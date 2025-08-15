Cabo de Pop, festival con vistas que apuesta por la música independiente

El festival Cabo de Pop vuelve este fin de semana (15 y 16 de agosto) a la Explanada del Faro de Cabo de Palos apostando por la música independiente.

El evento, en su 8ª edición, comparte un delicioso y cuidado cartel de artistas en un enclave perfecto, y reafirma su compromiso con el medioambiente, el ocio saludable y la riqueza turística de la Región de Murcia organizando diversas actividades, centrándose en la defensa del Mar Menor.

La incorporación del grupo ilicitano La 126 y una selección de los mejores DJs de la escena regional cerraba hace unos días el espléndido cartel de este magnífico festival con vistas.

La 126 es un trío de pop rock y punk pop formado por Elia, Laura y Lucía que ha conquistado en tiempo récord el panorama indie con su actitud arrolladora y unas letras cargadas de ironía. Con temas como Tuenti, Cataclismo o su último bombazo, Te enteras?, sus directos son un derroche de energía. Ganadoras del Emerge Vibra Mahou y finalistas en el Heineken Silver Rising Stars del FIB, La 126 son juventud en estado puro. Presentarán su último EP, Todo venía de antes, que no hace ascos a ningún género derivado del rock y deja clara su premisa: el desahogo, la diversión y una amistad atravesada por los dramas de la cotidianeidad.

En el cartel del festival figuran además Camellos, que llegan al Cabo de Pop con un nuevo disco y su habitual sonido potente y tan característico. Los chicos de Embajadores lo traen bien fresco en su kunda del sonido. Encarnan el espíritu del 77 enganchando desde la primera: humor salido de la desesperanza, mensajes sin filtro, rimas inesperadas (gracias a la escritura automática), frases tan fuera de contexto que acaban creando uno nuevo... Camellos es una banda de canciones costumbristas y coyunturales, fiel reflejo de nuestros días… y noches, que invitan a corear estribillos hasta quedarte sin aliento denunciando la precariedad.

Por su parte, Diamante Negro, trío de punk ecléctico y gamberro, se han sacado de la manga un excitante tratado punk-pop disfuncional con el que se postulan como una de las propuestas más coloristas del underground barcelonés. Están inmersos en la gira de presentación de su segundo disco, La Náusea (Diamante Negro, 2024). Son difíciles de encorsetar, citan como influencias a Leonard Cohen, Dead Kennedys, Nirvana, Kaka de Luxe o Paco de Lucía. Libertad creativa a borbotones.

También Nil Roig, mejor conocido como el DJ y productor Yung Prado, se suma al Cabo de Pop como uno de los artistas más destacados de la música electrónica de club. Forma parte del colectivo electrónico Mainline –además de ser el cincuenta por ciento de La Élite–.

La propuesta musical se completa con grupos emergentes como Sistema Nervioso. Unos meses después de su aclamado primer álbum, S/N, la banda murciana renovó energías con un nuevo single, Nunca Nada, grabado junto a Fran Valle (Perro) y producido por Guille Solano (Sistema Nervioso) con la ayuda de Bearoid (Las Petunias, Ganges, Niños Bravos). El máster lleva la firma de Álex Ferrer (C. Tangana, Novedades Carminha). Se han sacudido el pop de encima mostrando otro ángulo de su poliedro, inclinándose hacia un postpunk bailable y enigmático, con reminiscencias de Bloc Party, Vampire Weekend o Perro. Su estribillo («Nunca nada es suficientemente bueno o malo. / Todo lo horizontal lo verás en vertical: ¡gira la cabeza!») invita al baile y el desenfreno con punzadas postpunk: un sismo controlado.

Los también murcianos Mala Cotton presentarán su primer LP, Género fresco (2024), una fusión de funk, latin y jazz con toques casi progresivos,que muestra madurez y refinamiento en la producción. Ellos dicen: «Si quieres gozártela, escúchanos; si quieres enamorarte, ven a vernos tocar». La invitación no admite dudas.

Desde tierras almerienses llegan Bonaerense, que navegan con elegancia entre distintos estilos como shoegaze, post punk o dream pop con influencias tan dispares como Las Ligas Menores, La Plata o Décima Víctima. Liderados por un cantante de origen argentino, lanzaron en octubre su primer EP, Regiones, donde la instrumentación oscura se contrapone a la luminosa voz de Cata. Letras emotivas y algo nostálgicas que hablan de sentimientos y decisiones pasadas pensando en el futuro y en avanzar. Para después del verano tienen previsto lanzar Relámpago, su primer LP, girando hacia un pop oscuro, más maduro y acelerado.

Ortopedia Técnica es una joven banda de Castellón cuyo sonido está basado en el rock y el punk sin remilgos para fusionar con pop, noise... Han vuelto con Nada brilla, un EP de perturbadora desesperación generacional. Desamor, alienación e inconformismo en seis hits instantáneos para desgañitarse y expulsar demonios.

Para la apertura se han programado sesiones DJ con Sindicato Asiático del Sonido, colectivo de DJ activistas, agitadores, promotores y colaboradores en actividades culturales relacionadas con la música, el cine y la literatura, que traerán una selección de pop guitarrero, soul de raíces sesenteras y rock de garaje de los 80-90.

Una de las últimas incorporaciones del apartado DJ ha sido la de Los Miamis, que cerrarán la primera noche del Cabo de Pop. Residentes de la ya desaparecida sala 12&medio/Moss club, están de vuelta para esta edición. Repasarán clásicos y cercanías de forma natural y desenfadada, con su inconfundible sentido del humor y originalidad.

Por su parte, Desaparezca DJ, uno de los selectores del prolífico y aplaudido colectivo Casino Social Club, pondrá fin a los eventos de esta octava edición del festival en la Explanada del Faro. Promete hacer bailar con una infalible selección de hits incontestables y exquisitas rarezas. La noche continuará en la postparty de la discoteca Mamaluna con Insomnia Music.