Música
Taylor Swift anuncia un nuevo disco: 'The Life of a Showgirl'
La cantante estadounidense reveló con un vídeo en las redes sociales la noticia del lanzamiento del álbum, aunque sin concretar la fecha
EFE
La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aunque aún no se ha precisado la fecha, un nuevo álbum, el duodécimo, que se titulará 'The Life of a Showgirl'.
El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que tiene que ser confirmada.
En el vídeo publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason. En el vídeo se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.
Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de 'New Heights', como se titula el podcast de su novio Travis.
'The Life of a Showgirl' es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.
El decimoprimer album de Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department', que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- ¿Qué es la bola de fuego que ha cruzado la Región de Murcia?
- Javier Pinilla Peñarrubia: 'Nos íbamos a pescar a la línea de vapores y la patrullera de la Guardia Civil nos mandaba para la costa
- Cartagena y Real Murcia, a poner la guinda
- Se inicia el desdoble de la variante de Yecla con la A-30