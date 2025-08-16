Joaquín Flores Alcázar: “Iba a la playa de Águilas en el Seat 124 de mi abuelo por aquella carretera tortuosa”

Hubo un tiempo en que Lorca y Águilas estuvieron unidas por una “carretera tortuosa repleta de curvas”. El viaje a la playa “duraba una eternidad”. Pero bendita eternidad que permitía darte un buen remojón en aquellos días de intenso calor. “Muy pocos tenían coche entonces. Aquellos primeros vehículos iban siempre repletos de gente, y esa gente llevaba mil y un cachivaches para pasar la jornada bajo un sol abrasador que, todavía, no combatíamos con cremas. Y, entonces, ocurría lo que ocurría, que nos achicharrábamos y durante varios días el vinagre parecía la única solución. Eran remedios que nuestras abuelas y madres aplicaban hasta que apareció el ‘after sun’”. Así lo cuenta el constructor Joaquín Flores Alcázar, que recuerda sus viajes a la playa de Águilas “en el Seat 124 blanco de mi abuelo que nos llevaba por aquella carretera que parecía no tener nada más que curvas, en la que había que hacer de cuando en cuando una parada para dar vía libre a los efectos del mareo que provocaba el recorrido y el intenso calor”.

Sus veranos de niño duraban tres meses. El mismo tiempo que las vacaciones escolares. “Mis primeros recuerdos son con cinco o seis años en la Playa de La Colonia, en Águilas. Allí teníamos un piso familiar donde pasaba el verano con mis abuelos, Antonio y Ana. Con ellos, estábamos toda la semana, y el sábado y domingo se sumaba mi madre que tenía una tienda de ultramarinos en Lorca. También estaba mi hermana Irene y mis primos, tíos, amigos… Porque entonces, tener en Águilas un piso era un auténtico lujo que se compartía con los que conocías. Las casas de los lorquinos siempre estaban repletas de gente, como también las mesas a la hora de comer, y las sombrillas y toldos que se ponían en las playas”, recuerda.

El coche de su abuelo siempre iba cargado: “De gente y de sombrillas, mesas, sillas, toallas… y comida. Las abuelas, las tías… abrían las fiambreras, y de allí, surgían auténticas delicias gastronómicas. Yo disfrutaba de los guisos de mi madre y de mi abuela, que en verano se dejaban llevar especialmente en la cocina haciendo un alarde en la mesa. Y, entonces, todo se compartía. Si bajabas a la playa y abrías una de aquellas fiambreras, todos los de alrededor probaban lo que habías traído. Igual ocurría con los vecinos. Me gustaba mucho esa cordialidad”, relata.

Mis veranos eran de churros, playa, comida, siesta, feria y helado, de junio a septiembre

La vivienda en la que pasaban el verano no estaba en primera línea de playa. “Nuestro piso era como esos hoteles que anuncian que se ve el mar desde la habitación, pero que hay que sacar la cabeza por la ventana como las jirafas para contemplar el agua. Era lateral, pero para nosotros era el mejor del mundo, porque nos permitía disfrutar del verano, y estar mucho más frescos de lo que podíamos estar en Lorca. Entonces, no había aire acondicionado, si acaso algún ventilador”, añade.

Sus vacaciones eran una consecución de acontecimientos que se repetían cada día: “Veranos de churros por la mañana, playa, comida, siesta, de nuevo playa, feria y helado, de junio a septiembre. Levantarte por la mañana con un buen desayuno a base de churros era uno de mis grandes placeres, como ir a la feria y el helado antes de dormir. La verdad es que todos coincidíamos en los mismos sitios, porque no había mucho más que hacer. Pero éramos muy felices. Inmensamente felices, porque era algo que no todo el mundo podía hacer. Aunque la siesta no nos solía gustar a ningún niño, nos obligaban a dormir, a descansar… Intentábamos rebelarnos, pero al final caíamos rendidos, después de toda una mañana de arena, mar y sol, no había quien nos levantara”, cuenta divertido.

La playa era un disfrute para Joaquín Flores. Quizás, sus juegos en la arena fueron premonitorios y aquella afición le llevaría hasta su profesión actual. “Me gustaba jugar con la arena, llevarla de un lado a otro, hacer castillos y agujeros para encontrar agua. Entonces era habitual ver a los chiquillos cerca de la orilla con palas, cubos, rastrillos…, pero también disfrutaba mucho en el agua. Hasta que aprendí a nadar iba con flotador, los manguitos, o las clásicas burbujas que llevábamos todos a la espalda para evitar sustos a nuestros padres o abuelos”.

