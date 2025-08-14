La Copa lanza la séptima edición de su Concurso de Cortos y Vídeos Promocionales

El Ayuntamiento de Bullas ha publicado las bases del VII Concurso de Cortos y Vídeos Promocionales de La Copa, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la pedanía, que busca poner en valor su historia, tradiciones y entorno, a la vez que promueve la participación creativa de vecinos y visitantes.

En esta nueva edición, los trabajos deberán centrarse en una de las siguientes temáticas: las Fiestas Patronales de La Copa, la lucha contra la despoblación rural, o la promoción de la cultura,

En esta nueva edición, los trabajos deberán centrarse en una de las siguientes temáticas: las Fiestas Patronales de La Copa, la lucha contra la despoblación rural, o la promoción de la cultura, el patrimonio, la historia o el turismo de esta pedanía de Bullas.

Se han establecido dos categorías, una de cortometrajes (de 3 a 10 minutos), con un único premio de 300 €, y otra de vídeos promocionales (de 30 segundos a 1 minuto y medio), con un premio de 100 €. Ambos vídeos quedarán en poder del Ayuntamiento, y todos los que se presenten se proyectarán el jueves 4 de septiembre a las 22:00 h en la Plaza Juan Pablo II de La Copa, en la víspera de sus Fiestas Patronales.

La fecha límite para participar es el 28 de agosto a las 14:00 h. Los trabajos pueden entregarse de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de Bullas o enviarse por correo electrónico a comisiondefiestasdelacopa@gmail.com, mediante Wetransfer u otra plataforma similar.

Para el concejal de Cultura, Antonio José Espín, “con este concurso queremos fomentar la creatividad como herramienta para conservar y difundir nuestras raíces. Es también una forma de visibilizar los valores que hacen únicos a los pueblos pequeños y generar nuevas miradas sobre el presente y futuro de nuestra única pedanía. Animamos a toda la ciudadanía a participar con sus propuestas y a acompañarnos el 4 de septiembre en una noche muy especial." Para más información, consulta las bases en el Ayuntamiento de Bullas o contacta con la Comisión de Fiestas de La Copa.