Dany Campos: “Mis veranos eran salvajes. Mi ducha era una regadera y el váter un agujero”

No hace tanto tiempo ir de vacaciones no era una generalidad. Sólo unos escogidos tenían coche y muchos menos la posibilidad de coger un avión, algo que se reservaba para el clásico ‘viaje de novios’ que solía tener como destino la isla de Mallorca. Entonces, aquellos padres agudizaban el ingenio para lograr que sus hijos disfrutaran de unas vacaciones ‘únicas’ que, en algunas ocasiones, como ocurría con el protagonista de este reportaje, podía durar dos meses. Es una historia real, aunque bien podría ser el mejor de los desafíos para un guion cinematográfico. Quién sabe si algún día el director y guionista de cine, Dany Campos, se atreverá a ‘retratar’ a los personajes de aquellos veranos de Matalentisco de los que él era parte fundamental.

“Matalentisco es mi patria. Es parte de mí, es ‘Mi verano Azul’, es mi niñez…, representa mis mejores veranos. Eran salvajes, repletos de aventuras, divertidos… donde nada, era todo. Aquellas vacaciones de mi infancia felices me forjaron como persona”, reconoce tajante el cineasta y guionista.

Los veranos de Matalentisco, en Águilas, se iniciaban nada más terminar las clases. Entonces, sus padres y varias familias más ‘desembarcaban’ en ese lugar, y montaban su particular campamento que se ‘levantaba’ cuando septiembre apuntaba en el horizonte, como relata el lorquino, que desde hace un tiempo está afincado en Madrid: “Estuvimos yendo muchos años. La primera vez tendría unos cuatro o cinco años y dejamos de hacerlo cuando tendría unos doce. Aquellos veranos eran salvajes. Mi ducha era una regadera, el váter un agujero y dormía bajo la lona de una tienda de campaña, pero era inmensamente feliz”.

Su única preocupación era disfrutar del sol, el mar, las rocas… “Me pasaba el día cazando saltamontes. Perseguíamos todo lo que se moviera y pescábamos en las rocas. Y hacíamos unas cometas espectaculares con cañas y bolsas de basura. Tenían forma de bacalao, y las atábamos con hilo de pescar. Alcanzaban una altura bestial y volaban que flipabas. Entonces, no había reloj, ni teléfonos móviles, ni dispositivos para jugar. Pero es que tampoco teníamos televisión o radio. Las únicas noticias que llegaban eran las que traían nuestros padres, que durante el mes de julio seguían trabajando yendo y viniendo a Lorca, hasta que les daban las vacaciones en agosto y se establecían todo el mes”, sigue contando.

En uno de los descampados montaban la que iba a ser su casa durante julio y agosto. “Los mayores quitaban los matojos. Estaba permitido. Ahora, tocas algunas de esas plantas y te meten un ‘multazo’. Cierro los ojos y revivo el aroma de esas plantas, que también rememoro cuando salgo a correr desde Águilas a la Playa de La Carolina y paso por ese lugar. Lográbamos una buena explanada donde se colocaban las tiendas de campaña y una lona para cocinar y comer. Y hasta hacíamos una pista de tenis. El váter era un gran agujero, que sellábamos con cal y que estaba en un recinto con palos y telas. Por cierto, que en esos dos meses había de todo, sol, nubes, lluvia y hasta viento que una vez se llevó la caseta del baño volando”.

De esa aventura formaban parte cuatro o cinco familias lorquinas que convivían durante todo el verano. No había luz, “ni agua, y así durante dos meses. Y no pasaba nada. Nos dedicábamos a hacer el salvaje. Éramos una especie de Orzowei, aquella serie que protagonizaba el actor británico Peter Marshall. Aprendimos a nadar en una zona muy peligrosa, porque en Matalentisco hay una corriente lateral muy fuerte. Nos bañábamos en unas rocas a diez metros de la orilla, en una especie de piscina donde el agua está más calmada. Estábamos todo el día en contacto con la naturaleza”.

Pero había algo que no le agradaba nada. “La siesta. Era una auténtica pesadilla. Dentro de la tienda de campaña en agosto en Matalentisco te podías morir. Aquello era un asco. Y allí había que estar un par de horas hasta que decidían que ya habíamos hecho la digestión. Lo he aceptado siempre como algo de nuestra cultura, hasta que recientemente me dio un corte de digestión, y me di cuenta la razón que tenían nuestras madres. Cuando se levantaba la ‘veda’ salíamos en estampida hasta el agua. Nuestro campamento me recuerda mucho a los Amish. Hay una película que retrata cómo montaban el lugar donde iban a vivir, y tiene mucho de parecido con lo que hacíamos entonces”.

