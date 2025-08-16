Río y sombra para el calor del verano

Después de un cartel que advierte ‘Cuidado con la barrera’, se encuentra, como no puede ser de otra forma, una barrera, de las clásicas, cilíndrica, con listas rojas y blancas que se eleva para dar paso al visitante. Tras superar el obstáculo artificial, el paisaje cambia. El camping La Puerta de Moratalla se abre como un pequeño oasis enclavado en un valle de la comarca del Noroeste murciano, rodeado de montañas, pinos y encinas, y con el río Alhárabe marcando uno de los límites del recinto. Aquí, el turismo de interior despliega todo su atractivo para quienes buscan descansar sin tener que pisar la arena de la playa.

Organizado por sectores de la A a la F, como si de un campamento romano se tratase, las parcelas de estas instalaciones se disponen salpicadas con tiendas de campaña, caravanas, vehículos camperizados y, para los que no quieren perder las comodidades de la vida urbanita, también se pueden adquirir bungalows y cabañas con televisión y aire acondicionado.

El perfil de los campistas es sobre todo nacional, de la Región de Murcia, Alicante y Valencia. «Suele ser gente de Murcia y alrededores; extranjeros vienen pocos, de los cuales casi todos son franceses, muchos de ellos gente que migró a Francia y que ahora vienen con sus hijos y nietos». El camping siempre tiene visitantes, pero su pico de estacionalidad coincide con los periodos de descanso laboral: «Puentes, festivos, Navidad, Semana Santa y fines de semana», asegura Maricruz, una de las recepcionistas.

Una vez confirmada la reserva, además de la parcela, puedes disfrutar de otros servicios: «Contamos con una piscina, pista de tenis, parque infantil, restaurante, aseos y un supermercado», enumeran en el puesto de información.

Es en este último, el supermercado, una tienda estrecha con estanterías a ambos lados y cámaras frigoríficas al fondo, donde los campistas acuden a por víveres: «Hielo, agua y pan es lo que más se lleva la gente, porque la tienda es pequeña y tenemos lo justo, por si alguien se ha olvidado traer algo», comenta Erikca, la dependienta del establecimiento alimenticio.

Si se prefiere una comida más elaborada, al lado del supermercado y frente a la piscina se encuentra el servicio de restauración, con terraza y salón interior, donde es recomendable reservar con antelación. «Aquí en temporada alta da igual miércoles que domingo, siempre tenemos las mesas completas», cuenta María Dolores Guirao, una de las camareras. «En verano el plato estrella es el entrecot, las buenas carnes y los arroces: arroz con bogavante, arroz con conejo y caracoles. En invierno, además de los arroces, se demandan mucho las migas», añade Guirao, antes de atender una llamada para apuntar otra reserva.

En la terraza, un grupo de campistas de Sangonera la Verde, que llevan repitiendo en el camping, tanto en invierno como en verano desde hace tres años, dicen que lo que más valoran de este tipo de turismo es la tranquilidad: «Aquí hay más independencia; cada uno está en su parcela a su aire. Si quieres más jaleo, te vienes al bar; si quieres estar más relajado, te vas a la caravana y de noche nada de ruido y mucho fresco», señalan. Además de relajarse en el camping, también aprovechan para hacer algo de turismo local: «Hemos visitado en alguna ocasión el castillo de la ciudad y la propia localidad, que ya la conocemos bastante bien. A lo único que no hemos ido nunca es a las fiestas; nosotros somos de toro, pero en caldereta», bromean, «aquí la comida es muy buena: torreznos, oreja, rabo, los chuletones, todo está estupendo», cuenta el grupo sangonereño.

