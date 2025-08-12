Consulta la programación del cine de verano de Murcia esta semana (del 13 al 15 de agosto)

‘Cine bajo las estrellas’,el cine de verano del Parque Fofó de Murcia, estará protagonizado esta semana por ‘Los cazafantasmas’, con la primera y la última película de esta saga cinematográfica.

Asimismo, la programación semanal incluye cinco títulos, con dos sesiones dobles tanto el jueves como el viernes, comenzando a las 21:30 horas y siendo gratuitas hasta completar aforo.

La primera sesión será mañana miércoles, a las 21:30 horas, con ‘Los cazafantasmas’ de Ivan Reitman, la película de 1984 con la que se inició la saga. Al día siguiente, a la misma hora, se proyectará ‘Lightyear’ de Angus MacLane y a las 23:15 horas, ‘Cazafantasmas: Imperio helado’ de Gil Kenan, estrenada en 2024. Finalmente, habrá otra doble sesión el viernes con ‘Arsénico por compasión’ de Frank Capra a las 21:30 horas y ‘Encadenados’ de Alfred Hitchcock a las 23:30 horas.

Cabe recordar que en ‘Cine bajo las estrellas’ la programación se agrupa en tres grandes bloques: uno centrado en las películas de los años 80, denominado ‘Nostalgia ochentera’, los miércoles; el ciclo ‘Filmo en Familia’, los jueves; y Clásicos de la historia del cine, los viernes.