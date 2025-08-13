Gloria Gaynor, no digas nunca adiós

Hubo que verla para creerlo. La actuación de Gloria Gaynor en el Sal de Música Fest, que la diva inauguraba como cabeza de cartel, fue un éxito rotundo. La indiscutible reina del disco (con permiso de Donna Summer) ofreció, a sus 81 años (ya casi 82), un espectáculo deslumbrante y divertido, especialmente memorable por su interpretación enérgica de "I Will Survive", que unió al público en una entusiasta respuesta de alegre coro.

Muy buena entrada, pero sin agotar el papel. Tenía serias dudas sobre si podría terminar el show a causa del calor, si podría mantener el equilibrio.. Cierto que se movía con dificultad, pero no necesitó de ningún tipo de ayuda, y sonreía todo el rato cómo una jovencita. Era como si, cuando cantaba, una fuerza superior la llenara de soltura y ritmo. En sus últimas apariciones en directo ha exhibido una presencia y una potencia vocal muy dignas. Pese a que evidentemente se aprecia cierto desgaste, parece haberse adaptado a registros satisfactorios. A esta leyenda de la música disco parece que aún le queda mucha vida.

Si existe una reina de las discotecas, esa es Gloria Gaynor. Su música, rítmica y a la vez melódica, con inspiración del mítico Philadelphia Sound, fue la base del éxito de esta dama que cantó a la liberación de las mujeres. No sólo consiguió llegar a lo alto de las listas en su época, si no que dejó auténticos himnos para la historia: “I will survive” fue calificada por la revista Rolling Stone como uno de los 100 temas imprescindibles de la historia del pop/rock. Era la canción fetiche que todos esperaban oír y cantar.

Sostiene Gloria que no le gusta que la gente piense que va a un concierto suyo, sino a una fiesta con ella. Su máxima ha sido siempre hacer feliz a la gente, y lo lleva consiguiendo desde que inmortalizó “I will survive”, que ha trascendido el entorno de las discotecas para el que se creó, convirtiéndose en un emblema del empoderamiento femenino, de la comunidad LGTBIQ+ y, sobre todo, de la propia Gaynor.

Gloria Gaynor, durante el Sal de Música en San Pedro / Iván Urquízar

Tras un trailer del documental sobre su vida, quizás para ponernos en contexto, o simplemente para promocionarlo, los primeros en salir al escenario fueron los músicos de la banda; a continuación, los tres coristas ocuparon su lugar. Fue entonces cuando empezaron a sonar los primeros acordes de bienvenida a la diva, que apareció con paso titubeante, pero por su propio pie. Elegantemente vestida con un conjunto de pantalón de lentejuelas dorado, la profunda voz de contralto de Gaynor inundó el recinto mientras cantaba con aplomo un pegadizo tema de R&B, “Fida known”, de su último disco. “Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes esta noche” , dijo en español. Siguió “Never Can Say Goodbye” de los Jackson 5, que fue la primera canción en encabezar la lista de baile de la revista Billboard, con Gaynor uniéndose al saxofonista ,que interpretó un solo lleno de fuerza, mientras sus tres coristas acompañaban con suaves voces.

Con una banda de altura que incluía tres metales, Gloria Gaynor se apoderó de canciones como “He's out of my life “ de Michael Jackson, “Unstoppable” de Sia, “Who am I” de la banda de rock cristiano Casting Crows, “Beautiful” de Christina Aguilera (en clave disco), que remató con un 'not today' resiliente, o la poderosa balada soul “Killing me softly” que hiciera famosa Roberta Flack. Todas las versiones entusiasmaron a los asistentes.

Gloria dejó que los integrantes del coro se lucieran en diferentes ocasiones, lo que también le permitía a ella tomarse breves descansos. Así, Will Merrell, “un hombre que es como una gran copa de chocolate”, le acompañó con su poderoso barítono en 'My first, my last, my everything' de Barry White. También cedió protagonismo a Melinda Doolittle, que interpretó a todo tren “Proud Mary”, con un chorro de voz a lo Tina Turner, dejando boquiabierto al personal; probablemente se trataba de cantar piezas que todo el mundo pudiera reconocer y bailar, cediendo de paso el foco con los coristas para tomarse algún que otro respiro. Pero la actuación más sorprendente de la noche la protagonizó el dinámico y elástico trombonista, con 'Happy', de Pharell Williams, que dejó a l mayoría del público (sobre todo femenino) enardecido y caliente – aquello parecía una escena de Full Monty- con sus flexiones y coreografías imposibles.

Gaynor se tomó un momento para compartir una historia espiritual sobre cómo le preguntó a Dios “¿quién soy yo para que me ames así?”, antes de interpretar la balada gospel “Who Am I?”. Ana Salvemini, la otra corista, se unió a Gaynor en “Talkin’ About Jesus”, del álbum de gospel “Testimony”, ganador de un Grammy. Se compenetraron bien en este góspel animado y funky antes de que Gaynor invitara a Merrell a unirse a ella en una versión de “Like I’m Gonna Lose You” de Meghan Traynor, atractivo tema de R&B .

Gloria Gaynor, durante el Sal de Música en San Pedro / Iván Urquízar

“¡Espero que hayáis traído vuestros zapatos de baile!”

Destacando por su alegría y su carisma, hablando en español casi todo el concierto y presentando cada una de las canciones, interpretó también nuevos temas, como “Happy tears” o When I See You”, en la que pidió que la gente dejara sus teléfonos para centrarse en el espectáculo.

“¡Espero que hayáis traído vuestros zapatos de baile!” dijo Gaynor antes de lanzarse a homenajear a “la gran Miss Donna Summer”, que comenzó con “Last Dance”- el medley dió cabida a una interpretación de Salvemini de “MacArthur Park” y concluyó con una versión a dúo de “Heaven Knows” con Doolittle y Merrill-. Gaynor dejó nuevamente el escenario, para regresar interpretando “I Will Survive”, que comenzó lentamente, los 3 coristas alineándose con ella, e introduciendo unas estrofas de la canción en español. La atmósfera era eléctrica: su himno atemporal unió a fans de todas las edades en un alegre canto colectivo que resonó mucho más allá del recinto del festival. Además, en su interpretación se sumaba un plus de pasión que se reflejó en ligeros quiebros emocionados.

Ella se marchó pero la banda siguió tocando hasta que Merrell preguntó: “¿Queréis una más?”. El público vitoreó a Gaynor cuando regresó para interpretar “Can't take my eyes off of you”, motivando pasos de baile en línea imitando a los coristas entre el público, que cantaba emocionado 'I love you, baby...', convirtiendo el recinto en una disco setentera.

A Gaynor la nombraron Reina de la Música Disco, y no fue simplemente una exageración de algún promotor de conciertos. Cierto es que nadie le puede pedir la movilidad ni la voz de su mejor momento (hace más de cuarenta años), pero, como reza el estribillo de su himno, sobrevive al tiempo

Sin duda una noche de música para alegrar a todos los asistentes, aunque el concierto quizás fuese más corto de lo esperado, pero compensado con energía y gracia. Ella lo dio todo, la banda y los cantantes estuvieron increíbles; el espectáculo fue fantástico, y el material escogido, genial. Gloria Gaynor sigue siendo un icono de la música de los 70. Su historia como artista y su legado perduran. Nunca podrá decir adiós: ha alcanzado la eternidad.