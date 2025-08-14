Shakespeare aterriza hoy en las tablas de San Javier

Quien haya ligado inmediatamente a la localidad del título de la obra que esta noche se podrá ver sobre las tablas del Auditorio Parque Almansa de San Javier con Romeo y Julieta no irá del todo desecaminado. Shakespeare escribió 'Los dos hidalgos de Verona' poco antes que su tragedia romántica más conocida, pero esta no va de amantes contra el destino: esta pieza es una comedia, una de las primeras que el Bardo de Avon escribió.

Pero, pese a ser uno de los primeros textos cómicos que hizo, en estas escenas –que traen al escenario de la localidad la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lazona Teatro y Cheek by Jowl, haciendo de esta una coproducción internacional– ya se perfila la visión del alma humana que impregna todas las obras del autor y las convierte, precisamente, en imperecederas. En concreto, lo que mueve a los personajes de esta historia son las tensiones entre el amor y la amistad. Más concretamente, sus diferencias y similitudes, dónde empieza una y acaba la otra: ¿es la amistad una forma de amor que exige un compromiso sentimental igual al del amor romántico? Pero no es Shakespeare quien pone el foco sobre esta cuestión, sino que este era uno de los temas más tratados en la literatura del Renacimiento, periodo en el que se enmarcan sus piezas y esta, en concreto, data de alrededor de 1590.

Enredos y traiciones

La premisa es sencilla: Proteo y Valentín, amigos de toda la vida, se enamoran de la misma mujer, Silvia, la hija del Duque de Milán. Pero, como no podía ser de otra manera, hay matices... y enredos.

Valentín es enviado a Milán y allí Silvia se promete con él en contra de su padre. Cuando Proteo es enviado a Milán, a pesar de estar, en un principio, enamorado de su novia, Julia, se enamora de Silvia en cuanto la ve, traicionando a su novia... y a su amigo.

«Los que no saben manifestar su pasión no aman», le dice Julia al comienzo de la obra a su criada, así que comienza una ligera pero no vacía trama de enredos entre los personajes que llevará al espectador a reflexionar sobre la amistad: ¿es solo una forma de amor sin sexo? ¿Requiere el mismo compromiso emocional? ¿Es diferente entre hombres y entre mujeres? ¿Requiere cuidado y dedicación constantes?

La criada de Julia, Lucía, le replica que «menos aman los que pregonan por todas partes sus amores», una de esas respuestas tan certeras a las que nos tienen acostumbrados los criados y criadas de Shakespeare, personajes completamente emblemáticos que marcarían sus obras y las de sus seguidores. No es el único motivo recurrente del autor que aparece en este montaje.

Los dos hidalgos de Verona Fecha: Hoy, 22.30 horas. Lugar: Auditorio Parque Almansa (San Javier). Precio: 25 euros.

La versión del experto

La adaptación que trae el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier de Los dos hidalgos de Verona cuenta con la dirección de Declan Donnellan (quien también ha trabajado el texto, junto a Nick Ormerod), uno de los mayores especialistas en William Shakespeare del mundo.

El británico ha dirigido a la Royal Shakespeare Company en numerosas ocasiones y las veces que ha llevado sus obras a escena desde su propia compañía –la citada Cheek by Jowl– se cuentan por decenas, sin hacer ascos a comedias o tragedias.

El reparto de la obra, sin embargo, está conformado íntegramente por actores españoles, haciendo de este montaje una anomalía atractiva: una de las obras menos representadas de Shakespeare, dirigida por un británico experto en su autor y encarnada por casi una decena de intérpretes españoles.