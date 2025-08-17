Palomo Palomo: “Después de estar casi toda mi vida haciendo y estudiando teatro, en el escenario me divierto más que en cualquier otro lado”

Palomo Palomo (nombre artístico de Daniel V. Carrillo Palomo) fue el ganador del CreaMurcia Pop-Rock 2025. El músico murciano-alicantino, que también es miembro de Sistema Nervioso (ganadores de la anterior edición del concurso), se mueve entre el indie-rock más crudo y el pop garajero más sucio y emocional. Puro nervio, como se pudo constatar en la final del concurso, donde estuvo asistido por su compañero Twenty.

Apenas pasado un mes de su inapelable triunfo, Palomo Palomo reaparece para lanzar su arrebatador nuevo sencillo, Dorada y plateada, oscuramente romántico y emocionantemente alienígena, donde fusiona energía eléctrica y una masticable melodía, con inspiración directa de varias de sus influencias: Big Thief, Lou Reed, Patti Smith y Daniel Johnston, a quien se menciona en la canción. En septiembre presentará su primer EP, Mi familia y otros animales, una montaña rusa emocional, inspirado en la novela homónima del naturalista y divulgador científico Gerald Durrell, que fue el último libro recomendado por su padre antes de fallecer.

Siempre a contracorriente, Palomo Palomo, que ha estudiado Interpretación en la ESAD, es uno de los creadores musicales más fructíferos y geniales de por aquí en los últimos años. Como persona, Dani es muy sensible, muy Peter Pan. Quizá vivir en un mundo de fantasía sea su manera de tratar con la realidad. Todo lo que le pasa lo convierte en una aventura. Con su nuevo single, Palomo Palomo se consolida como una de las voces emergentes más singulares del panorama independiente murciano.

Creamurcia pop rock ha sido un hito importante en tus inicios. ¿Qué recuerdos tienes de la final?

Fue un día movidito. Me planté a eso de las cuatro de la tarde en la Plaza de la Catedral a hacer la prueba de sonido, y el calor hizo que me abrasasen los pies durante la prueba. Fui tan listo que llevaba unas sandalias, y lo pasé regular por ello. Me acompañaban Twenty (Ave Alcaparra, Meca, Sistema Nervioso), que tocaría la batería, y Guille (Sistema Nervioso) a los mandos de la mesa de sonido. Fuimos a mi piso hasta que empezasen los conciertos, y cuando volvimos a la plaza el ambiente empezó a ponerse interesante. Recuerdo que cuando nos tocó a nosotros, después de los conciertos de Querido Diablo y Wakame, me moría de ganas de empezar el concierto. Vinieron amigas y amigos, y disfrutamos mucho del show. Recuerdo sudar como un pollo y divertirme mucho en cada canción. Luego, justo antes de que empezase la actuación de Ruth Lorenzo, dijeron el veredicto del jurado; cuando nos dieron el primer premio me dio un ataque de vergüenza como no recuerdo haber tenido desde hace mucho tiempo. El sol ya había bajado y la plaza estaba llena, yo no podía quitarme la sonrisa de tonto de encima, abracé al Twenty y traté de irme con mi mamá, mi novia y mis amigas y amigos, porque de verdad que no podía creer lo sonrojado que estaba. Y ahora recuerdo ese día con muchísima alegría e ilusión. Me encantaría poder disfrutar de más días como aquel, con conciertos gratis en medio de la plaza y con tanta gente como quiera acercarse. Me parece un plan precioso, sinceramente.

Anteriormente el CreaMurcia lo ganó Sistema Nervioso, y ahora Palomo Palomo. Os habéis convertido en una factoría de éxitos. ¿Cuál es tu sintonía con Grabaciones Vistabella?

Conocí a Guille Solano, Manu Romero y Nacho Sánchez hace un año y medio, cuando fui a tocar a Ítaca allá por febrero del 2024. Desde entonces me uní a Grabaciones Vistabella. Desde el sello se trabaja de manera colaborativa, colectiva y horizontal. Nos ayudamos mucho entre quienes estamos involucrados y nos movemos dentro de unos gustos y una ideología común que personalmente me ha enseñado y ayudado mucho. Desde hace ocho años vivo en Murcia, y fue cuando conocí a quienes conforman Grabaciones Vistabella la primera vez que me sentí rodeado por personas con referentes e inspiraciones tan cercanos a los míos. Pero, personalmente, lo que más me gusta del sello es que no hay ningún tipo de ambición por conseguir ningún éxito, sino por dar espacio a poder generar un tejido alternativo que nos dé oportunidades de tocar y publicar nuestra música de manera autogestionada e independiente.

Ya habías participado en el apartado de Artes Escénicas en pasadas ediciones, pero este año has ganado en la modalidad de Pop-Rock. ¿Cómo se entrelazan tu faceta dramática y la de músico? ¿Crees que una alimenta a la otra?

