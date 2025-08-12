El Romea arranca el curso con El Langui, Sobera y O’Dogherty

La ciudad de Murcia comenzará su Feria de septiembre el día 4 y, como ya es habitual, el Teatro Romea lo celebrará comenzando su temporada con el ciclo ‘Teatro en Feria’: una programa que apuesta por el teatro y el humor para dar la bienvenida al nuevo curso escénico. En total, serán ocho citas que se extenderán del 5 al 15 del próximo mes –la Feria irá del 4 al 16– y que apelarán a todos los tipos de público.

El día 12, Carlos Sobera pisará las tablas del Romea con ‘Inmaduros’. | L. O.

Programación

El ciclo se abrirá el viernes 5 a las 21.00 horas con el montaje teatral Campeones 2 (en el teatro). Si Lorca levantara la cabeza, con la dirección (e interpretación) de El Langui. Esta comedia sigue la historia de Claudia, una exitosa actriz a la que se le presenta una oporunidad interpretativa tan grande como complicado: un personaje con discapacidad. Para prepararse, retoma la relación con su prima, Gloria, que tiene síndrome de Down.

De comedia ‘metateatral’ irá ese primer fin de semana, puesto que al día siguiente, el sábado 6 a la misma hora, podrá verse la obra Goteras, de Marc de la Varga, dirigida por Borja Rodríguez e interpretada por Fernando Albizu, Álvaro Quintana y Gloria Albalate. En ella, Toni, un joven y prometedor dramaturgo, descubre que tiene goteras y que su vecino de arriba es... él mismo dentro de treinta años.

El domingo 7 a las 20.00 horas con el estreno del nuevo monólogo de Álex O’Dogherty, Palabras mayores, un show asegura ir tan rápido como lo hace la cabeza de su creador.

Nuestra ciudad. Murcia 1933 marcará el arranque de la siguiente semana de programación. La cita con esta adaptación de la obra de Thornton Wilder (Nuestra ciudad) realizada por César Oliva será el miércoles 10 a las 21.00 horas. En ella, los asistentes viajarán hasta la Murcia de la primera mitad del siglo pasado.

La comedia volverá, esta vez con un toque de misterio y de surrealismo, al día siguiente y a la misma hora con Remátame otra vez, protagonizada por Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. La premisa es clásica: alguien muere en una cena, pero esta vez el mayordomo no es el principal sospechoso, sino el que dirige la investigación.

Carlos Sobera pisará las tablas del Romea el viernes 12 capitaneando el reparto de Inmaduros, una historia sobre la amistad y el amor entre dos amigos que han superado los 50. Junto al presentador estarán Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

El musical El cabaret de los hombres perdidos contará con doble pase –el sábado 13 a las 21.00 horas y el domingo 14 a las 20.00 horas–para contar la historia de un local a punto de cerrar sus puertas, al que llega un joven que sueña con ser cantante. Según sus creadores, es «un viaje a los orígenes del género, capaz de susurrar al público sin tabúes y, a la vez, remover conciencias».

Y la programación ha confiado en el humor para poner el broche final a este ciclo: el espectáculo ¿Nos besamos?, protagonizado por el dúo de cómicos murcianos Pedro Ángel Roca y Javi Chou, cerrará este arranque de curso el día 15, pasando el testigo al resto de programación para el resto del trimestre.

Las entradas para todos los espectáculos, además de los detalles sobre las obras, ya están a la venta a través de la web del Teatro Romea (teatroromea.es) y, a partir de septiembre, también en taquilla en su horario habitual.