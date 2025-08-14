María del Carmen Alarcón: analizando al consumidor

Aunque albacetense de nacimiento y residencia, María del Carmen Alarcón del Amo es, desde el año 2017, Catedrática del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Murcia, donde imparte clases de Marketing, Investigación de mercados, Análisis de datos… Su investigación se centra en el comportamiento del consumidor y estrategias empresariales en las redes sociales, en cómo la cultura influye en su comportamiento y la manera en que las empresas pueden utilizarlas en su estrategia de ventas.

Su especialidad es el comportamiento del consumidor en las redes sociales. Sabe Alarcón del Amo que las culturas tienen distintos valores, y son determinantes en el comportamiento del consumidor de esos países.

Según ella, el marketing se ha ido adaptando a los cambios que se han producido tanto en los hábitos de consumo de internet por parte de los consumidores, como también por parte de las empresas, que han usado estas herramientas para ir conociendo cada vez mejor al consumidor y, por tanto, para adaptar así su estrategia.

Compara Carmen Alarcón el marketing con una relación de pareja, en la que, siempre, el objetivo principal es identificar las necesidades del consumidor y satisfacerlas de la mejor manera posible. Lo que buscan las marcas es conseguir ese compromiso con su usuario: que, aunque surjan alternativas aparentemente mejores, al final te mantengas fiel a esa empresa o marca, porque estás a gusto con ella y satisface tus necesidades.

El marketing, afirma la profesora, busca comprender y satisfacer las necesidades del consumidor de la mejor manera posible, estableciendo relaciones a largo plazo basadas en la confianza y el valor compartido, aunque en ocasiones las interacciones puedan ser transitorias o meramente tácticas, como el ‘ligue de una noche’. Lo que en verdad busca el consumidor es que los productos y las empresas sean de su confianza. Buscan esa pareja estable, afirma Alarcón, y añade que, para que se dé, «es necesario saber qué le gusta al consumidor, conocer sus necesidades…» y es aquí donde las redes sociales juegan un papel clave, asegura.

Advierte que, cuando no existían internet ni las redes, los anuncios eran generales y se emitían en franjas horarias específicas, dependiendo del público estimado; sin embargo, podría verlo alguien al que no iba dirigido, pero, actualmente, internet permite segmentar y ofrecer mensajes adaptados a cada perfil.

Pero no todo es malo, ya que las redes sociales dan más poder al consumidor, y ahora las reseñas y comentarios de otros consumidores nos otorgan poder para tomar decisiones informadas y exigir directamente lo que queremos, explica.

Asegura que, desde la pandemia, el consumidor se ha vuelto más experto en compras electrónicas y ha intensificado su relación con las empresas a través de las redes sociales, y afirma que, sin duda, estas mejoran la reputación de las empresas y aumentan la comunicación con los clientes. Y las empresas se adaptan cada vez más a ellos. Las redes sociales son las nuevas hormas del zapato de los clientes.

La sostenibilidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los consumidores actuales, y muchos estamos dispuestos a pagar más por un producto más respetuoso con el medio ambiente.

Para Alarcón, el marketing y la tecnología seguirán evolucionando de la mano del consumidor, cuyo papel es cada vez más activo. Según ella, las empresas deben adaptarse constantemente, aprovechar las herramientas digitales y priorizar la sostenibilidad. El reto reside, ahora, en equilibrar el uso ético de los datos con la creación de valor compartido.