Sí, sí, totalmente. Después de estar casi toda mi vida haciendo y estudiando teatro, en el escenario me divierto más que en cualquier otro lado. Actúo siempre lleno de nervios pero sin dejarme comer por la vergüenza.

¿Qué te atrajo del teatro y qué lecciones has aplicado de esa disciplina a tu forma de componer o de estar en el escenario?

En mi casa, con mis papás y mi hermana, siempre se le ha dado una importancia enorme a la cultura y a cualquier disciplina artística, así que no tengo ni idea de qué fue exactamente lo que me atrajo. El teatro ha sido muy importante para mí toda mi vida, y trato de trabajar y crear sin diferenciar mucho las disciplinas. Me gusta que si desarrollo una propuesta teatral esté llena de aspectos musicales y también intentar llenar de presencia escénica un concierto.

Intento crear propuestas sencillas con las que sonar lo más honesto posible

Parece que tienes una conexión fuerte con el arte visual. ¿Cómo se refleja esto en tus proyectos y qué papel juega en tu proceso creativo?

No tengo mucha idea de estética o de creación de conceptos visuales, pero sí que me gusta mucho poder plantear mis ideas con honestidad. Con lo cual me encanta acercar detalles, escenarios, vivencias y anécdotas de mi vida personal y mi perspectiva como joven creador emergente a los proyectos que voy desarrollando. Últimamente encuentro muy interesante el reflejar en mis canciones una perspectiva familiar; no me refiero a infantil, sino a utilizar las canciones como una manera de hablar del amor hacia lo vivido en mi infancia y a las situaciones, tanto dramáticas como alegres en las que me veo identificado, y que comparto generacionalmente con mis amigas y amigos.

¿Cómo te has sentido volviendo al estudio?

Esto me es muy interesante. En enero entré por primera vez a un estudio. Fui al Miradoor de Marco Velasco con el ya comentado Twenty y con Leyre (Perdón), y me encantó grabar allí, por todo lo que me ofrecía la posibilidad de verme en un estudio y además estar acompañado por gente que aportaba tanto a mis ideas. Pero a la vez, veo que mi proyecto también tiene mucha identidad de ‘música de chaval metido en su cuarto’, con lo que ahora mismo estoy combinando estas dos maneras de grabar. Y creo que de esta manera puedo expresarme en las canciones de una manera honesta y directa.

Me regodeo en mi torpeza, ahí veo una manera interesante de comunicarme

Dorada y plateada es el nombre del nuevo lanzamiento. En este tema aparecen inspiraciones directas de varios de tus referentes. ¿Cuál es la historia detrás de su creación y qué significa para ti ese tema?

En la canción se repite mucho un verso que dice: «¡Vida en vena! ¡Química total!» como grito de hedonismo efervescente y algo desesperado de una juventud precaria, que, a muchos, nos rodea en nuestras relaciones sociales y amorosas. Es una canción que va dedicada a los resquicios de adolescencia que siento en mí y en mis comportamientos. Dedicada a sentirme muy identificado con el adolescente que permanece en mí y, a la vez, avergonzado de mantener tanto orgullo en mi inmadurez. Me imagino viéndome algo inestable o inseguro ante cualquier decisión, e identifico eso con un encuentro nocturno en el que la situación me supera, tanto por un aspecto pasional como por uno terrorífico. En esta deriva precaria e inestable, mis referentes musicales me apoyan a la vez que me hunden… Estoy siendo poco claro, pero la verdad es que esta idea de ‘cabeza-loca’ adolescente es la prosa de la canción. Por primera vez viene acompañado por un videoclip.

¿Qué importancia le das a las portadas de los discos y los videoclips?

Es todo personal. En las portadas aparecen mis amigas y mi familia. Y en este primer videoclip participan compañeras mías del instituto, mi novia, y simplemente aparecemos mi madre y yo en la playa. Por eso la importancia que le doy es muchísima, pero el terreno es íntimo y propio. No hay nada dedicado al disfrute del público, es algo más familiar y cercano. Pero, a la vez, nos gusta mucho compartir nuestras cosas e invitar a cualquiera.

Has evolucionado mucho musicalmente. ¿Cómo describirías tu sonido actual y qué influencias han marcado esta transformación?

Hay un álbum en concreto al que vuelvo constantemente al componer, que es el Atletes baixin del escenari. Es el tercer disco del grupo Manel, en el que decidieron dejar a un lado las producciones super elaboradas de los dos primeros discos y grabar una propuesta basada en lo que los cuatro músicos junto a sus instrumentos podían generar directamente. Me parece un ejercicio de honestidad musical interesantísimo. Además, dejaron atrás un sonido mucho más folk por guitarras eléctricas con las que se acercaron a un indie-pop que encuentro muy cercano a mi estilo. Y ahí está lo que yo intento: crear propuestas sencillas con las que sonar lo más honesto posible, tanto por parte de mis instrumentos como en las letras de las canciones.

