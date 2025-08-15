El nuevo curso musical se escucha en Ítaca con Ciclogénesis

El verano en Murcia dura hasta bien entrado el otoño. Si bien la llegada de septiembre no asegura la vuelta del frío, lo que sí que trae, sin falta, es la vuelta de los conciertos en sala tras el reinado veraniego de los festivales: empieza la temporada de ciclos de conciertos, y el joven Ciclogénesis de la cafetería Cooperativa Ítaca ha conseguido renovar para –al menos– una temporada más. Soleá Morente, McEnroe, Hidrogenesse y Queralt Lahoz encabezan la programación para este año, obra de la propia Cooperativa y de Producciones Vistabella.

Según explican ellos mismos, con este nuevo cartel buscan mantener sus señas de identidad: «diversidad estilística, paridad (con un 50% de actuaciones con presencia femenina) y una combinación de artistas emergentes y consolidados». Y también mantendrán la magia que les dio un hueco en una ciudad saturada de propuesta en directo cada fin de semana: el formato reducido. Con aforo para apenas 70 personas, cantantes y músicos habituados a llenar espacios más amplios –y sus seguidores, habituados a verlos desde la distancia que marcan los fosos y los escenarios altos– se muestran en Ciclogénesis de cerca, casi de tú a tú.

De septiembre a diciembre

La programación comenzará el 20 de septiembre con el concierto de The New Raemon, uno de los tres nombres que desvelaron a principios de julio para ir calentando motores de cara al anuncio del cartel completo que finalmente llegó ayer. El folk y rock de autor del catalán sonará en la cafetería, en horario de vermut a las 12.30 horas (la única excepción: los demás conciertos tendrán lugar a las 20.30 horas).

Su compañero musical, McEnroe, también pasará este año por Ítaca. Juntos han publicado dos discos, cuyas canciones por seguro sonarán en Ciclogénesis, aunque por separado, puesto que el proyecto que lidera Ricardo Lezón podrá verse el 7 de noviembre. Los otros dos nombres que sirvieron como adelanto fueron Roy Borland y Gara Durán, que ocuparán las noches del 26 y 27 de septiembre, respectivamente, para un fin de semana de sensibilidad total.

Octubre lo inaugurarán Ruiseñora (el día 3) y Papá Topo (el 4), dos propuestas rompedoras: la primera desde la saeta y la psicodelia, la segunda desde el pop más desacomplejado. El día 18 compartirán escenario Parade y Nacho Casado, mientras que Paco Pecado, Soleá Morente y Queralt Lahoz protagonizarán el ‘fin de semana largo’ del 23, 24 y 25, respectivamente. Estas dos últimas llegarán a Murcia en formato acústico, amplificando la potencia de la cercanía aún más, si cabe. El neofolklore de Karmento y el romanticismo outsider de La Estrella de David cerrarán el mes los días 30 y 31.

Para cerrar el puente y abrir el mes, el 1 de noviembre hay programada una cita con The Secret Society. El 7 será el turno del ya citado McEnroe, mientras que ese sábado 8 será el momento de la experimentación folk de la cantautora Maria Rodés. En el ecuador del mes llegarán Boyanka Kostova (el día 14) y Emilia y Pablo (el 15), mientras que Corte! y Lorena Álvarez pondrán el broche al mes los días 21 y 22.

Quien no se vaya de puente podrá ver, el 6 de diciembre, la atmósfera de lo-fi melancólico de Pau from Marc. El mes continuará con el pop electrónico y artsy de Hidrogenesse el día 12, para dejar paso al folk misterioso y oscuro del asturiano Pablo und Destruktion (el 13). Dos propuestas murcianas, Marcelo Criminal y Alexanderplatz, cerrarán el mes –y la edición– los días 19 y 20 del mes.

Espacio para lo local

El ciclo, posible gracias a la ayuda para salas de conciertos del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA) nació el año pasado y trajo a la ciudad a cantautores de altura: Sr. Chinarro, Josele Santiago, Jero Romero y la entonces recién ganadora del Premio Nacional de las Músicas Actuales, Tulsa, eran tan solo algunos de los artistas de calado nacional que ocuparon las tablas de este rincón de Santa Eulalia. Y lo hicieron, por cierto, acompañados por artistas locales que ahora despuntan en la Región, como A Mares, Palomo Palomo y Guille Solano (al frente de Sistema Nervioso).

Este año, adelantan junto al anuncio del cartel –basado en la cianotipia con elementos naturales, una obra gráfica de Paula Reverte, directora de arte murciana–, se repetirá esa fórmula: buscan, dicen desde la organización, «alcanzar un 50% de artistas murcianos en la programación, tanto como teloneros como en propuestas compartidas», aunque los desvelarán a partir de septiembre. De ahí ese «y más por confirmar» que pone la guinda al cartel.

Las entradas ya están a la venta en la web de Cooperativa Ítaca.