José Miguel Masiá, que me busquen en Essaouira

Nació en Sagunto y luego vivió en Orihuela, desde los 15 años se trasladó a Murcia y en la actualidad es uno de los acuarelistas más interesantes de nuestra Región. Hablo de José Miguel Masiá Pérez, uno de los fundadores de la Asociación de Acuarelistas Murcianos, y aquí os cuento mi encuentro con él en su estudio del castizo barrio de San Antolín de la capital murciana.

De crío ya pintaba y aunque ha sido director de una entidad bancaria, nunca lo ha dejado. Continuó la afición de su abuelo, que fue maestro, le gustaba verlo pintar y heredó sus pinceles y óleos. Veraneaba en El Pilar de la Horadada y allí trató con Fulgencio Saura Pacheco, del que aprendió a trabajar la acuarela. Ha estado en cursos de Pedro Cano y otros, pero Masiá se considera autodidacta: «También he aprendido de los compañeros: Alfredo López, Esther Monasterio, Antonio Martínez Mechón, Alfonso del Moral o Joaquina Sánchez Dato, pero sobre todo de Moustafá Ben Lahmar, el mejor acuarelista vanguardista del mundo. Empecé con un curso con él, me he traído a Moustafá en tres ocasiones a Murcia y he expuesto en dos ocasiones con él, una en Tánger y otra en Casablanca», me cuenta.

«Mi primera exposición en serio fue en 1989, me gustaba recorrerme los rincones de las pedanías de Murcia, pintaba sus rincones, los huertos con palmeras, los dátiles, el patrimonio rural… Posteriormente, expuse en Léucade y en el Museo de la Huerta de Alcantarilla… Estuve sin pintar un par de años, me cambié de domicilio, tuve un problema familiar por cuestión de herencias y aquello me afectó hasta a la salud. Luego vino el confinamiento por la pandemia y dejé de pintar del natural y a dejar volar la imaginación.

Poco a poco, mi pintura ha cambiado, me he soltado, la mancha cada vez se ha hecho más abstracta, pero siempre basada en sensaciones, en experiencias, en una suerte de paisaje interior. Yo creo que la creación viene de lo que he vivido y la acuarela tiene una magia: que nunca sé cuál va a ser el resultado final. A veces surgen cosas que nunca habrías imaginado y la responsable de todo es el agua. El agua busca su camino y no la puedes domesticar, pasa en la naturaleza y pasa en el papel», me cuenta sobre su pintura.

Ha evolucionado desde que se apoyaba en la fotografía para componer sus paisajes: «Ahora, cuando me preguntan ‘¿Eso que pintas de dónde es?’, yo, señalando la cabeza y el corazón, contesto: ‘De aquí adentro’. La acuarela, ante todo, es emoción». Sobre todo le gustan los colores cálidos pero últimamente está introduciendo los colores fríos, incluso en una suerte de contraste con ellos. Se inventa muchos paisajes de influencia árabe. Ha viajado 7 veces a Marruecos: «Es un mundo apasionante y bello y casi familiar.

En nuestra Región tenemos mucho árabe, realmente estamos cerca, al otro lado de un mismo Mar Mediterráneo». Me cuenta que también le apasionan los paisajes desiertos y coloristas de las minas de La Unión y me sorprende, entre los muchas obras que veo en su estudio, unas mujeres cogiendo algodón, algo que me trae recuerdos de niñez y juventud, cuando era una escena muy común en el Campo de Cartagena: «Me he interesado, en una época de mi obra, por los personajes del campo y de la huerta, campesinos y huertanos, trabajos duros que ya nadie quiere hacer, salvo los inmigrantes».

En cuanto a sus proyectos, tiene una exposición en El Puige, cerca de su Sagunto Natal, así como su participación en la Bienal de Acuarela de Brioude, en Francia. Me enseña algunos cuadernos de viaje: «Me inspiraron los de Delacroix, un pintor que estuvo seis meses en Marruecos y toda una vida recordándolo en sus obras. No hay nada como viajar para crecer como persona y como artista. Para la cultura es fundamental tener los ojos abiertos y, sobre todo, la mentalidad abierta», y añade: «El arte tiene que salir a la calle, ha estado enclaustrado en monasterios, bibliotecas, palacios y armarios, pero ya es hora de sacarlo fuera, a la vista de todos, a la calle, a la vida. Las humanidades son tan importantes como la ciencia, o más.

La cultura y el arte mueven el mundo y las voluntades. Lamentablemente, esto no está de moda y así nos va el mundo: Allá donde miras ves que los más ignorantes e incultos son los que tienen el poder. No podemos aceptar sumisamente que está todo perdido, no podemos acostumbrarnos a la barbarie. Parece una locura, pero el arte, lejos de ser meramente decorativo, puede cambiarnos para darnos fuerzas para cambiar el mundo».

Preocupado por el mundo, detalla: «Es desolador ver nuestra agresión al paisaje, el efecto del cambio climático, los incendios y la agresión a otros seres humanos. Yo invitaría a los líderes ultraderechistas a venirse a un viaje a Marruecos, un viaje sin perjuicios, ver cómo gentes que no tienen nada te acogen y te lo dan todo. Durante siglos, estos pueblos han sido sometidos, nos hemos aprovechado de sus recursos, ahora nos aprovechamos de su mano de obra, pero los queremos sin humanidad y sin derechos. Y sin embargo ellos nos contagian felicidad y esperanza. Qué menos que les permitamos su búsqueda de oportunidades, dejarlos en el mar no es la solución, no es una opción. Olvidamos que los árabes nos enseñaron tanto que siempre estaremos en deuda con ellos. Pero siempre hemos tenido muy mala suerte con nuestros políticos, desde siempre: solo tenemos que leer a Galdós y darnos cuenta que la cosa no ha mejorado».

Nuestra conversación da para mucho: me cuenta anécdotas exposiciones, lecturas… que le gusta mucho la música, que intentó aprender a tocar el piano pero que quien lo toca es su mujer, profesora de música, que él toca la armónica, que ha expuesto en Roma, en una exposición sobre el Mediterráneo… y me despido, que se nos ha ido el santo al cielo. Me confiesa: «Estoy en la gloria en este estudio, tengo la casa arriba y este barrio me encanta. Convivo con ucranianos, con senegaleses, con marroquíes y con cristianos. San Antolín es el barrio más trasversal y cosmopolita de Murcia, como Nueva York, y sin problemas». Masiá no solo es un gran artista, es un tío que contagia buen rollo y bonhomía. Se despide: «Si un día me pierdo de Murcia que me busquen en Essaouira».