Vanesa Martín: "Yo quiero que mi música despierte conciencias"

Vanesa Martín regresa a los escenarios con Casa mía, su noveno disco. Y lo hace viajando a sus raíces, pero también explorando nuevos sonidos. La artista,que actúa el sábado 16 dentro del ciclo Noches de Sal de San Pedro del Pinatar, explora y viaja con el público en cada una de sus canciones.

En este noveno álbum se aventura con nuevos sonidos y ritmos, que no había probado hasta el momento. ¿Por qué da ahora ese paso?

Siempre he procurado evolucionar. Si te quedas en la zona de confort, mueres. Esa es mi filosofía de vida. Este disco es una vuelta a mi origen, mi raíz y mi identidad. Es una mezcla entre mi presente, por la música que escucho, y mi pasado, por la música que he estado haciendo y que vengo escuchando desde que era niña. He querido mezclar estos dos mundos y mezclar ese sonido de vanguardia y transgresor con mi esencia de siempre.

¿Cree que es importante evolucionar musicalmente para mantenerse en la industria musical?

Siempre. Creo que es importante, necesario e imprescindible evolucionar, pero en todos los sectores. Si no evolucionas, te quedas atrás, sobre todo en los mundos tan distintos que vivimos y con tantos estímulos.

Esta transformación también ha sido a nivel laboral y de las personas que la rodeaban. ¿Ha sido fácil tomar estas decisiones?

No, no ha sido fácil. He tenido momentos de mucha incertidumbre, de preguntarme si se me estaba yendo la cabeza… Tenía claro que necesitaba nuevos retos y enfoques, un equipo que tuviera ideas nuevas, frescas y renovadas. Necesitaba nuevas metas y fuerzas, no sentirme encasillada. Empecé a hacer una serie de cambios, desde cambiar a parte de la banda hasta la oficina de management o la discográfica. Fue un momento de caos y de miedo. Me daba vértigo, pero empezó a ordenarse todo de repente y empezó a coger la perspectiva, la intensidad, la fuerza y el camino que yo quería. Ahora me encuentro muy relajada y creo que va a ser la mejor gira de mi vida. El disco Casa mía tiene un concepto más allá de lo que es meramente físico, es un viaje hacia dentro y hacia todo. Es más profundo y es un refugio para que la gente se encuentre a sí misma y encuentre sus historias en estas canciones, que encuentre esa fuerza, esos deseos y esa vulnerabilidad.

A pesar del cambio de estilo y los sonidos, se mantiene la esencia y la verdad en las letras. ¿El contenido de las canciones sigue siendo primordial en su carrera?

Pretendo ser honesta con lo que hago. Es como todo. Poniendo un ejemplo básico, los coches actuales tienen una función que es transportarte y hacerte viajar de un lugar a otro, pero no tienen nada que ver con los coches que tenían nuestros padres. No dejan de ser ese vehículo que te lleva de un lado a otro, pero con evoluciones. Yo pretendo hacer eso. Yo soy la misma, con mi esencia, mi honestidad, mi corazón, mis letras, pero también hay una evolución en mis conclusiones y en mi manera de entender la vida, como se refleja en las letras. Las intento desnudar de metáforas porque, a veces, he tenido discos como Todas las mujeres que habitan en mí, que estaban muy cargados de metáforas. Ahora intento liberar y ser más directa, pero evolucionando. Soy muy autocrítica.

¿Para Vanesa es más importante la letra o el envoltorio de la canción?

Todo va de la mano. Todo conecta entre sí. Una buena letra con una música mediocre es una mala canción, pero una música excelente con una mala letra es una mala canción. Tienen que retroalimentarse las dos y empujar a favor para que sea una canción que trascienda.

Mi trayectoria le canta a la vida y a la gente que quiere explorar, ser sensible y disfrutona

En el disco también hay autotune. ¿Por qué?

Me parece que es una manera de salir de mi zona de confort y es un elemento muy poco utilizado como complemento y como instrumento. Yo lo utilizo como mi instrumento. Me parece muy interesante esa mezcla que nadie se esperaba de mí. Yo estoy encantada. Repetiré.

Pero Vanesa Martín no necesita autotune.

Se puede utilizar para que te afine o como un instrumento. En este caso, nosotros lo que hacemos es rebajar mi voz una escala, para que se entienda rápido, y parece que soy un hombre cantando. Esto no es afinar, sino que lo utilizamos como un instrumento más.

¿Puede ser una buena herramienta para los artistas?

Para mí es novedoso. Hay artistas que yo admiro, como Billie Eilish, Miley Cyrus o Rihanna, que lo utilizan constantemente. A veces no te das ni cuenta. No es un elemento para afinarte, sino un instrumento más. Es muy interesante y tiene un abanico de posibilidades increíble. El productor me lo mostró, lo descubrí y estoy encantada.

En otra de las canciones canta con Sabina, ¿cómo fue?

Es increíble, un regalo. Somos muy amigos. Siempre le pongo mis discos antes de grabar las voces definitivas. Nos vemos mucho. En esta canción, él me hizo un comentario muy bonito, porque me dijo que era una pena que no hubiera conocido a Chavela Vargas, ya que hubiéramos sido grandes amigas. Esta canción tiene cierto aire mexicano. Ahí fue donde lo vi claramente cantando a él. Teníamos ganas de materializar algo los dos.

¿La canción no se compuso pensando en él?

No. Yo le estaba mostrando el disco, como hago siempre. Estábamos hablando del disco. Este álbum no iba a llevar colaboraciones.

Su trayectoria te abala también como referente femenino. ¿Se consideras referente?

Me considero una artista que ha trascendido y, por suerte, a mis conciertos vienen generaciones y familias enteras. Los seres humanos tenemos que levantar conciencia. Yo lo hago a través de mi guitarra. Pretendemos lanzar estos mensajes. La música tiene que despertar conciencia. Yo pretendo que sea así. Con nueve discos, mi trayectoria le canta a la vida y a la gente que quiere explorar y que quiere ser sensible y es disfrutona.