El traslado precisaba de una gran logística, imposible de realizar en el vehículo pequeño de su padre. “Teníamos un Renault 12, por lo que había que echar mano de una furgoneta que nos dejaba la familia de mi padre que tenía una tienda en la parte alta de la calle Pío XII, ‘Muebles Segura’, frente a la fábrica del hielo. Cada familia llevaba su montaje que luego uníamos para tener zonas comunes, porque se cocinaba para todos”, recuerda. El primer día el sol hacía estragos: “Me quemaba entero. Mi madre me ponía aceite con algodones para recuperar, decía, la piel que se había quemado. Nos echaban vinagre que reducía el ardor, dolor y aceleraba la cicatrización. Y también en el pelo, para que brillara, y no cogiéramos piojos”.

Los jóvenes del campamento, entre 16 y 17 años, hacían escapadas a Águilas. “Se iban andando y volvían de madrugada. A nosotros no nos dejaban, porque aún éramos muy pequeños”. Con el tiempo, las normativas cambiaron y se prohibieron las acampadas junto al mar. “Mi padre se hizo socio del club de tenis ‘La Quinta’ de Lorca que tenía piscina. Estuvimos yendo muchos años. Nos bañábamos y jugábamos al tenis”, rememora.

Vivía frente al Instituto de Educación Secundaria José Ibáñez Martín. “En la Residencia Santa Fe. Teníamos un patio interior con jardines y allí jugábamos. El portero, cuando hacía mucho calor, nos regaba con la manguera para que estuviéramos más frescos. Y más tarde, ya con unos 15 años, volvimos a Águilas, donde alquilábamos un piso en La Caleta, más allá del cuartel de la Guardia Civil. Allí tenía mi pandilla. Amigos de Madrid, entre los que estaba una chica que algunos años después se convirtió en mi mujer”.

Aquellos años de adolescencia los recuerda con mucho cariño. “Es la época en la que empiezas a salir, donde aparecen aquellos primeros barreños de sangría, de cuerva, donde ligabas toda clase de bebidas hasta hacer unos brebajes peligrosísimos, donde surgen los primeros amores de verano. Ya me había fijado en Ángela, [su mujer] pero le daba muchas vueltas, porque sólo nos veíamos un mes al año. Y cuando llegué a la universidad, me decidí, y funcionó. Seguimos yendo mucho por La Caleta, porque su madre tiene un apartamento al lado del Hotel Juan Montiel”.

Los amigos de Madrid de su pandilla “se han convertido en algo muy importante en mi vida. Acaba de irse de casa uno que ahora vive en Murcia. Ha dormido en casa. Es Juan Marín, intimísimo amigo. Precisamente quien nos presentó a Ángela y a mí en La Caleta, frente a la Playa de Poniente. Recuerdo que estábamos sentados en una barca”, cuenta.

De sus veranos actuales afirma que “son más sofisticados. Solemos hacer un viaje largo familiar. Hemos estado en Noruega, Tanzania, México, Italia… Y luego, Ángela y yo, hacemos alguna escapada. De mayor, eres tú el que te tienes que encargarte de toda la logística. Es otro planteamiento. Y en muchos de ellos, voy acompañado por el ordenador. No puedes desconectar, porque tengo varios proyectos en marcha que requieren mi presencia, aunque sea virtual”.

Acaba de terminar de rodar el corto ‘Un trámite más’, con Fernando Cayo, quien fue protagonista de la película ‘El orfanato’, de Juan Antonio Bayona, que representó a España en los Premios Óscar. “El corto es una adaptación de un relato de Adolfo Muñoz Palancas, profesor de Química del Instituto Ramón Arcas. Un escritor impresionante. Acabamos de terminar de rodar y la estrenaremos en septiembre”. Y es el productor de un corto de animación ‘stop motion’. “El rodaje será en diciembre, enero y febrero en Argentina. En España será el doblaje y la música. Y estoy escribiendo el guion de un largometraje”.

Mientras, la película ‘El Instinto’, del director Juan Albarracín y los productores, Pedro y Juan Poveda y Dany Campos, con Javier Pereira, ganador de un Goya, de protagonista, sigue “petando en los festivales en los que participa. Hemos participado en 27 o 28 en los que hemos logrado hacernos con 13 premios. La película ha ido al de Londres y en septiembre irá a México. Con ese bagaje de premios, un estupendo empujón, estamos trabajando en su distribución. Está funcionando muy bien y eso que puede enmarcarse en un grupo exclusivo, de los amantes del thriller de terror”, admite.

Y concluye que su ‘Verano Azul’ es, sin lugar a dudas, “aquel de Matalentisco, de vacaciones interminables, de plenitud, donde disfrutaba de la vida. Donde lo tenía todo, mis padres, mis amigos, comida, el mar, el sol, el agua… Un verano que no se repetirá, pero que puedo rememorar sólo con cerrar los ojos”.