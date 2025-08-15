Pepe Yagües, ingenio, artes y mitos eternos

Diosa, canta del Peleida Akileo la cólera desastrosa que asoló con infinitos males a los acaienos, y sumió en la mansión de Edes a tantas fuertes almas de héroes que sirvieron de pasto a los perros y a todas las aves de rapiña. Y el designio de Zeus se cumplía así desde que una querella hubo de desunir al Atreida rey de los hombres y al divino Akileo… Homero

En 1915, la Editorial Prometeo, fundada y dirigida por Vicente Blasco Ibáñez, editó, en su colección de Clásicos Griegos, la Ilíada y la Odisea. Obras iluminadas con hermosos grabados abriendo capítulos, o cantos…o rapsodias; sugerentes ilustraciones que, a modo de frontispicio, ilustran las luchas de dioses, héroes y hombres. Unos tomos literarios, tan bellamente ilustrados que, desde las bibliotecas escolares de las escuelas rurales del Campo de Cartagena –donados y sellados por el Patronato de Misiones Pedagógicas–, tuvieron que resultar llamativos, atrayentes y, a la vez, provocadores a los alumnos y alumnas que asistían a aquellas aulas entre 1933 y 1935; y también, desde luego, a aquellos padres campesinos que, por algún motivo, llegaran a tener estas obras en sus manos. Las ilustraciones no aparecen firmadas en estas ediciones de las obras de Homero, pero nos atrevemos a atribuirlas a Federico Mellado, magnífico pintor e ilustrador, especializado en temas de ambiente clasicista –fue el creador del logotipo de la colección–, y colaborador habitual de la editorial valenciana.

Los grabados realizados por Pepe Yagües para su serie El Caballo de Troya tienen ese mismo vigor y minuciosidad descriptiva. Aunque en este caso sean, en numerosas ocasiones, la ironía y el ingenio los principales protagonistas. Los griegos siempre valoraron el ingenio como una de las cualidades más sobresalientes de todas las que adornan al ser humano. La obra homérica, como obra cumbre de la literatura helénica, lo que es tanto como decir occidental, está plagada de situaciones que cantan y alaban el triunfo del ingenio, situaciones que permiten a los hombres burlar a los dioses, colocándose por encima de cuestiones y valoraciones religiosas, éticas o morales. Y es que, para los griegos, el ingenio es mucho más que la resolución de una situación gracias a un momento de lucidez o a la aparición de una imprevista pirueta de inspiración. El ingenio supone un estado mental creativo y libérrimo, capaz de burlar el destino, de abatir las barreras mentales y colocarse en espera de respuesta a cualquier estímulo externo, para transformarlo en una acción o actitud creativa y, por tanto, artística. Ingenio, ironía y arte, una bella y hermosa confluencia.

El artista Pepe Yagües. / L.O.

En este grabado de Yagües, en estos Amores Colaterales, Odiseo se solaza contemplando el hermoso caballo de madera que Epeo, el carpintero, ha construido, ayudado por Atenea. Lo contempla –falsamente abandonado en la playa– regocijándose para sus adentros en la inteligente estratagema urdida para hacer arder Troya y mandarla al olvido pasto de las llamas. El caballo que, como falsa ofrenda, ha ideado para engañar a los troyanos que, embriagados de felicidad, tras creer que los griegos abandonan la batalla, no esperan ver desaparecer, bañada en sangre, su ciudad.

Aunque tal vez, acunado en los brazos de esa joven doncella –una de esas pornai que ha acompañado al ejército los diez años que duró el asedio a Troya– Odiseo se deje arrastrar por los recuerdos, y rememore los días pasados junto a su esposa Penélope, piense en su hijo Telémaco, un niño cuando él marchó a la guerra, que lo esperan angustiados allá en su reino de Ítaca; o crea oír, en la lejanía, los ladridos de su fiel Argos. Tal vez, tan solo esté intuyendo que el regreso no será fácil, y tendrá que recurrir en más de una ocasión al ingenio para lograr la ansiada meta.

Amores Colaterales, un grabado realizado con absoluto dominio técnico sobre el procedimiento utilizado. Una puerta abierta a una narración que nos ofrece múltiples desenlaces; múltiples metas a las que arribar tras recorrer, como un nuevo Teseo, las profundidades del laberinto, los infinitos e imprevistos caminos trazados en el mar o, –como ya escribí en otra ocasión– en palabras de Borges, un autor especialmente querido por Pepe Yagües, en El jardín de senderos que se bifurcan.