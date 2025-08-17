Mariano y punto: "Todos los vídeos en los que hablo de política o fútbol siempre generan 'hate'"

¿Quién es Mariano cuando no está frente a la cámara ni editando vídeos?

Mariano es un tío normal, como cualquiera, con una vida muy sencilla. Eso sí, lo que me diferencia en lo personal respecto a las redes es que, en mi vida privada, soy una persona muy seria. Es algo que suele sorprender mucho cuando me conocen en persona.

¿Cómo nace el personaje de Mariano y punto? ¿Fue casual o algo planeado?

Mariano y punto surgió hace más de 25 años, cuando me dedicaba a la magia. En aquel entonces, usaba mi nombre real, Mariano Rabadán. Un día, en una reunión con amigos, empezaron a buscarme un nombre artístico y decían ideas sin parar. Me cansé y dije: «¿Sabéis qué? Voy a ser Mariano y punto». ¡Y oye, nos gustó!

¿Recuerdas ese primer vídeo que explotó y te hizo pensar: «Vale, esto va en serio»?

Claro que sí. Fue uno con mi hija en el que ella me decía: «Papá, si me das dinero te digo con quién se acuesta mamá cuando tú te vas». Le doy el dinero y me dice: «¡Conmigo!». Ese vídeo se vio en toda España y en muchos países de Sudamérica.

En tus vídeos, las discusiones de pareja son el pan de cada día. ¿Cuál ha sido la más surrealista que te ha inspirado?

La verdad es que no recuerdo ninguna especialmente surrealista porque, sinceramente, la mayoría son situaciones reales que nos han pasado de verdad.

¿Te han parado por la calle para decirte: «Me pasa lo mismo con mi pareja»?

Claro, eso nos pasa cada día. Ya se ha convertido en parte de nuestra rutina.

¿Cuál ha sido el comentario más loco que has leído en redes?

Amenazas de muerte hacia mí y mi mujer. No llegamos a entender ese tipo de mensajes, cuando nuestro único objetivo es hacer reír y no nos metemos con nadie.

Y ahora la morbosa… ¿Alguna vez una marca o alguien famoso te ha hecho una propuesta que dijiste: «Esto no puedo aceptarlo»?

Me han hecho muchas propuestas, algunas bastante locas. Pero hasta ahora no he aceptado ninguna porque todas implicaban vivir fuera de Murcia y alejarme de mi familia. Eso no lo cambio por nada. Mi prioridad siempre será mi gente.

¿Hay algo que te niegas a mostrar en redes, por mucha viralidad que prometa?

Mariano y punto es un sinvergüenza que es capaz de todo… Bueno, de casi todo.

Has salido en El Hormiguero, haces giras con tu show y vendes colchones. ¿Cómo se compagina todo eso sin morir en el intento?

Con mucha organización. Durante el día vendemos colchones en Naturbeds de Ronda Norte, después de comer grabamos, y por las tardes y fines de semana gestionamos los shows.

¿Cuál es el vídeo al que más cariño le tienes y por qué?

El que comentaba antes con mi hija, porque fue el que me hizo dar el salto y que la gente empezara a conocer nuestro contenido.

¿Y el que más ‘hate’ te ha traído?

Muchos. Todos en los que hablo de política o fútbol siempre generan ‘hate’.

¿Cuál es tu fórmula para convertir lo cotidiano en comedia sin repetirte?

Ver mucho contenido de otros creadores, leer, sacar ideas de libros... Luego le doy mi toque personal. Aunque a veces es inevitable repetirse: llevamos seis años grabando todos los días. ¡Creo que ya lo hemos hecho todo!

¿Alguna vez os habéis enfadado en la vida real por algo que después se convirtió en sketch?

¡Claro! Miles de veces.

Tu pareja, La nena y punto, es parte esencial del contenido. ¿Cómo gestionáis la exposición y el equilibrio entre lo real y lo grabado?

La mayoría de lo que grabamos son cosas que ya nos han pasado en la realidad. Ella es esencial aquí: sin ella, yo no soy nadie.

¿TikTok, Instagram o teatros? Si tuvieras que elegir solo uno, ¿con cuál te quedas?

Sin duda, teatros. Me encanta el trato cercano con la gente, escuchar sus opiniones, verlos reír en directo. Las redes son muy frías comparadas con eso.

¿Qué no soportas de las redes sociales?

La gente que opina o critica sin conocerte, que no sabe diferenciar entre el personaje y la persona real.

¿Y qué es lo que más te ha regalado?

Poder regalar sonrisas cada día. Saber que le sirvo de terapia a gente que lo está pasando mal es algo muy satisfactorio.

¿Alguna anécdota surrealista con algún fan?

Una vez, aquí en Murcia, una chica estuvo esperando desde las 5 de la tarde bajo el sol, hasta que llegáramos para el show a las 23:00… Solo para hacerse una foto con nosotros.

Si mañana se acabaran todas las plataformas, ¿a qué te dedicarías?

A la hostelería. De hecho, es un proyecto que en breve verá la luz. Ya he tenido varios restaurantes y cocinar para la gente es algo que me encanta.

¿Qué sueño te queda por cumplir?

Pocos, la verdad. Tengo todo lo que siempre he soñado: mi familia, mi casa, mi gente... Soy feliz con lo que tengo.