Con el sonido monocorde de las cigarras o chicharras, como se conoce comúnmente a este insecto en la Región, una familia alicantina, que veranea por primera vez en el interior, relata su experiencia desde el porche de un bungalow mientras juegan al Uno: «Queríamos variar, ver otros paisajes, así que hemos venido para una semanita». «Nosotros es que somos muy de playa, nuestra primera opción va a ser siempre el mar», dice Yago de la Horra, el padre de familia. Los planes pasan por no moverse mucho de la zona, ya que en agosto no les gusta mucho el follón de andar cogiendo coche y buscar aparcamiento: «Estando aquí el río Alhárabe, haciendo paseos río arriba hasta donde lleguemos y comer por ahí ya es suficiente. Tenemos naturaleza por todos lados y es algo impresionante», reconoce De la Horra.

«Esto mismo en Turquía, donde fuimos a ver una garganta, aquello era un espectáculo turístico de primer orden y aquí te tienes que enterar casi como un secreto; creo que el interior no se promociona tanto como la costa, casi que te diría que mejor que no se conozca, porque aquí andas 100 metros por el río y estás solo y eso es una ventaja, no estás solo en ningún sitio ya», dice, entre risas.

Bajo lona, madera o metal, los campistas se refugian del sol que deja pasar la sombra de la arboleda que divide las parcelas. Alrededor de una mesa desplegable de plástico verde situada a unos pasos de la puerta abierta de una caravana, un grupo de familia y amigos toma el aperitivo: una bolsa de patatas fritas, unas aceitunas y unas latas de cerveza y refrescos de naranja. En vacaciones viajan siempre en caravana, principalmente a campings de costa, como el de Águilas o el de La Marina, en Alicante. La dieta en estos lugares de acampada no difiere mucho de la de casa: «La compra la hacemos en supermercados de fuera, pero como tenemos horno, microondas y fogón, más o menos comemos igual, quizás más ligero porque en casa te entretienes más; aquí casi todo va a la plancha», comentan entre ellos. «Guisado no hacemos, eso es verdad», dicen.

Otro grupo de acampantes unen tiendas de campaña y caravanas con una pérgola portátil. Ellos son asiduos al camping de Moratalla, pues confiesan que llevan viniendo desde hace más de 28 años, si no les falla la memoria. Siempre montaña, buscando el fresco que proporciona el entorno; la playa para ellos es un lugar donde llevan «al chiquillo» de vez en cuando a pasar el día. El lugar lo conocieron más por proximidad que por decisión propia: «Al principio veníamos aquí porque nos pillaba cerca de casa y como tenían que venir a traernos y recogernos porque no teníamos carné, empezamos aquí y con el tiempo aquí nos hemos quedado», cuenta una pareja de Callosa del Segura. Lo que les hizo repetir los casi treinta años que llevan haciéndolo es el entorno: «Levantarse por la mañana entre árboles y con el río al lado, rodeado de naturaleza, no tiene precio».

En este momento son tres a la mesa, pero es un punto de reunión para los treinta o cuarenta del «grupico de todos los años» que suelen juntarse en verano. Cuando no están disfrutando de la vida contemplativa, hacen rutas hacia los baños de Somogil y por los alrededores: «Esta semana, que viene más gente, cogemos las bicicletas y nos damos una vuelta por la zona».

Los más espartanos de las parcelas suelen ser los jóvenes, pues la mayoría vienen en tiendas reducidas, con colchones hinchables o planchetas para dormir.

Jóvenes como Javier y Sonia, una pareja de 19 años que se las apañan en una de esas tiendas que se montan en dos segundos, pero que se tarda media hora en volver a guardar. Entre abrazos y cogidos de la mano cuentan que la decisión puede deberse a una combinación de factores: «Quizás el ser más jóvenes, que nos apañamos con lo que sea, unido a que no tenemos ni un duro, más que elegir, nos obliga a usar la tienda como lugar donde dormir», dice Javier. «Además, como llevamos poco tiempo juntos, todavía nos queremos, por lo que no nos importa dormir pegados», cuenta Sonia, con una sonora carcajada, que trata de frenar tapándose la boca.

Así que, para los que buscan algo más que sol y arena, aquí hay sombra de pinos, noches frescas y un río que acompaña sin prisa. Un lugar donde el turismo de interior demuestra que también sabe dejar huella.