El teatro –y, más concretamente, el circo– vuelve a echarse a la calle esta tarde en la 55ª edición del San Javier Fest, y lo hará de la mano (¿o las zarpas?) de los trolls de la compañía andaluza Lanördika, que tomarán el escenario ubicado en el Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor a partir de las diez de la noche de hoy.

Un circo de tiernos trolls contra el aburrimiento

En esta ocasión –el día 1 de este mes tuvo lugar esa primera incursión de la programación de esta edición fuera de sus recintos habituales, con la pieza de danza Finale en la Plaza España de la localidad– los protagonistas serán los tres últimos trolls del planeta, encarnados por Darío Dumont, Emilio Arquillo y Paco Caravaca. La premisa de Tres tristes trolls es hacer frente al aburrimiento humanoide, que está a punto de extinguir a estos trolls.

Para ello, la triada protagonista decide sacar su artillería pesada de majaderías para encandilar a los humanos, hacerles creer en la magia, ilusionarles y, en última instancia –por supuesto–, seguir con vida. Esta pieza de circo, en palabras de la propia compañía, es «fantástica y bizarra»: «Nada es lógico y nada funciona como debe ser. Un continuo error, choque, que busca provocar el conflicto, el miedo y la risa», asegura la formació de circo y danza creada en 2017 por el propio Dumont y Greta García, creadores y directora, también, de esta pieza.

Trolls suecos en España

Anna Jonsson es la artista plástica nacida en Suecia y licenciada en Bellas Artes en Sevilla en cuya obra se basa la propuesta de la compañía andaluza. En el folklore de la mitología nórdica, los trolls son figuras que buscan proteger a los niños alejándolos de los bosques en la noche. Descritos como bobos y torpes, si bien su apariencia no es clara, no parece ser el canon ideal para las acrobacias circenses, por lo que quien se acerque a este espectáculo gratuito del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier tiene asegurado un espectáculo de circo fuera de lo común.

Por supuesto, se trata de una obra para todos los públicos en la que los cuerpos y el movimiento hablarán por sí mismos, puesto que no tiene texto.

Humor y ternura

En Tres tristes trolls se puede ver la seña de identidad de quienes la crearon. Desde su nacimiento en 2017, la compañía de circo y danza Lanördika ha buscado crear piezas que fusionen disciplinas artísticas bajo las premisas de la ternura, el humor y el color. Por eso, las criaturas de este montaje, en lugar de asustar a los niños para que no entren al bosque, divertirán a todos los públicos a base de acrobacias, equilibrios, malabares y clown, entre otras técnicas de circo.

Rojo estándar fue el primer espectáculo de la compañía, con el que consiguieron un éxito inesperado y del que han hecho ya más de trescientas representaciones. Tras esa presentación en sociedad llegó la coproducción de LUDO, circus show y, en 2021, el estreno de Cándido, un montaje con gran carga humorística. Tan solo un año después estrenan Sopla!, con el que consiguen el Premio LORCA a Mejor Espectáculo de Calle (galardón que también consiguieron con su debut).

Este cuento circense sobre trolls que combaten la desidia humana, que podrá verse esta noche al lado del mar, es su última creación. En ella, aseguran, cuentan con «nuevos integrantes, compañeros de profesión y amigos cercanos».