MUHER, paisajes vividos, arte en movimiento

Marc Theodore Bourrit expresaba su emoción ante la belleza que podía contemplarse en Suiza con las siguientes palabras: «Qué bella es la naturaleza para quien sabe sentirla, para quien se deja llevar por los dulces sentimientos que inspira; deliciosa contemplación, tales eran los efectos en nuestra alma. ¡Nunca nos sentimos mejor!»… Sin duda, el paso por Suiza constituía, para los jóvenes que hacían el Grand Tour por Europa, uno de los momentos más inolvidables de su viaje. Almudena Negrete Plano

El viaje como experiencia vital y como preparación profesional para el desempeño de tareas públicas y sociales relevantes. El viaje, la experiencia del viaje y, simultáneamente, el goce de la naturaleza, de esa naturaleza que cambia con las estaciones y con la diversidad de paisajes encontrados en los territorios recorridos. Ya desde 1670 los jóvenes aristócratas británicos viajaban a la Europa del sur, en especial a Italia: Florencia, Roma, Nápoles… a Alemania o Francia; un viaje en busca de conocimiento y que, en no pocas ocasiones, suponía la búsqueda y afirmación de la identidad personal. El viaje. Pero también la vuelta, cargados de nuevas emociones, de nuevas experiencias y aprendizajes que transmitir y, en algunos casos, de objetos que mostrar como signo inequívoco de poderío intelectual y poder adquisitivo… El Gran Tour, que despertó a lo largo de los siglos XVIII y XIX una pasión desenfrenada por el arte y las antigüedades. Idea que ha seguido viva entre artistas y… aventureros.

En 1992, MUHER, Francisca Muñoz y Manuel Herrera, que solían pasar estancias cada vez más prolongadas en el Levante murciano establecen su residencia en Totana. Eso no significa que abandonaran su pasión por el viaje… Sucesivos destinos, estancias que alimentaban e impulsaban su labor creativa. El viaje como tema, como aporte experiencial y encuentro con nuevas vivencias, sensaciones, impresiones… El viaje, componente imprescindible para aportar colores y matices, vitalidad y energía en la obra, en el universo pictórico de MUHER. En los años ochenta habían recorrido Canarias, Egipto, el Caribe, la República Dominicana… Japón. Incorporando a su obra escenas y paisajes, y elementos singulares y propios de cada uno de los lugares visitados.

Pero será sobre todo la naturaleza, el paisaje, lo que más contribuya a configurar la manera, el estilo, el ideario plástico de MUHER. El interés por la naturaleza está fuera de discusión o debate en su obra, que se ha enriquecido en todo momento por sus vínculos con naturalezas y paisajes, a veces lejanos, a veces próximos, o con elementos que la representen: granadas y flores, detalles de palmeras, peces, pitas y paleras… eso ha hecho que el género paisaje, bodegón o naturaleza muerta, sea protagonista en la trayectoria de MUHER a lo largo de los años. Y el agua… jardines, huertos: espacios donde el agua convive con una exuberancia vegetal más o menos intervenida por el hombre.

MUHER. Francisca Muñoz y Manuel Herrera. / L.O.

En 1996 –la pasión por el viaje jamás abandonará a MUHER– viajan a Alemania con el patrocinio de Deutsche Bank ; una estancia que les permitió recorrer Berlín –donde se sintieron fascinados por las luces y los neones que iluminaban el ambiente nocturno de la urbe–, Frankfurt, Heidelberg… Edificios emblemáticos, parques y fuentes, se convirtieron en motivos con los que Francisca y Manuel enriquecerían la paleta. Embarcadero en el río, una escena, la visión de un paisaje, que MUHER pudo haber recogido en las riberas del Spree durante su estancia en Berlín; o en cualquier otra de las ciudades alemanas visitadas… En las orillas del Meno, en Frankfurt, o del Neckar, en las cercanías de Heidelberg… Tanto da.

Lo verdaderamente importante es que este gouache, este Embarcadero –que bien puede hacer las veces de mirador de ribera– en los márgenes de un caudaloso río centroeuropeo, refleja a la perfección dos constantes en la pintura de MUHER: una atañe a la imagen reflejada en el cuadro, el interés por la presencia en la naturaleza de la vegetación y el agua. Fuentes y jardines, paseos y arboledas serán leitmotiv habitual en su obra: los huertos de Totana, las diferentes vistas del Retiro, los balnearios del Mar Menor o –en la tradición del viaje– las vistas de la playa en Miami… La otra constante atañe a la forma, al procedimiento pictórico, a la expresiva y vibrante pincelada de colores puros y contrastados con que se obtienen, en este caso, los reflejos de la luz y los árboles en el discurrir de las aguas. El viaje, la pasión por el viaje y los espacios plenos de naturaleza, el agua… el huerto, el jardín… ese hortus conclusus, ese tema pictórico que tan bien han sabido recoger los cuadros de MUHER.