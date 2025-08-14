Rafael Fuster: juego sutil entre luz y sombras

… Podemos construir lo natural dentro y alrededor del edificio, y situar el edificio correctamente para aprovechar cada punto de vista y el movimiento de la luz… El espacio ideal es, a la vez sagrado y secular, para que permita al individuo entrar en la serena apertura del lugar. Me gusta pensar en un espacio que te permita olvidar el aspecto secular de la vida y centrarte en ti mismo. Tadao Ando

Esta Doble Reja, que alude a un reconocible cerramiento de la iglesia conventual –hoy desacralizada, y convertida en sala expositiva– de Verónicas, forma parte de un conjunto de obras que Fuster creó como homenaje a significativos artistas y memorables creaciones artísticas. Una serie construida, y concebida, desde la indagación y la experimentación, con unos posicionamientos estéticos que exploran el poder estructural de las obras y hunden sus raíces en el más puro minimalismo. ¿Acaso la expresión de lo más universal no debe aspirar a la sencillez?

Imaginemos a Sánchez Cotán, pintando uno de sus espacios de referencia sin colgaduras de aves, coles o manzanas, sin apio ni melones. A Georgia O’Keeffe, relegando la urbe neoyorkina a una sinfonía de grises luminosos. A Carmen Laffón, vaciando sus armarios de recuerdos y objetos diversos, tazones, herramientas… A Philippe de Champaigne, esperando que el retratado Arnauld d’Andilly ocupe el hueco que el maestro francés le ha asignado. Sí, imaginemos ese biombo Tōgasode, que nos remite a Keisai Eisen, al ukiyo-e, al teatro del mundo que transcurre del período Momoyama, reducido a sus geometrías primordiales. A las figuras de Caravaggio, convertidas en esenciales volúmenes arquitectónicos bajo el peso de la luz. La ausencia se hace presencia en aquel juego visual y plástico con que nos obsequió Rafael Fuster en esta serie, que agrupó bajo la denominación Escala de Grises. No existen objetos, ni personajes, en estas pinturas: es solo la luz y el espacio quienes protagonizan las obras.

Doble Reja (Verónicas). 2024. Acrílico sobre lienzo. 130 x 160 Cm / Rafael Fuster

Equilibrios, juegos de grises, escalas de luz… que impregnan los espacios y ayudan a establecer proporciones perfectas e ideales. Equilibrios. Una perfecta conjunción entre lo sagrado y lo secular, tal como exigimos que se materialice ese producto que etiquetamos como arte. Una necesidad irrenunciable para nuestra propia existencia. Equilibrios entre oscuridad y luz. Equilibrios que pueden cambiar dependiendo del contexto, del lugar, ayudando a establecer una metáfora que favorezca la serenidad y la calma. Creando oportunidades que ayuden a reflexionar, pensar y contemplar.

No nos debería resultar difícil llegar a convenir que toda forma de arte debe conectar con sensaciones que induzcan a la quietud, a la serenidad, al equilibrio. A esa sensación de consciencia a la que aspiramos como individuos capaces de reconocernos como tales. Y es que, si el arte es suficientemente sutil nadie, pensará en él como algo ficticio, como un simple relato inventado sin causa o motivación, y se acercará al hecho artístico y lo vivirá como una cuestión verdadera, como un asunto capaz de modificar la realidad.

Contemplemos esta Doble Reja como un muro, pero como un muro cuya presencia –carente de peso y opacidad– lejos de servir como elemento de separación o intimidación, nos inspire y nos acerque. Un muro que actúe como una luminosa superficie capaz de capturar la luz y el movimiento. Un muro protector, sugerente, envolvente… Doble Reja en Verónicas, pieza esencial de una serie que, desde mi modesta perspectiva, pone en relación pintura y arquitectura. Un hecho que se destaca de forma evidente en esta obra, en esta reja; y que, como en aquella otra celosía –colgada en la muestra expositiva– con la que Rafael referenciaba el palacio nazarita de Comares, en una especie de juego especular si nuestras miradas discurrían de un cuadro a otro, nos permite ver sin ser visto, permanecer oculto a las miradas ajenas, pero sin desligarnos del todo de la presencia de los otros.

Pero no nos engañemos, puede que esta Doble Reja nos haga creer que pertenecemos a un espacio donde se nos permite olvidar el aspecto secular de la vida, un refugio ante los embates de la vulgaridad que, a veces, parece invadirnos por doquier, un lugar capaz de facilitar el reencuentro con uno mismo… Pero no, no nos engañemos, el muro es tan ligero, tan luminoso, que basta un reflejo inoportuno para hacernos visibles ante esos otros. Sí, contemplemos detenidamente esta hermosa celosía y dejémonos arrastrar por el misterio de estar dentro y fuera al mismo tiempo.