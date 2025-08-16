Monserrat Abumalham, historias con final feliz

Sabe Monserrat Abumalham que existe un rechazo creciente al extranjero. Lo sabe perfectamente y expresa su perplejidad ante la aversión a la migración que se ha convertido en una fábrica de votos para las ideologías que rechazan la presencia del otro. Lo sabe y lo lamenta profundamente, porque ella misma es producto de migraciones múltiples, ya que su padre, procedente del Líbano, aterrizó en Marruecos.

Y porque también su madre llegó a aquel país procedente de Barcelona. Y porque todos juntos decidieron, cuando acabó el protectorado español de Marruecos, viajar a la península, donde, como ya había ocurrido en los lugares donde había vivido, fueron bien recibidos. Monserrat sabe que se está creando un monstruo al que temer, cuando lo cierto es que el monstruo auténtico se oculta detrás de los que transmiten esos eslóganes de odio y xenofobia.

Por eso, el tema de la migración campea en buena medida en sus novelas. Y la amistad, y los amigos, esos familiares por elección. Los amigos te salvan, asegura. Y, cómo no, la figura de la mujer. Y le gusta hablar del pasado, de las generaciones que nos precedieron. Porque sin ellas estamos perdidos.

"Soy de todas partes y de ninguna", le gusta decir a Monserrat, que empezó a escribir a los 14 años. Durante mucho tiempo no publicó nada más que cosas relacionadas con su profesión, pero a partir de su jubilación se ha dedicado a escribir, y también a sacar de los cajones viejos escritos, que ha ido revisando y ordenando. Los primeros en ver la luz fueron sus cuentos de Centroamérica, con cuya venta ha ido acometiendo los proyectos de la ONG a la que pertenece, que ha repartido en los últimos años más de treinta becas, posibilitando la formación de guatemaltecos, que se han podido graduar en ingeniería pecuaria, contabilidad, enfermería, hacerse expertos en la reparación de automóviles… Monserrat está convencida de que la educación es la base del progreso de un país. Y también la mejor arma para luchar contra las lacras que nos atenazan.

La pasada primavera viajó, una vez más, junto a su marido, a Guatemala, una buena época para hacerlo, porque es el final de la época seca y las polvorientas calzadas están aún alejadas de ser ese barrizal en el que se convierten después. Me comenta que allí siempre faltan manos, por eso su viaje al país centroamericano es ya un clásico en su vida, donde hacen labores de intendencia de todo tipo, así como imparten charlas sobre la Biblia, aprovechando su formación.

A Monserrat se le va el tiempo entre los dedos, como intuye que le pasa a todos los jubilados. Pero su caso es quizás más acuciante, por las múltiples ocupaciones a las que se dedica en su quehacer diario, que incluyen asistir a acontecimientos culturales, y también escribir en Facebook, donde expone sus reflexiones sobre el paso del tiempo. También se dedica a ordenar sus escritos de toda la vida, que va publicando año tras año.

De momento han visto la luz cuatro novelas, mientras tiene prácticamente otras dos en imprenta y otras tres aguardan pacientes su turno, más dos gruesos tomos de relatos. Es su manera de explicarse al mundo y de contribuir, con su venta, a la ONG a la que pertenece y tanto le motiva.

Es Monserrat Abumalham de natural optimista. Y su optimismo es algo que traslada a sus historias noveladas, que prefiere terminar siempre de manera positiva. Porque así es ella. Vital, esperanzada y deseosa de encontrar siempre el lado más humano en todo.