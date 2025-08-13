La Región en la pantalla: series y películas con escenarios murcianos

La Región de Murcia lleva a sus espaldas más de un siglo de cine. Más de cien años siendo no solo cuna de directores, actores, guionistas y compositores, sino también escenario de las historias que esos artistas –ya hayan nacido dentro de sus fronteras o no– crean.

El último evento que ha llevado a la Región a la gran pantalla ha sido el estreno, el pasado 8 de agosto, de Los Futbolísimos : el misterio del tesoro pirata, que hace justo un año desplegaba sus cámaras por Puntas de Calnegre, las minas de La Unión y Mazarrón.

Muy atrás quedan aquellas En los jardines de Murcia (1923) y La alegría de la Huerta (1940), ambas recuperadas recientemente por la Filmoteca Regional. La última de esas dos es considerada la primera cinta larga rodada íntegramente en el territorio murciano.

Esas primeras producciones audiovisuales allanaron el terreno para que la Región de Murcia haya acogido rodajes de todo tipo: desde blockbusters y filmes clásicos de Hollywood, hasta series icónicas, sin olvidar las películas de factura 100% local que están rompiendo moldes en los últimos tiempos, como El año del descubrimiento (2020, ganadora de los Goya a Mejor Montaje y Mejor Película Documental), Últimas Voluntades (2023) o Sorda, que, tras su estreno a principios de este año, va encaminada al triunfo –se alzó con cuatro premios en el Festival de Málaga (entre ellos, la Biznaga de Oro)–.

Murcia está de moda en el cine, y así lo demuestra la última hornada de producciones que han escogido sus paisajes como telón de fondo gracias a la ayuda de la Región de Murcia Film Commission: Hotel Bitcoin (2024), Lionel (cuyo estreno está previsto para finales de este año) y El instinto (2025), entre otras, son la cristalización de un siglo de cine y series que aquí repasamos y, a la vez, el arranque de una tendencia que está al alza.

La Comunidad quiere atraer al cine, y la industria se está convenciendo de lo bien que quedan los paisajes –y el talento– murcianos en sus guiones y montajes.

‘Pajarico’ (1997). / L.O.

En 'Pajarico' (1997), Carlos Saura cuenta la historia de un niño que pasa un verano entre huerta y mar con sus abuelos. Con estos escenarios de Murcia hizo lo que consideró un homenaje a su padre, murciano.

‘Ninette y un señor de Murcia’ (1965). / L.O.

Fernando Fernán Gómez dirigió y protagonizó ‘Ninette y un señor de Murcia’ (1965), una comedia sobre un librero que decide hacer un viaje a París tras heredar unas pesetas, y allí conoce a una atractiva hija de exiliados españoles.

‘La carta esférica’ (2007). / L.O.

‘La carta esférica’ (2007), la adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte, se rodó en el litoral de la Región: Cabo de Palos, La Manga, Águilas y Cartagena son algunos de los escenarios donde se busca ese barco hundido.

‘Camino’ (2008). / L.O.

Las playas de Los Cocedores y La Carolina aparecen en ‘Camino’ (2008), el drama de Javier Fesser, ganador de seis Premios Goya, sobre una hija de padres del Opus Dei que se enfrenta a una enfermedad.

‘Venom: el último baile’ (2024). / L.O.

El barrio de Los Mateos acogió la última entrega de superhéroes que protagonizan Tom Hardy y su simbionte, ‘Venom: el último baile’ (2024). La superproducción de Sony Marvel los transformó, eso sí, en una barriada mexicana.

‘Terminator: destino oscuro’ (2019). / L.O.

El barrio cartagenero de Los Mateos volvió a vestirse de México en 'Terminator: destino oscuro’ (2019)', EL despliegue de acción y adrenalina futurista que también se rodó en la carretera de aceso al aeropuerto de Corvera.

‘Venganza 3’ (2014). / L.O.

Las Cuestas del Cedadero y el aeropuerto de San Javier fueron testigos del rodaje de ‘Venganza 3’ (2014), la tercera entrega de espías en el que el protagonista, encarnado por Liam Neeson, deberá rescatar a su hija.

‘El consejero’ (2013). / L.O.

Ridley Scott rodó en Término de Arriba, Jumilla, los exteriores de ‘El consejero’ (2013), una historia sobre un abogado que se ve envuelto en tráfico de drogas: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Díaz, Javier Bardem...

‘El conde Drácula’ (1970). / L.O.

Christopher Lee protagoniza ‘El conde Drácula’ (1970), la versión del clásico original de Bram Stoker dirigida por Jesús Franco, que cuenta con una persecución en los reconocibles pasillos del Casino de Murcia y el Teatro Romea.

‘La isla del tesoro’ (1972). / L.O.

‘La isla del tesoro’ (1972), en la que Orson Welles encarna al capitán pirata Long John Silver, es la adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson que tuvo al litoral aguileño, con la playa del Sombrerico, como telón de fondo.

‘Adú’ (2020). / L.O.

Lorca, Mazarrón, Águilas, Murcia y Cartagena acogieron parte del rodaje de ‘Adú’ (2020), un drama de la inmigración en España que se llevó cuatro premios Goya, incuyendo Mejor Director (Salvador Calvo).

‘A todo tren 2: sí, les ha pasado otra vez’ (2022). / L.O.

Las comedias familiares del cine nacional tampoco pasan por alto los escenarios murcianos: Águilas fue el escenario de ‘A todo tren 2: sí, les ha pasado otra vez’ (2022), producción de Santiago Segura que encabezan Paz Padilla y Paz Vega.

‘La chispa de la vida’ (2011). / L.O.

El Teatro Romano de Cartagena es el lugar clave de ‘La chispa de la vida’ (2011), filme que, bajo la batuta de Álex de la Iglesia, protagonizan José Mota y Salma Hayek. La historia de un publicista despesperado por ingresar algo.

‘Crematorio’ (2011). / L.O.

Villa Azahar, Mula, acogió el rodaje de ‘Crematorio’ (2011), serie considerada de las mejores de la historia de la televisión española. Dirigida y escrita por Jorge Sánchez-Cabezudo y protagonizada por Pepe Sancho.

‘Cuéntame cómo pasó’ (2001-2023). / L.O.

La temporada de 16 de la más que insigne serie española pasó por el balneario de la localidad, ‘Cuéntame cómo pasó’ (2001-2023). En Archena, Ana Duato en su papel de Mercedes se replantea su relación con el Antonio de Imanol Arias.

‘Sky Rojo’ (2021-2023). / L.O.

El creador de La Casa de Papel, Álex Pina, rodó en Cabo de Palos y Portmán parte de la tercera temporada de ‘Sky Rojo’ (2021-2023), una ficción adrenalínica sobre unas prostitutas que escapan del burdel:las, lanchas, acantilados, barcos...