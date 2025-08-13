Festejos

Un joven herido en el tercer encierro de las fiestas de Blanca

El corredor ha sufrido un leve traumatismo

Un momento del segundo encierro de la Feria Taurina de Blanca del pasado año.

Un momento del segundo encierro de la Feria Taurina de Blanca del pasado año. / Ayto. de Blanca

EFE

El municipio de Blanca ha celebrado este miéroles el tercer encierro de sus fiestas patronales en honor a San Roque, congregando a cerca de 10.000 personas en el recorrido de la Gran Vía, de 900 metros.

Los astados de Aguadulce y Aristrain de la Cruz iniciaron la carrera a las 12:38 horas, y en su segunda salida, a las 12:47 horas, completaron un rápido y vistoso encierro de poco más de dos minutos.

Un joven participante de la carrerá resultó herido leve por traumatismo.

El cuarto encierro se celebrará mañana a las 15:00 horas en el mismo escenario, con el apoyo de Turismo Región de Murcia Costa Cálida.

