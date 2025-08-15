Escándalo en la última de la Feria Taurina de Blanca

El último festejo de la Feria Taurina de Blanca se eternizó cuando el segundo de la tarde tuvo que ser devuelvo a los corrales. La tarde fue avanzando y al caer la noche llegó un momento en el que los novilleros se negaron a seguir el festejo, tras no tener la plaza las luces adecuadas para un festejo nocturno. El público desesperado tras estar más de tres horas de espera montó una monumental bronca a la hora de despedir a los novilleros, que finalmente no cruzaron el albero y se marcharon por el callejón de la plaza.

La causa principal fue la desacertada decisión de la presidencia de no apuntillar al novillo lisiado en el ruedo y devolverlo a los corrales, donde se hermanó con los otros tres novillos de la tarde y no hubo manera de poder separarlos.

Solo se pudo ver a Manuel Olivero en el primero de la tarde y la clase práctica de Toni Martín. En una portátil que volvió a rozar el lleno, por tercera tarde consecutiva.

El murciano Toni Marín en una manoletina. | ENRIQUE SOLER

Abrió festejo el sevillano Manuel Olivero que hacía su presentación en Blanca y que no se acopló con el capote, ante un novillo bien armado. Se desmonteró Juan José Martín en banderillas. Es difícil orquestar una faena cuando el toro se para de inicio y pierde las manos. Quizás sobró el tercer par. El joven sevillano estuvo valiente, intentando provocar las embestidas, con un clamoroso abuso del pico de la muleta, estuvo desconfiado y mal con la espada. Aviso tras media y descabello. Silencio

Se adelantó el turno, por problemas para echar el sobrero, y salió el añojo de Alvalle para el alumno de la escuela taurina El toreo, Toni Marín, quien lo saludó de manera fácil y alegre, cerrando la suerte con una revolera. Colocaron los rehiletes David Pardo y Jesús Montiel. Comienzo de faena con un toreo de quilates que fue bajando de tono, quizás por las pausas entre tanda y tanda, ante un añojo bravo y encastado y con un pitón derecho de escándalo. Cerró la suerte con manoletinas y desplante. Estocada recibiendo. Dos orejas y rabo, así como vuelta al añojo.

Polémicas y escándalos aparte, se cierra la edición 2025 de Blanca con tres festejos rozando el lleno y con ganaderías de excelente presentación y trapío. Además, un acierto la oportunidad que desde la Comunidad Autónoma de la Región se les ha dado a los jóvenes novilleros de la Región, incluyendo cada tarde una clase práctica.