Catalina Guerrero, luchar contra las injusticias

Desde niña, a Catalina Guerrero la enervaban las injusticias. Se recuerda desde muy joven rebelándose contra lo que consideraba que debía ser de otro modo. Y siempre, siempre, poniéndose del lado del más débil. Probablemente fue un proceso natural y una evolución lógica que se decantara por la acción social en sus estudios y que ahora, además de profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, sea también directora de la Cátedra de Acción Social de la UMU, desde la que intenta promover lo que para ella es lo fundamental en esta vida hecha de prisas y a menudo, también –desgraciadamente–, de olvidos en los temas que realmente importan: la promoción de una sociedad más justa y sostenible, el envejecimiento, las personas con discapacidad o la protección de aquellos que se encuentran inmersos en una soledad no deseada.

Está convencida de que la educación es una herramienta para sensibilizar y para mejorar el envejecimiento, y advierte de que el modelo de cuidado de las personas mayores está cambiando, y que es necesario ofrecer respuestas desde los servicios educativos, sanitarios y sociales.

Sabe, porque lo ha comprobado en su trabajo e investigaciones, que la educación intergeneracional debería ser nuestra prioridad como sociedad, y que habría que arbitrar nuevos cauces para promover una coeducación en la que puedan compartir su sabiduría y conocimientos las diferentes generaciones, porque, como asegura, esa forma de convivencia creará una relación más fluida entre quienes nos preceden y los que nos seguirán. Asegura Catalina que nuestra sociedad va a velocidad de vértigo y que debemos parar y recuperar la perspectiva de lo verdaderamente importante en la vida. Que todos juntos repensemos lo que queremos, porque nuestra sociedad está agotada.

Un aspecto en el que incide mucho Catalina Guerrero son los enfoques comunitarios y ecológicos, que consisten en vincular a las personas con su territorio, con su propio barrio y entorno. También promueve la importancia de las competencias socioemocionales para las personas mayores, destacando que una de las cosas que más le gusta a este colectivo es compartir con los demás sus propias historias, hablar de ellas, vincularse con actividades que se hacen en su pueblo o en su ciudad.

Salir con otras personas, relacionarse y tener amigos es, según asegura, una de las claves para un envejecimiento saludable: participar y vincularse con las personas y su entorno puede evitar situaciones de aislamiento y soledad, comenta.

También la conversación supone un ejercicio buenísimo; hay que tener tiempo para poder realizarla. Y conversar con una persona mayor, asegura Catalina Guerrero, es siempre una gozada. Necesitamos, comenta, caminar hacia nuevos modelos no solo de vejez, sino también de apoyo y cuidado, y explorar enfoques más actuales y personalizados que contribuyan a generar estilos de vida activos y saludables.

Informa Catalina de que se ha comprobado que la actividad artística tiene efectos positivos en la mejora de la calidad de vida y el bienestar, y que nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, habilidades sociales y emocionales, nuestra memoria y atención, autoconfianza y estado de ánimo, así como a poner en forma nuestro cerebro, y actúa como factor de protección, promoción y mantenimiento de la salud y el bienestar. Consejos todos muy saludables de los que tomamos nota, Catalina.