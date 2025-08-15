Santiago de la Ribera acoge las Olimpiadas de los segundones

Santiago de la Ribera será esta noche escenario de la tercera de las citas gratuitas del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier... y de unas Olimpiadas muy particulares. La compañía Yllana y Nacho Villar Producciones han sido las encargadas de dar forma a Olympics, la divertida pieza de teatro y clown que, a partir de las diez de las noche, desplegará una ristra de competiciones deportivas ‘de aquella manera’ en los Jardines del Príncipe de Asturias de la localidad sanjaviereña.

Dorsales, monos de lycra, gorros de piscina, guantes de boxeo, anillas y mucho más son el vestuario y atrezo con los que Sergio Alarcón, Elia Estrada, David Terol y Emmanuel Vizcaíno, el elenco de este montaje, se enfrentarán a los retos olímpicos en los que ellos mismos se han metido. Porque esta es la historia de cuatro atletas que no logran clasificarse para los Juegos Olímpicos (los de verdad, vaya), así que deciden tomarse la justicia (deportiva) por su mano y montar su propia competición.

Como reza la sinopsis, sus ansias de triunfo y sus espíritus exageradamente competitivos harán de esta competición deportiva un festival de situaciones surrealistas y disparatadas, lejos de la solemnidad que acompaña a la llama olímpica que estamos acostumbrados a ver cada cuatro años. En estas «olimpiadas imposibles» itinerantes, interactivas y a pie de calle, hay humor gestual, fuerza visual y mucha actitud canalla.

Esta comedia –recomendada por la Red Española de Teatros– conquistará a todos los públicos únicamente a través de la potencia del clown y el movimiento, puesto que no tiene texto. La primera experiencia juntos de Yllana y Nacho Vilar Producciones, Glubs, fue finalista a Mejor espectáculo de calle en los Premios Max de 2021.

Se trata de la penúltima cita de la programación gratuita del festival –las anteriores fueron Finale en la Plaza España de San Javier y Tres tristes trolls en el Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor–, por lo que, quien quiera ver artes escénicas en plena calle, tendrá, además de esta noche, otra oportunidad el próximo día 20 con la pieza Candelaria de Milsa Maúrtua en la Plaza España del municipio.