Si desarrollo una propuesta teatral, me gusta que esté llena de aspectos musicales

¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Hay algún lugar o momento del día en particular donde te sientas más inspirado?

Nada, soy totalmente anárquico. Mi mamá dice que tengo borbotones creativos en los que me desbordan ideas una tras otra, y de entre todo lo que me imagino, voy rescatando cositas que acaban siendo canciones, pero me gusta mucho trabajar de esta manera. Descontrolo, imagino y creo mucho. Acumulo un mogollón de canciones en las que cuento cosas muy distintas, por ahora estoy intentando crear conexiones semánticas, temáticas o conceptuales y, si las encuentro, pues por ahí que tiro. Todo ello, cercano a esta visión íntimo-familiar de sonido garajero que me gusta.

Al elaborar una canción te gusta jugar con un universo personal mágico, muchas veces onírico. ¿Palomo Palomo es una combinación entre ficción y realismo?

Pues sí, aunque es mucho más realista que mágico. Pero creo que me regodeo mucho en lo mal que me explico y lo mal que me expreso, porque en esta torpeza veo una manera interesante de comunicarme. Me parece que cada canción, por muy realista que sea, está dentro de la propia ficción de ser una canción y de salir de mi imaginación y mi perspectiva.

¿Sería muy aventurado definir tus canciones como una suerte de postales sonoras?

Ay, pues me encantaría, me parecería súper chulo. Pero mis sonidos son muy cutres y sucios… Serían más el equivalente a fotos antiguas estropeadas que están reveladas mal, desenfocadas, o medio veladas pero a las que le tengo un cariño especial.

¿Cuáles son los últimos discos que más te gusta escuchar? ¿Y los clásicos que nunca te cansas de escuchar?

En un mes sale el nuevo disco de Big Thief, y estoy como loco por escuchármelo. También me encanta Balla la masurca! De Guillem Gisbert (el cantante de Manel, para variar), y Gary, de un grupo inglés que se llama Blossoms que me vuelven loco. Por parte de los clásicos podría decir tropecientos, pero por juntar unos pocos, diría el Horses de Patti Smith, El origen de la leyenda de Lole y Manuel, Batiscafo Katiuscas de Antònia Font y New York, Coney Island Baby y The Blue Mask de mi adorado Lou Reed.

Mis sonidos serían el equivalente a fotos que están mal reveladas

¿Qué nuevos proyectos tienes en mente? ¿Trabajando ahora mismo en algo que puedas contarnos?

Pues en enero voy a acabar mi segunda carrera en Arte Dramático, espero. Así que ese va a ser mi principal proyecto. Quizá dedique mi TFG a las posibilidades dramáticas de acercar la canción protesta a una expresión escénica contemporánea, con lo que ya estoy generando nuevas ideas para ver qué saco de ahí. Pero ahora mismo, como a finales de septiembre comparto un EP de seis canciones, estoy trabajando en el diseño de un minijuego de estilo gameboy en 8bit que espero poder compartir con el lanzamiento del EP, y que se transforme en una sencillísima experiencia interactiva con la que promocionar las canciones con algo que me gusta tanto como los videojuegos indies. Lo estoy desarrollando yo mismo con un programa súper simple y gratuito, la idea sería poder jugarlo directamente desde un enlace web y que cualquiera pueda hacerlo con su móvil… a ver si me sale.

Tu EP Mi familia y otros animales verá la luz en septiembre, inspirado en la novela homónima de Gerald Durrell, ¿alguna vez te ha dado miedo sentirte demasiado vulnerable en lo que haces al compartirlo con los demás?

Precisamente diría que me siento emocionado y muy realizado compartiendo este tipo de canciones. Expresar a través de la vulnerabilidad, la sinceridad y la honestidad me mueve más que cualquier otra cosa. No siento miedo, sino orgullo. Y no es ningún tipo de expresión como desahogo, es algo realmente artístico y es la manera en la que me siento mejor y más capacitado.

¿En qué estado emocional te encuentras en este punto de tu carrera ? ¿Cuál es el motor de Palomo Palomo?

Bueno, pues… es que soy un chaval, medio estudiante medio artista, obligado a sucumbir a la precariedad como cualquier otra persona en mi situación dentro del precioso (ironía), maravilloso (más ironía aún), y para nada inhumano (ironía total) sistema capitalista en el que convivimos como podemos. Así que mucho antes de decir ‘no me puedo quejar’ pienso que ‘o me quejo o me quejo’, así que por aquí siempre me sale un buen motor.