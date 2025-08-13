Festejos
Un joven herido en el tercer encierro de las fiestas de Blanca
El corredor ha sufrido un leve traumatismo
EFE
El municipio de Blanca ha celebrado este miéroles el tercer encierro de sus fiestas patronales en honor a San Roque, congregando a cerca de 10.000 personas en el recorrido de la Gran Vía, de 900 metros.
Los astados de Aguadulce y Aristrain de la Cruz iniciaron la carrera a las 12:38 horas, y en su segunda salida, a las 12:47 horas, completaron un rápido y vistoso encierro de poco más de dos minutos.
Un joven participante de la carrerá resultó herido leve por traumatismo.
El cuarto encierro se celebrará mañana a las 15:00 horas en el mismo escenario, con el apoyo de Turismo Región de Murcia Costa Cálida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Detenidos siete vecinos de Murcia por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
- Antonio Núñez, el policía más completo
- Uno de los dos desaparecidos hallados en el pozo de Librilla se desangró tras un disparo
- Viola a punta de navaja a una indigente en un descampado de San Javier
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- Estas son las playas del Mar Menor donde puedes comprar casas por menos de 80.000 euros
- Un espectáculo de luz, música y agua, uno de los grandes atractivos del Parque Metropolitano Oeste