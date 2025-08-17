Marcos Salvador Romera, trazos urbanos con alma lúdica

No es posible inventar sin cierta dosis de lógica, sin cierto grado de coherencia en las deducciones. Pero nunca debemos ser prisioneros de la lógica, sea esta académica o forjada por uno mismo. Klee mostró claramente que, si bien la estricta observancia de la geometría puede volverse estéril, su transgresión puede revelarse imaginativa y productiva. Pierre Boulez

Nos basta una mirada rápida a esta Estructura con contorno para observar los tres aspectos esenciales que destacan en el cuadro. En primer lugar, que parece que nos encontrásemos ante una atrevida, sugerente y desacostumbrada mezcla entre Klee y Mondrian. ¿Un encuentro imposible? En segundo lugar, observamos que la superficie de la tela ha sido compartimentada de tal manera que semejara un plano o un extraño y hermético trazado urbano. Y, por último, la sensación de movimiento que ocasiona en la obra la repetición, no forzada, de una serie de módulos básicos entrelazados, y que confieren a la pieza un cierto aire burlón, como si el pintor quisiera decirnos: «¿Veis, ha sido fácil y además me he divertido, ¿es que no os habéis dado cuenta?».

Podría parecer extraño, pero sí, si miramos con atención es fácil percibir aquí una serie de constantes que permanecen en la obra de Marcos Salvador Romera a lo largo del tiempo. El cuadro, la obra de arte concebida como un escenario. La idea de escenario aparece de forma recurrente en la producción plástica de Romera, desde aquellos primeros escenarios circenses –su presentador, ese personaje que anuncia la función, vara en mano, parado en mitad de la pista del circo, en una obra de 1981– a estos, de 2022, que semejan recorridos por una urbe impenetrable, laberíntica y misteriosa.

Espacios pictóricos capaces de favorecer, como aquí ocurre, el libre encuentro de la formalidad y el rigor de los planteamientos neoplasticistas y los atrevimientos transgresores y coloristas cargados de ingenuidad e ironía. Ironía, que es, precisamente, otra de las características de la obra de Romera, casi autoironía, o autoparodia, en algunos momentos, pues pareciera que el pintor ha declinado tomarse en serio la ejecución del cuadro –pero no nos dejemos llevar por las apariencias–. Y, desde luego, no debemos olvidar que el manejo de la línea, el atrevimiento del color y la geometría para crear piezas que casi limitan con lo surreal, lo onírico y lo soñado, que la mezcla entre la imaginación y el juego sin cortapisas es otra de las cualidades que definen, desde sus comienzos, la producción plástica del de Puerto Lumbreras.

El pintor Marcos Salvador Romera. / Javier Lorente

Casi sofisticado y elegante, el cuadro Estructura con contorno forma parte de la serie Intramuros, que Marcos Salvador Romera pintó en 2022 y fue expuesta en Arquitectura de Barrio en 2023. Serie que constituye un rendido homenaje al trazado urbano de la antigua ciudad andalusí que fue Murcia –el título de la propia muestra expositiva lo confirma– y a sus gentes, al color de sus zocos, a sus murallas, a sus callejuelas… Y, por supuesto, a la propia sala donde se colgaron las obras de Romera, que tiene su sede en lo que antiguamente fue el adarve de la ciudad de Mursiya.

Una excusa para trazar una serie de cuadros, de contenidas construcciones, de estructuras pictóricas –en rojos, negros, azules…– sujetas a un rigor y unas normas –simplicidad, orden y evidente claridad visual– que, podríamos señalar, son un tanto desacostumbradas en el quehacer usual del pintor, que habitualmente gusta de lo inesperado y es más propenso a dejarse llevar por el hallazgo fortuito, y no deliberado, cuando traza sobre el lienzo o el papel sus entrañables personajes y sus libérrimas geometrías.

Intramuros es, y por inclusión Estructura con contorno, un conjunto de cuadros, un ejercicio plástico, que nos invita a ver la obra de Salvador Romera desde otros supuestos y otras perspectivas, y nos hace permanecer atentos a la sorpresa que pueda depararnos con su siguiente propuesta. Un perfecto ejemplo de cómo la transgresión de la lógica –pues en ese parámetro transgresor podemos incluir el concepto, el sentido, la definición de arte– puede revelarse productiva, sobre todo si cuenta con el inestimable apoyo, y el empuje, de una imaginación desbordante.