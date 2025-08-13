Aguilera y Mení: "En la improvisación siempre hay un punto que no llegas a controlar"

Aguilera y Mení conforman uno de los dúos cómicos más refrescantes del panorama actual del humor español. Originarios de Cádiz, Javi Aguilera y Carlos Mení comparten una vis cómica natural. Desde su formación como pareja han alcanzado enorme popularidad gracias a su espectáculo Misión Impro-sible, una comedia improvisada que combina monólogos, parodias y participación activa del público, todo ello entrelazado en una trama disparatada en la que deben «robar una joya» mientras superan retos imposibles entre carcajadas. El éxito de su propuesta se refleja en millones de visualizaciones en redes sociales, giras por toda España y la característica espontaneidad que el público valora como su sello distintivo.

La premisa nos habla de dos hermanos gemelos gaditanos (los únicos hermanos gemelos que existen en el mundo de diferente padre) que se encuentran en paro y deciden entrar en una organización para robar una joya y salir así de la pobreza.

Ambos tendrán que ir superando pruebas, donde una voz misteriosa les irá guiando durante todo el espectáculo, para poder formar parte de dicha organización. Lógicamente sin éxito ninguno, ya que entre los dos no juntan ni una neurona.

La trama se irá desencadenando con monólogos, parodias y la parte más importante y esperada por el público, la interacción con el respetable.

Con millones de visualizaciones de sus vídeos en redes sociales y una gran rapidez mental, sin duda, será el espectáculo cómico del año en este 2025, año donde están rozando las cien funciones por todo el país cargadas de un humor genuino que no pierde su esencia gaditana y que ya les ha permitido agotar localidades en teatros emblemáticos como el Gran Teatro Falla de Cádiz, el Teatro Olympia de Valencia o el próximo viernes en Calasparra.

El objetivo es robar una joya y de ahí se crea una trama disparatada en base a dos hermanos gemelos de distinto padre.

Javier Aguilera: Somos como dos gotas de agua, y a ver quién dice que no. La función comienza con este monólogo, seguimos con la parte de parodia y ya entramos de lleno en la improvisación y la participación con el público. Es lo bueno de este humor, que nunca sabes cómo va a terminar.

Hablamos de improvisación, una parte del teatro que también necesita mucha preparación.

Carlos Mení: Sí, es una preparación entrecomillada en un espectáculo que está muy preparado, pero en la parte de la improvisación hay que dejarse llevar un poco. Siempre nos gusta que sea sorpresa. Nosotros no sabemos que personas van a subir al escenario y como van a interactuar, por lo que al final siempre hay un punto que no llegas a controlar.

Espectáculos que van cambiando totalmente. ¿ Depende de cómo este el público, de cómo sea el local?

J. A: Esa es la esencia de la improvisación en el teatro y, en definitiva, esa es la magia de todo el espectáculo, cada día es totalmente diferente. Hay gente que viene muchas veces a ver el show y en cada función se encuentra una cosa diferente. Creo que ese punto de improvisación es lo que tiene enganchado al público y con lo que más disfrutamos, porque al final son ellos quienes más nos hace disfrutar.

¿Cómo nace Aguilera y Mení?

C. M: Fue de casualidad. Javi y yo ya nos conocíamos del mundo del carnaval y Cádiz es una capital pequeña, donde nos conocemos todos. Un día nos encontramos por el centro y comenzamos a conversar sobre este proyecto, y así surgió. Podemos decir que nació en las calles de Cádiz.

Además, por donde van cuelgan el cartel de sold out, como también es el caso de este viernes en Calasparra.

J. A: Ahora mismo estamos viviendo un momento muy especial en nuestra carrera, la gente nos demuestra su cariño y acude a los espectáculos. Cada vez que sacamos nueva fecha las entradas duran muy poco y es algo que agradecemos profundamente al público.

Lo hablábamos al principio, la improvisación es un formato que tiene una fuente prácticamente inagotable.

J. A: Siempre es algo muy novedoso, sobre todo esa parte de la impro. Esa cuestión para nosotros es todo un orgullo, que la gente repita y sigue disfrutando del espectáculo como la primera vez que lo ven. Lo que siempre tratamos es que la gente se sienta a gusto en el escenario, que disfrutemos todos y que todos nos riamos.

C. M: Es un disfrute ver a la gente participar, incluso público que ha repetido y que ya ha subido varias veces al escenario

¿Cómo se lleva todo este humor loco con la pasión por el carnaval? ¿Aflora algo también en el espectáculo?

J. A: El carnaval ha sido nuestra escuela, la academia donde hemos aprendido mucho y nuestras tablas. Cuando tienes una raíz tan profunda, siempre hay un resbalón que te lleva hasta el carnaval, porque la parte de la parodia es muy ‘cuartetera’. El carnaval siempre va con nosotros, es nuestra raíz y cultura.

C. M: Siempre hay una marca en cada uno de nuestros espectáculos de lo que hacíamos antes en el carnaval, sobre las tablas del Teatro Falla.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

J. A: Este 2025 está siendo un año muy intenso, con muchas actuaciones por toda España y ya estamos presentando fechas para el próximo año. Es una responsabilidad muy grande para nosotros tener entradas agotadas de cara al 2026, quieras que no asusta un poco. No nos podemos ni poner enfermos el próximo año. Nuestro propósito es disfrutar de la gira de 2026, donde además incluiremos novedades en el espectáculo, aunque la base siga siendo la misma, cambiaran algunos textos.