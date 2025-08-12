Nicolás de Maya, tarros, memoria y arte persistente

La representación no es la realidad. ¿Quiere esto decir que no existe el realismo? El realismo existe por razones mucho más profundas que por la razón administrativa de su representatividad sistemática. El realismo existe, pero determinado por el problema de la realidad que lo anima, no por el de la representación que lo tipifica.

José María Moreno Galván

En los años noventa, Nicolás de Maya colgó en distintos espacios expositivos –la Galería Babel, la Sala Caballerizas y la Asociación de la Prensa (en Murcia), y la Galería Valeri Knighbridge (en Londres)– una serie de obras que aludían a elementos, objetos y productos cotidianos que relacionamos con el hecho de comer y con la comida en general. Distintos modelos de cubiertos sobre una mesa, y alcachofas, berenjenas, calabazas… humildes hortalizas y vegetales pendiendo de una cuerda –a modo de homenaje a Sánchez Cotán–.

De todos aquellos cuadros había uno que, recordado en la distancia del tiempo, me parece interesante destacar: La tienda de la esquina, óleo sobre tabla, de formato medio, pintado en 1996. En el óleo aparecen, colgados de una vara, un conejo abierto en canal y una gallina muerta; los animales quedan suspendidos sobre el mostrador de la tienda, donde se exponen distintos recipientes y frascos de vidrio que contienen olivas, pepinillos, champiñones… Todos los elementos colocados ante una pared de azulejos blancos. Nicolás parece proponernos una reflexión sobre el acontecer y el paso del tiempo, sobre lo efímero y lo que permanece, o mejor, lo que posee voluntad de permanencia.

La gallina degollada y el conejo despellejado pronto serán seres, además de inertes, descompuestos, mientras el contenido de los tarros permanecerá inalterable a lo largo de los meses. Un óleo que es, también, una evocación de un espacio que forma parte de las vivencias más próximas del artista: un establecimiento de Cehegín –su localidad de nacimiento–, la tienda de comestibles de la esquina de su casa.

Nicolás de Maya. / Ángel F. Saura

No, desde luego, la representación no es la realidad… La representación, en lo que al hecho artístico se refiere, es consecuencia de la necesidad de expresar lo íntimo; un vehículo del que se sirve el artista para acercar (nos) a los episodios de su vida que se dispone a compartir con nosotros… Lo que no implica que esa representación responda necesariamente a una imagen de lo real. Aunque, en el caso que nos ocupa, Nicolás de Maya siempre haya recurrido a la representación de la realidad como excusa para hacernos conectar, como espectadores, con sus propuestas, que, en su caso, pueden indagar y apoyarse en múltiples disciplinas y procedimientos artísticos, manejados con absoluta maestría… Con sus sentimientos más profundos.

Esta Expansión Tridimensional, que se expuso en la Galería La Aurora en 2022, vuelve a indagar en aquella vieja representación del recipiente de vidrio. El tarro como icono, como Objetos Presentes, pues así tituló una de las obras, representando tarros y botellas, presentada en la exposición Realistas Murcianos celebrada en Logroño en 1998. El tarro, convertido ahora en un trampantojo, en un engaño visual, en una realidad que nos incita a tomar lo que se nos muestra… Un tema al que Nico vuelve de forma reiterada y de manera más o menos encubierta.

Así lo hizo en Espacios Lineales, la muestra presentada en la Galería Nolde en 2006; y así lo volvería hacer en aquella muestra intimista que nos presentó en el Laboratorio Artístico del Carmen, donde había algo de ritual misterioso en las piezas, que mezclaban recipientes, cuencos con comida, velones sobre una mesa… Un acto cotidiano transmutado ante nuestra mirada enigmática y dramática escenografía; cuadros en los que el artista realizó incluso los marcos de las obras expuestas en una reivindicación de lo manual –y de lo escultórico–. Un tema que volvería a aflorar en Conticinio, la exposición presentada en Verónicas en 2023, con aquel dorado cordero, con aquella mesa de celebración blanca, casi inmaculada en la estancia oscura, convertida en ara sacrificial o altar… La oculta belleza, el profundo significado de lo que, en otro contexto, puede parecernos habitual y cotidiano y, por eso mismo, desmerecer nuestra atención.

El tiempo y la memoria, o quizá la idea de lo que permanece a pesar del paso del tiempo porque forma parte permanente de nuestras vivencias, de nuestra memoria más íntima. Los tarros cerrados, herméticos, de esta Expansión Tridimensional, a la vez frágiles y quebradizos, transparentes, sólidos y rotundos… Un pretexto para hacernos partícipes de los asuntos alrededor de los que gira el arte de Nicolás de Maya: tiempo, memoria, raíces, temas que nunca han abandonado su universo plástico, desde que apuntara a la prensa, en 1995 con motivo de su exposición en Babel: «Estoy retratando a la gente, retratando sus pies. Quiero hacer un seguimiento de la vida de algunas personas, descubrir las huellas que están dejando». Sí, un trabajo complejo y apasionante, un trabajo continuado a lo largo del tiempo, que permite constatar la sensación de pertenencia a un ámbito cultural y territorial.