El actor barcelonés Lluís Homar (Los abrazos rotos, La mala educación) se meterá esta noche, en el Auditorio Parque Almansa de San Javier, en la piel del emperador romano en Memorias de Adriano, un espectáculo basado en la célebre novela de Marguerite Yourcenar que indaga en la vida y las contradicciones del emperador nacido en España. La cita, enmarcada dentro del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de la localidad, comenzará a las 22.30 horas.

Dirigido por Beatriz Jaén, el montaje es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatre Romea, de Barcelona. La dramaturga Brenda Escobedo firma esta nueva y fiel adaptación del texto original de Memorias de Adriano que, además de esa reflexión introspectiva que realiza el emperador en el texto de Yourcenar, «también pretende arrojar algo de luz sobre la crisis actual de valores políticos y sociales», según informaron fuentes municipales.

Las memorias del emperador

El montaje da forma teatral a las memorias del emperador reflejadas en esa carta ficticia que Adriano escribe a su sucesor, Marco Aurelio, en la que reflexiona sobre el poder, la mortalidad, el amor, el arte y la filosofía. Con un lenguaje lleno de lirismo y con una admiración hacia su perfil helénico, Yourcenar recrea la figura de un mandatario tan sabio y magnífico como ciego, contradictorio y solo.

Beatriz Jaén ha creado un espacio escénico en el que los ecos de esa soledad resuenan en la actualidad del poder, de la política y de la creación de una imagen pública, un íntimo relato de un hombre en diálogo con la Historia que supone una de las citas más esperadas de esta 55ª edición del festival.

La obra pretende darle voz a Adriano, «un emperador que resuena más actual que nunca» a través de una invitación «a la escucha y a compartir ideas», aseguró la directora de la obra, Beatriz Jaén, en un rueda de prensa antes de su estreno a principios de mes en el Festival de Mérida: «Para mí es emocionante dar voz a Adriano en el escenario, es una manera de hacer una política buena para que las cosas sean lo más esperanzadoras posibles para todos».

Cualquier presidente de hoy

Jaén añadió también que Adriano «podría ser cualquier presidente de hoy con poder», por lo que quiso enmarcar la obra «en un despacho oval» que se encuentra rodeado «de asesores, que si bien no tienen texto, parece que lo tuvieran porque Adriano los utiliza para viajar por diferentes momentos de su vida».

Y es que la obra gira en torno a un monólogo de algo más de hora y media del ya citado Lluís Homar (interpretando al protagonista, Adriano), que encabeza un elenco que completan Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan y Ricard Boyle.

«Es un personaje que lo tiene todo, y que de cierta manera, no quiere soltar el poder» aunque las circunstancias le obliguen, detallaba Homar en ese mismo encuentro con la prensa en Mérida: «Es un personaje con muchas sombras en el que todos podemos sentirnos identificados».

Homar concluyó diciendo que en la obra se puede ver como Adriano hace «un peregrinaje al ser» en sus últimos momentos de vida para «hacer una mirada de verdad y sincera a quién es él como ser humano de verdad».

En 1998 se pudo ver en España una primera adaptación y puesta en escena de la novela con Jean Launay como adaptador y Maurizio Scaparro como director. Ahora, en 2025, veintisiete años después, el objetivo es «actualizar esa mirada para llevar a los escenarios una propuesta teatral que dialogue con nuestro presente y coloque en el centro de la propuesta el pensamiento del emperador Adriano a través de la lúcida y poderosa mirada de M. Yourcenar», concluyeron desde el Consistorio de la localidad sanjaviereña.