Eva Santos, pasión por enseñar el arte

Dos años permaneció Eva Santos en el grupo de catequesis de su parroquia. Y no fue porque repitiera curso, si es que alguna vez ha habido alguien que suspenda en catequesis, sino porque descubrió que allí se dibujaba. Y aquella niña se lo pasaba en grande haciéndolo. Esa y no otra fue la querencia de aquella niña a la catequesis previa a la Primera Comunión.

Recuerda Eva que siempre le gustó la decoración y el mundo de la moda, y que durante un tiempo estuvo convencida de que entraría en la Escuela de Arte para hacer diseño de moda. Y así fue, pero precisamente un murciano –muy querido por este cronista– se cruzó en el camino de aquella Eva juvenil y la hizo cambiar de planes. Fue poner las manos en el barro en presencia de su profesor Antonio Campillo, y enamorarse de ese modo de expresión artístico. Y la joven Eva Santos acabó decantándose por la escultura. No obstante, el gusto por la moda, lejos de extinguirse, la perseguiría siempre.

Aunque madrileña de nacimiento y crianza, Eva Santos lleva en Murcia desde que comenzó el siglo como profesora de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Tradicionalmente ha enseñado escultura al alumnado recién ingresado en el centro. Le apasiona la relación con ellos. Y también le apasiona –más que una pasión es una necesidad– expresarse artísticamente con el arte, ámbito que no ha podido cultivar con la intensidad que le hubiera gustado por sus necesidades familiares.

Cada vez está convencida de la importancia de los cuidados, algo que descubrió cuando vio a su madre cuidar a sus hijos, y que, en cierto modo, ha conformado ese arte suyo en el que lo textil ha sido tan importante. Le encanta a Eva trabajar con otras personas. El trabajo colectivo le resulta enormemente gratificante por lo que tiene de ayudar y sentirse ayudada. El arte colaborativo es un concepto que la mueve y la embarga. Y le hace sentirse útil y, en cierto modo, ayudada.

La costura es a menudo un nexo entre las mujeres de distintos colectivos con las que suele trabajar, a menudo inmigrantes. Es fácil relacionarse con las mujeres a través de la costura, asegura.

Para Eva Santos buena parte del valor en el arte reside en el proceso creativo, en el tiempo, en las palabras, en los diálogos que se generan cuando se está creando. En el acto concreto de crear, que constituye siempre, además, un descubrimiento.

Está convencida de que el arte nos comunica, y de que es una manera de vivir en el mundo, de criticarlo, de comprenderlo y reflexionar sobre él. Y el hecho de permitirnos descubrir es algo que no nos podrá quitar nada ni nadie, asegura, ni siquiera la inteligencia artificial, por mucho que irrumpa en el arte.

Coincidiendo con el último día de la mujer, Eva Santos comisarió en la Universidad de Murcia la exposición Textil en Femenino, que convocó a ocho mujeres artistas que habían expuesto anteriormente en el centro y mostraban con sus creaciones un hilo argumental y gráfico en el que narraban una historia que era la suya y la de todos. Porque las labores textiles, asegura Eva, han sido clave en el manejo y cuidado del hogar. Y casi siempre han sido llevadas a cabo por mujeres, que han conseguido que el arte textil se erija en lugar de resiliencia y resistencia, un reducto desde el que conferir visibilidad a las mujeres, sostenedoras de vida por excelencia.

Por cierto, Eva, a pesar de su nombre bíblico, nunca hizo la comunión.