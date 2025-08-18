"No quería un documental de testimonios o ideas, sino evocar recuerdos"

Lejos de parecerle demasiado pronto para publicar un documental sobre las riadas que han asolado cíclicamente las localidades de la costa mediterránea del país, a José Sánchez le parecía hasta tarde. Este cineasta murciano tiene previsto estrenar Guernica de una dana a principios del próximo año, un documental de found footage en el que enlaza varios de estos fenómenos. Tras cinco años recopilando material, se encuentra ahora en posproducción.

¿Qué tal, José? Este proyecto parece muy intenso emocionalmente, ¿cómo se queda uno tras trabajar en él?

Estoy deseando que vea la luz. Es un trabajo destinado a cuestionar lo que ocurre antes, durante y después de un temporal en un país como España, y en concreto en una zona como la del sureste peninsular. Mi labor ha sido más de arqueología, de desenterrar y limpiar los restos de un material perdido que tenía que encontrarse y cobrar una vida narrativa. Me quedo satisfecho de haber escuchado las imágenes y haberles dado un sentido.

Vayamos al principio de todo: ¿cómo le llega la idea de contar esta historia?

El trabajo nació en 2019, investigando sobre personas afectadas por las inundaciones sufridas en aquel año; he vivido las danas entre Murcia y Madrid y tras recopilar material de vídeos subidos a la red me di cuenta de que todas esas personas simplemente quieren intentar contar sus tragedias mostrar lo que pasa dentro de ellas. Estuve más de cinco años pidiendo vídeos a gente por la red, hablando con alcaldes y escribiendo a asociaciones e instituciones para que me enviasen su material y saber qué es lo que veía cada uno de ellos. Cierto día me llegaron unas imágenes de La Vega Baja y encontré unos personajes y una posible historia. Entonces aparecieron otros hasta de 1962. Busqué el modo de que compartiesen pantalla y entonces se logró una narración especial, desde el pasado con un reportero, retransmitiendo las imágenes antiguas, hasta el presente, relatado por un alcalde preocupado.

¿Cómo se dispone ese metraje en esta película? Al ser found footage, imagino que será distinto a un trabajo de rodaje.

Se trata de una serie de imágenes documentales de distintos pueblos de Murcia, Almería, Cartagena, Orihuela, Valencia y Alicante adaptadas cinematográficamente entre el pasado y el presente, yendo de la mano con una misma visión: recrear una catástrofe ambiental causada por una gota fría y sus peligrosas riadas.

Porque (nadie mejor para explicarlo), exactamente, ¿qué es el found footage?

Es una técnica que procede de la literatura, de la novela epistolar. Se trata de ir presentando poco a poco los hechos mediante apuntes, como un diario. Se utiliza en obras como Drácula, Frankenstein o Prometeo. Y, en el cine de terror, tuvo mucho éxito en películas como Holocausto Caníbal, donde se usó esta técnica por primera vez, en El Proyecto de la Bruja de Blair, en Paranormal Activity y Rec, de las que soy admirador por esa sensación de documental hecho por un aficionado.

¿Cómo se entiende esta técnica a día de hoy, con las redes sociales y esa sensación de que siempre hay alguien grabando y retransmitiendo todo lo que ocurre?

Me alegra un montón esta pregunta, porque me pasó algo muy curioso. Yo ya había dejado de lado este trabajo, enterrado en mis discos duros al no encontrar imágenes o protagonistas que pudieran contar una historia con sentido. Este año empecé a introducirme más y más en los vídeos que, desde el pasado, se subían a la red, y encontré cintas enteras de VHS subidas por personas anónimas, asociaciones y distintos grupos culturales. Topé con un tren de emociones, texturas e historias del pasado que volvían a resucitar, como cuando ves, en una película, a un zombi revivir. Tuve la idea de unir a personajes que alguien observó en el pasado, con personajes que alguien observó en el presente. A partir de ahí, la magia comenzó a ocurrir.

Ese paso del tiempo, esa transformación que trae la historia, la ha visto de primera mano: el documental repasa tres riadas ocurridas en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Cataluña, ¿verdad?

Así es: la riada de San Gabriel (en 1982, en Alicante), la riada de San Carlos (en 1987, en Callosa del Segura y Orihuela), y la riada de Santa María (en 2019 en la Región de Murcia, Alicante y la Vega Baja del Río Segura), aunque también hay breves recuerdos de otras como la inundación de Los Alcázares en 2019.

Repasando esas desgracias, ¿qué se puede aprender de estos episodios? ¿En qué se parecen y difieren?

Creo que son simétricas. Se repiten. Hay una especie de armonía cósmica en las formas y los tamaños que hacen a los propios hechos encontrar y encajar con los mismos personajes que las sufren pero con distintos cuerpos y rostros. Así funciona el ciclo de la vida. Pasamos de algo que no conocemos a algo que conocemos, y volvemos a repetirlo. Creo que ocurre igual con los hechos y las personas. Aunque sí hay una cosa que es diferente: ahora el personaje individual en sí es captado, observado y retratado más que el acontecimiento y la naturaleza a su alrededor. Hay algunos vídeos que ya casi no se graban y me encantan, los que solo se escucha la voz de quien grabando mientras va caminando y avanzando por un lugar. Esa forma de documentar sin ver a su protagonista me encanta y difiere del punto de vista más común.

