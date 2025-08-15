Mariano López Acosta, en busca del tiempo perdido

En realidad, a Mariano López Acosta lo que le atrajo siempre fue la cultura, la literatura, el arte… Él iba para estudiante modelo de lo que entonces se llamaba Filosofía y Letras. Pero, lejos de eso, siguiendo indicaciones paternas, Mariano se matriculó en Farmacia en Granada buscando un futuro estable y seguro.

Y en lugar de convertirse en estudiante modelo, Mariano se convirtió en un diletante de la cultura y de la vida nocturna. En aquella Murcia de los años 70 y 80, que eclosionaba de actividad cultural, le apasionaba asistir a conferencias, coloquios, proyecciones, recitales, obras de teatro… Era un lector voraz que se echaba al caletre cualquier libro de la inagotable colección Austral. O devoraba artículos de aquel diario El País de la Transición y comienzos de la democracia.

Le gustaba imbuirse de conocimiento en un mundo en cambio constante y una España que se modernizaba a pasos agigantados. Farmacia, como el cielo de Warren Beatty, podía esperar. Y de hecho esperó, muchos años, hasta que, convertido en un casi cuarentón, aprobó por fin la carrera y se puso a trabajar en una botica de Totana. Y se acabaron las tardes culturales. Y se redujeron las noches de rasgueo de guitarra y de nocturnidad animosa, y se espaciaron aquellas canciones de Serrat en catalán con las que enamoraba la noche murciana.

Pero Mariano, nostálgico por naturaleza, descubrió las redes sociales, y con ellas la posibilidad de concitar en torno a él a un grupo de Facebook, el gran tema que siempre planeó en su mente: el tiempo, el tempus fugit, huidizo e inaprehensible que se nos escapa entre las yemas del recuerdo. Y nosotros con él. El grupo de Facebook La Murcia de los 60 y los 70 surgió como un intento de sujetar ese paso fugaz del tiempo, de plasmarlo para siempre con sus coetáneos, seres que sintieron emociones semejantes a las suyas en los mismos momentos.

Descubrió que había mucha gente dispuesta a rescatar aquellos recuerdos y hablar sobre ellos. Y descubrió que la memoria es poliédrica y que cada cual posee una visión particular, y que, reuniendo los recuerdos, emociones y sentimientos de muchas personas, se podía conformar un mapa emocional de la Murcia y los murcianos de entonces. Y que cuando la gente habla del pasado común, sus rostros se iluminan. Y que las personas que compartieron un pasado y que nunca entrecruzaron sus miradas se recuerdan a sí mismos en unos lugares y unos momentos compartidos.

Mariano intenta alejar discusiones políticas del grupo para centrarse en los recuerdos y los sentimientos que producen no solo sus calles y zonas casi olvidadas, sino también las lecturas de Corín Tellado o las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, o las de Editorial Molino, o los Celtas Cortos, o las primeras lavadoras cilíndricas de interminable traqueteo, o del Omo y del Persil, o del Vanguard y el Kolster, o del Murcia Parque y el Club Remo, o de los álbumes del Cid y de Vida y color, o de Brigitte Bardot y Roger Vadim, o de Balduino y Fabiola, o de Viaje al fondo del mar, o de aquella vida sencilla de ducha semanal –los sábados–. O de Onassis y de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo, Anna Magnani, Silvana Mangano, Jane Birkin, Juliette Gréco, Louis de Funès, Fernandel, Jacques Brel, Georges Moustaki…

Todos juntos, la Murcia de entonces y nuestros mitos, actúan, está seguro, como la magdalena de Proust, activando y exacerbando nuestros recuerdos y sentimientos, todo lo que nos fue conformando, en definitiva, como seres humanos en aquella Murcia que definitivamente se nos fue y de la que él es un pregonero.