Nuestro piso era como esos hoteles que dicen que se ve el mar, pero que hay sacar la cabeza como las jirafas para ver el agua

A diario bajaban a la playa más cercana a su casa, la de La Colonia, pero los fines de semana ejercían de buenos domingueros: “Buscábamos una mejor playa. Quién no ha sido dominguero alguna vez en su vida… Era un placer irte a las afueras cargado con la tortilla de patatas y la sandía. No había problemas de aparcamiento. Nos tirábamos el día entero jugando con la arena. Sólo parábamos para comer y, volvías a seguir jugando. Eso sí, había que hacer un alto para guardar la digestión, algo que nunca entendí”, rememora.

Y por las mañanas también tenía que dedicar un buen rato a repasar. “Sacaba buenas notas, pero se empeñaban en que había que hacer un par de hojas cada día de aquellos cuadernillos de verano. Reconozco que tenía aborrecidos las ‘Vacaciones Santillana’ y los ‘Cuadernos Rubio’. Ahora, echo la vista atrás y entiendo que quizás lo que pretendían era tenernos ocupados. Y aprovechaba los despistes de mis ‘vigilantes’ para asomarme por el balcón para ver si había olas o no, y así, aceleraba para terminar pronto los deberes y bajar a la playa”.

Los amigos de aquellos días siguen compartiendo veranos con Joaquín: “Íbamos a la playa, a tomar café, hacíamos salidas nocturnas… Entonces, teníamos 14, 15, 16… años. Cristóbal, Pedro, Bartolo… éramos inseparables. Salíamos y entrábamos con nuestras bicis, y más tarde, con ciclomotores. Tenía una Suzuki de 50 centímetros cúbicos, una scooters, con la que nos movíamos por todos lados. Con ella, he ido y venido de Lorca a Águilas, pero también a San Juan de los Terreros. Si te echabas una ‘amiga’, había que ir a verla”, ríe.

Quién no ha sido dominguero. Era un placer irte a las afueras, a una buena playa, cargado con la tortilla de patatas y la sandía

De aquellas escapadas poco sabían los padres, reconoce: “Éramos fieles a la discoteca ‘Pirámides’, en Mazarrón. Mi madre no tenía ni idea de que recalaba por aquellos lugares. Mis primos eran mayores y muchas veces me iba con ellos y lograba entrar en todos lados. De aquellos días recuerdo las discotecas, ‘La Meca’, ‘La Luna’… Y, por supuesto, ‘El Tuareg’. Forman parte de nuestros veranos adolescentes. Ibas a tomarte algo, escuchabas música, bailabas, hablabas… Y de repente eran las dos o las tres de la madrugada. En aquellos años siempre había amigos en casa. Sobre todo, los fines de semana. Muchos, eran amigos del verano, porque ya no los volvías a ver en todo el año”.

Aquel piso de La Colonia dio paso al de Las Delicias que ocupa ahora con su familia. “Veraneamos mi mujer, mis dos niñas y mi hijo. Pero siempre hay algún ‘agregado’, cuñados, sobrinos, amigos… Esa tradición, de tener los pisos de la playa repletos de gente se sigue cumpliendo. Y a mí me gusta especialmente, porque las vacaciones tienen que ser para disfrutarlas en buena compañía”.

Sin embargo, durante sus vacaciones en Águilas sigue teniendo la vista puesta en Lorca. “Voy y vengo. Pero suelo desconectar bastante. Cuando cruzo Purias, camino a Águilas, siento una sensación de tranquilidad, de descanso… El cuerpo se relaja como entrando en fase de relax”. Y disfruta navegando: “Pero sin complicaciones. Me gusta coger el barco y ser ‘dominguero’ de alta mar. Bañarme, tomarme el aperitivo o unas copitas… Nada de pesca. Soy de los que van a la Isla del Fraile o a la Playa Amarilla, echa el ancla y disfruta del mar”.

También hace alguna que otra ‘escapada’ a Pozo del Esparto. “Allí está mi hermana y acudimos para pasar el día con la familia, porque el verano es para eso, para descansar y estar con los que más quieres. Mi ‘Verano Azul’ es un tiempo para hacer un alto en el camino y coger fuerzas, para estar con la familia, con los amigos… olvidarnos de todo. Qué más se puede pedir”, concluye.