Con el nombre, Guernica de la llegada de una dana, hace referencia a otra tragedia acontecida en nuestro país, pero esa no a causa de un desastre natural... sino todo lo contrario. ¿Por qué ese título, esa palabra?

Tenía claro que no quería crear un documental de testimonios o ideas, sino evocar recuerdos; quería acciones, recuperar las imágenes que muchos no han visto, respetarlas y convertirlas en una historia acompañadas por nuestro presente. No buscaba sensacionalismo. Lo de ‘Guernica’ es porque me encanta el surrealismo y romper con lo establecido, la idea de descomponer y recomponer pedazos de personajes y escenas. Aunque el nombre lo iba mutando en el tiempo, cuando vi la plaza del pueblo de Callosa de Segura en 1982 y su vecindad paseando perdida entre la ruina, lo tuve claro: lo que se veía era más la imagen del paso de las bombas que del paso de las aguas.

¿Cómo ha sido su acercamiento al trabajar sobre hechos reales? Me refiero a si ha tenido dudas o reparos acerca de si era ‘demasiado pronto’.

Yo siempre pensaba lo contrario: ‘Es demasiado tarde para contar esto, quizá ya no va a interesar…’. Para que algo sea particular y al mismo tiempo universal creo que tiene que salir del corazón y el divertimento. Este trabajo comenzó en el 2019, cuando ocurrió la dana en nuestra Región, y pensaba que la obra nunca podría verse de forma atemporal, pero ahora me doy cuenta de que las riadas seguirán existiendo y siendo parte de nuestra cultura actual. Aparecen cada año, así que ese miedo que tenía cuando comencé el proyecto ya no lo tengo.

Supongo que es más habitual, al trasladar hechos reales a la pantalla, ver primero cómo se hacen documentales, pero hace poco se estrenaba una película española sobre la erupción de un volcán en las Islas Canarias, ¿cree que veremos cine sobre las riadas de Valencia de 2024?

Estoy seguro de que se hará mucho cine, y necesario, sobre este acontecimiento. Ocurrió lo mismo durante la pandemia, se creó una especie de subgénero de catástrofes dentro del género documental. Al final, lo importante es que cada obra te muestre un punto de vista distinto que enriquezca el tuyo. Donde alguien ve dolor, alguien ve placer. Y donde alguien ve tragedia, alguien ve suerte. Esa es la belleza de observar e interpretar. Me recuerda a una compañera de la escuela de cine que ahora ha estrenado su película Hija del Volcán. Ella, Jennifer de la Rosa, sobrevivió a la catástrofe del Nevado del Ruiz en Colombia, en la que 23.000 personas murieron tras su erupción en 1985. Narra en primera persona la vuelta a su país, donde ocurrió todo, para redescubrir sus raíces y filmar la búsqueda de su madre. Esa es su mirada de la catástrofe, la mirada de volver a tener una oportunidad de conocerse. Una tercera persona omnisciente, un documentalista que cuente lo que sucedió de forma menos subjetiva, también debe existir para comprender el mundo que nos rodea. Al final, elegimos qué nos mueve más. A mí, como en literatura, quién cuenta la historia y cómo la cuenta me mueve más que el qué se cuenta.

No es el primer trabajo con el que echa la vista atrás para ‘rescatar’ algo. Me refiero a El arte de la luz y la sombra, el documental en el que animó ilustraciones del siglo XVII. ¿Qué le gusta de recuperar elementos del pasado y reutilizarlos, ‘reestrenarlos’?

En aquella obra el director, Miguel Herrero, me pedía que diera movimiento a ilustraciones muy antiguas para que quien lo viera fuera consciente de que el mundo puede descubrirse, comprenderse de forma entretenida y reescribirse. Esas miradas humanistas deben persistir y reproducirse. Creo que la diferencia reside en que ahora miramos diferente, pensamos más en el yo que en el nosotros. Y yo quería construir con un tamaño y una forma distinta, desde un punto de vista y una interpretación visual y sonora distinta.

Dicho todo esto, solo queda saber... ¿en qué punto del proceso está el documental?

Tras seis años de investigación, se encuentra ya en fase de posproducción y se estrenará a partir de enero de 2026. Es una obra creada gracias a la colaboración de muchas personas, protagonizada por uno de los periodistas de la desaparecida Tele Callosa S.L., y guiada con la narración, desde las Cortes Valencianas, de uno de los alcaldes de La Vega Baja que sufrió, junto a sus vecinos las inundaciones. Si todo avanza positivamente, se podrá encontrar en distintos festivales, escuelas, cines locales, pueblos y ciudades del país a principios del año que viene.