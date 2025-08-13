Un joven herido en el tercer encierro de las fiestas de Blanca

El municipio de Blanca ha celebrado este miéroles el tercer encierro de sus fiestas patronales en honor a San Roque, congregando a cerca de 10.000 personas en el recorrido de la Gran Vía, de 900 metros.

Los astados de Aguadulce y Aristrain de la Cruz iniciaron la carrera a las 12:38 horas, y en su segunda salida, a las 12:47 horas, completaron un rápido y vistoso encierro de poco más de dos minutos.

Un joven participante de la carrerá resultó herido leve por traumatismo.

El cuarto encierro se celebrará mañana a las 15:00 horas en el mismo escenario, con el apoyo de Turismo Región de Murcia Costa Cálida.