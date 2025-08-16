"Me llena mucho ver que mis canciones ayudan a la gente"

Tras terminar su primera gira, Marina Reche, una de las voces más prometedoras del panorama del pop español, actuará en el escenario del Auditorio Paco Martín del Parque Torres esta noche, dentro del ciclo Noches de Sal.

¿Qué puede esperar el público de su actuación?

Lo que nos representa a la banda, aparte de pasárnoslo bien, es la complicidad y la conexión que tenemos, y yo creo que eso se transmite. El público va a pasar por una montaña rusa que le llevará por todas las emociones, tanto de diversión como de tristeza, con canciones que le pueden provocar cualquier sentimiento.

¿En qué momento artístico se encuentra actualmente?

Estoy haciendo mi primer disco. Cuando termine los festivales, que me apetecen mucho, necesito parar de hacer conciertos un poco para sentarme sola a componer y ver hacia dónde, en cuanto a sonido y letra, quiero llevar el disco. También me gustaría en ese parón visitar otros países para conocer otras culturas y sonidos que me inspiren.

¿Cómo es su rutina para componer? ¿Son todo vivencias suyas?

Los dos EP que he compuesto son narrando el 90% de mi vida. Disfruto mucho componiendo porque a menudo lo hago desde la emoción pura, cuando necesito soltar algo. Suelo estar sola, con un pianito o una guitarra que me inspire. Muchas veces hay una temática, pero suelo improvisar y sacar lo que tengo dentro. Otras veces compongo con amigos y amigas. Es muy bonito debatir una historia que al final ha sido real para todos, pero vista desde distintos ojos.

¿Escribir sobre vivencias personales para desahogarse le evoca malos recuerdos al cantarlas?

La mayoría de mis canciones son de ruptura, pero me suelen llevar a un lugar bonito, que es hacia donde has llegado esa canción. El tema Mil preguntas, por ejemplo, habla de una infidelidad. Has tenido que vivir ese momento tan doloroso y amargo para luego ver en lo que se ha transformado y lo que has creado, que al final es en una canción que la gente hace suya y la vive contigo. Cuando me subo al escenario, me meto un poco en el papel de cada canción, porque al final cada una transmite una cosa diferente, pero me llena mucho ver que mis canciones ayudan a la gente y que las reciben con tanto cariño.

Con relación a Mil preguntas, ¿cómo reacciona a la versión de Luck Ra y Q´ Lokura?

Yo no conocía la cultura del cuarteto, que allí se escucha muchísimo, y todo el tema de las versiones. Entonces, me escribió Q´ Lokura diciendo si me importaría que hicieran una versión de la canción y les dije que adelante, que me encantaría. Fue muy sorprendente ver la repercusión que tuvo ese tema allí y, a los meses, salió la versión.

¿Qué canción le marcó más?

13+1, porque fue la primera vez que compuse sola una canción. Siempre he sido muy positiva y ese primer día de una ruptura muy dolorosa escribí la canción para quitarme un peso de encima y las malas palabras que me decía a mí misma. Fue la primera canción en la que me di cuenta de que estaba soltando lo que estaba viviendo y me sirvió de psicólogo. Antes no sabía si lo que me pasaba era tan importante como para escribir sobre ello, siempre me he visto poco preparada en ese sentido. Además, siempre he tenido una buena referente, que es mi hermana Alba. Entonces tenía esa comparación, pero tenerla cerquita ha sido maravilloso.

¿Qué papel desempeñan las redes sociales en su carrera profesional?

En general, son una herramienta maravillosa, sobre todo en momentos de promoción, porque puedes llegar a muchísima gente muy rápido, pero ahora que estoy en proceso de componer, tener que estar presente porque si no estás desaparecida, me agobia un poco. También me han llevado a momentos muy bonitos. Por ejemplo, Por si quieres volver, se hizo viral en TikTok, donde subí un vídeo corriendo bajo la lluvia al lado de Redondela, y después salía todo el mundo corriendo por las playas ese verano, así que te permite llegar a donde nunca te hubieras imaginado. Las redes sociales son maravillosas si las usas bien y sabes que tienes que desconectar.

¿Cuáles fueron sus sensaciones tras terminar su gira Lo he intentado tour?

Mucho agradecimiento y sorpresa, porque no esperábamos ese recibimiento. Empecé cantando en la sala Sol, con cerca de 300 personas, y acabamos haciendo un sold out en la Riviera, con unas 2.000 personas. Cuando terminamos la gira, fue como un abrazo al corazón de toda esa gente que nos acompañó y un agradecimiento a mi equipo por haber confiado en mí desde el principio, entendiendo mis tiempos y mis espacios.

«Mi gran referente»

Marina es la hermana de la cantante Alba Reche, quien ganó popularidad tras su participación en el programa Operación Triunfo en 2018, donde quedó en segunda posición. Aunque cada una sigue su propio camino en la música, han demostrado tener un gran apoyo mutuo en sus trayectorias profesionales.

¿Ha sentido alguna vez presión por estar a la altura de su hermana?

Yo creo que no. Ha sido muy bonito el hecho de que cada una ha seguido su camino y ver que evolucionamos musical y personalmente, pero acompañadas de la mano. Es más un punto de vista desde la admiración y el cariño que nos tenemos que de comparación negativa, porque al final eso no sirve de nada. Ella siempre ha sido mi gran referente porque yo empecé mucho más tarde. Ha sido muy bonito poder vivir y entender todos sus inicios.