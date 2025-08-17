Alberto Pintado, un criminólogo en la mente del asesino

Alberto Pintado Alcázar, profesor de Criminología en la Universidad de Murcia, era ya un apasionado de las historias y publicaciones sobre crímenes cuando aún andaba por el instituto. Mientras sus compañeros se acercaban al quiosco para comprar revistas de música o artistas, él ya compraba revistas sobre asesinos en serie.

Quizás fuera una premonición de lo que vendría después, cuando en 2017 leyó su tesis doctoral, dedicada a los asesinos en serie, con la que ganó el premio extraordinario. Está convencido de que nunca como ahora el true crime (expresión del inglés que puede traducirse como ‘crimen verdadero’ o ‘crimen real’) ha tenido tanta audiencia.

Bajo su apariencia de no haber roto nunca un plato, Alberto Pintado ha visto, eso sí, romper una vajilla tras otra, contemplando desde adolescente series de criminales que, con el paso del tiempo, se ha dedicado a analizar.

Pintado ha estudiado, clasificado e identificado a delincuentes, sus orígenes y sus fantasías, filias y fobias. Alberto sabe, porque lo ha visto en numerosas historias cinematográficas en forma de series, que las fantasías de estos personajes constituyen un elemento central de la conducta del asesino en serie, y ha analizado su modus operandi y la motivación que los impulsa a matar.

Todo esto lo exponía rotundamente en Análisis criminológico de los asesinos en serie, publicado hace ocho años, para centrarse en el tema de su especialidad, el estudio de los asesinos en serie que han desarrollado sus crímenes en España. Pintado ha compilado las características de los asesinos en serie españoles, explicando tanto sus características personales como su forma de asesinar, así como lugares y tiempo de comisión.

Advierte el investigador de que, aunque son el cine y la televisión los canales que proporcionan mayor cantidad de estos productos, el true crime ha estado presente en la prensa y en la literatura desde tiempos remotos. Una precursora definitiva en este terreno fue la publicación, a mitad de los 60, de A sangre fría, novela con la que Truman Capote aportó una obra crucial en el género del crimen verdadero. Aquel libro acabaría convirtiéndose en un best seller e inauguró una tendencia, el true crime, que hoy hace furor en el mundo.

Asegura que la criminología debe de ser vista como una ciencia esencial dentro del estudio de las ciencias jurídicas y sociales. Por eso, en Criminología aplicada a la realidad social, su último libro, analiza desde una perspectiva criminológica diferentes problemáticas. En sus últimos estudios aborda la incidencia de las redes sociales en la criminalidad actual, la banalización del mal a través del fenómeno del true crime, o la incontrolable irrupción de la inteligencia artificial dentro del mundo criminal.

Alude Pintado con frecuencia a los efectos negativos que el true crime puede tener para los familiares de las víctimas, que a menudo son revictimizados y obligados a pasar por un calvario que ya creían olvidado. Por eso recomienda que las series tengan en cuenta, por encima de todo, a la víctima y su sufrimiento.

Y llama la atención sobre otra lacra que a menudo acarrean estas series: el hecho de recurrir a actores y actrices muy atractivos, lo que genera a menudo un efecto rebote y que surjan nuevos fans de estos delincuentes. A veces se produce, nos cuenta, la hibristofilia, una parafilia que supone la atracción sexual hacia los delincuentes que han cometido crímenes terribles. El cine ha tendido siempre a hermosear todo, incluido a los asesinos y delincuentes: ahí están el caso de Billy el Niño, o de Bonnie and Clyde, pero las épocas son diferentes, concluye.