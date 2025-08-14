Una playa en plena sierra a la orilla del Segura

En pleno corazón de la Vega Arrocera, el río Segura dibuja un remanso de aguas frescas que se ha convertido en uno de los grandes refugios para escapar del calor sofocante del verano murciano. La playa fluvial del Remolino del Cañar, junto a la Escuela de Piragüismo de Calasparra, combina ocio familiar, deporte y naturaleza en un enclave único del Noroeste.

Desde hace años, cientos de personas eligen este rincón para pasar el día a la sombra de los árboles centenarios, refrescarse en las aguas del río o practicar actividades acuáticas. «Aquí puedes venir con amigos, con familia, con niños; viene gente de toda la Región de Murcia e incluso de Madrid o Barcelona, gente que migró y viene en verano a pasar las vacaciones con la familia. Esto es para todos», cuenta Catalina, conocida como Lina entre los vecinos del municipio, que acude casi a diario desde hace décadas.

El lugar no solo es un espacio de baño. También alberga un club y una escuela de piragüismo con gran tradición, que en verano mantienen su actividad y conviven con los bañistas. «Normalmente, el piragüismo se hace más arriba y no interfiere. Solo cuando hay actividades grandes se nota más movimiento, pero en general se llevan bien entre bañistas y deportistas», explica un socorrista.

En verano, la convivencia se desarrolla en un entorno que fue renovado a principios del año 2021. El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Segura culminaron dos actuaciones clave: la ampliación del campo de slalom para aguas bravas, añadiendo 100 metros a las instalaciones, y la rehabilitación integral de la playa fluvial, con nuevos accesos, área de picnic, aparcamiento y plantación de especies autóctonas.

Un paraje con vida y retos

Pese a las mejoras, los usuarios apuntan aspectos a reforzar, especialmente la limpieza. «El problema es que el Ayuntamiento y la Confederación no se aclaran en cuanto a competencias y la gente es muy guarra. Haría falta empezar por limpiar, sobre todo las cañas y el entorno», reclama uno de los vecinos calasparreños, que recuerda cómo antes «había más salidas naturales» y lamenta algunas obras recientes que, en su opinión, han restado naturalidad al entorno.

El Plan Copla mantiene este año, por tercero consecutivo, vigilancia en playas fluviales de interior. En Calasparra, los socorristas atienden a diario la seguridad de quienes se bañan o simplemente se dejan llevar por la corriente en las zonas acotadas durante los meses de julio y agosto: «Los domingos está todo lleno, desde primera hora de la mañana. Hay familias que llegan con neveras y pasan aquí todo el día», comenta un miembro del equipo de vigilancia.

Un espacio para quedarse

Para muchos, este rincón del Segura es algo más que un lugar para darse un chapuzón: es un punto de encuentro intergeneracional que mantiene viva la relación entre el pueblo y su río. «Yo vengo aquí desde hace cuarenta años y siempre viene el mismo perfil de gente: por la mañana, más gente mayor y familias, y por la tarde, más jóvenes. No necesitamos muchas cosas, solo que se mantenga limpio y natural», resume Lina, mientras observa cómo unos niños se lanzan al agua y, más arriba, parte del grupo con el que vino flota corriente abajo arrastrado por el río.

El Remolino del Cañar no es solo un atractivo para el verano. Fuera de la temporada alta, el lugar sigue recibiendo visitantes que aprovechan la tranquilidad para pasear por la ribera, hacer fotografías de aves o simplemente escuchar el murmullo del río entre los chopos. Los monitores del club de piragüismo realizan entrenamientos todo el año, incluso en invierno, cuando la corriente es más fuerte y el paisaje se transforma con tonalidades más frías.

Además del piragüismo, algunos vecinos han impulsado actividades complementarias como pequeñas rutas guiadas para mostrar el patrimonio natural de la Vega Arrocera. Estas visitas incluyen explicaciones sobre el cultivo tradicional del arroz y la importancia del agua del Segura para la economía local.