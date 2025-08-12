Patrimonio
Caravaca recupera sus raíces verdes
Del abandono al esplendor e integración en el casco histórico: el nuevo parque de Los Huertos del Vicario transforma un solar en un espacio con valor paisajístico, turístico y ecológico
El nuevo pulmón verde en pleno casco histórico de Caravaca, Los Huertos del Vicario, será presentado en concursos nacionales y europeos como ejemplo de transformación y mejora del entorno. Se ubica sobre la conocida como manzana Europán, un terreno que ha permanecido en desuso y en estado de abandono durante más de tres décadas.
El proyecto ha contado hasta la fecha con una inversión total de 427.000 euros. De esta cantidad, 329.147 euros han sido financiados con fondos europeos ‘Next Generation’ del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que los 97.000 euros restantes han sido aportados por el Ayuntamiento de Caravaca con cargo a su presupuesto municipal.
La parte de la inversión municipal se ha destinado, entre otros trabajos, a la demolición de un inmueble en ruinas situado en la calle Vidrieras y al acondicionamiento de espacios anexos para aparcamientos.
La actuación se ha diseñado en torno a la idea de recuperación de los antiguos huertos que se localizaban en el lugar, incorporando numerosas especies vegetales, mobiliario urbano adaptado al entorno, y un sistema de iluminación nocturna eficiente. Se ha recuperado el antiguo trazado de acequias del regadío tradicional, lo que permite dotar de agua a la zona y evitar las inundaciones puntuales que se venían produciendo en la calle Mayor.
En el centro del parque destaca un mirador con excelentes vistas al Castillo y la Basílica de la Vera Cruz, que refuerza el valor paisajístico y turístico del espacio. El parque cuenta con cuatro accesos diferenciados, desde la calle Nueva, el callejón de Frías, la calle Gregorio Javier y la cuesta de don Álvaro.
En los dos accesos principales se han habilitado espacios de aparcamiento con una capacidad para una veintena de vehículos. En la entrada por la calle Nueva, frente a la Casa-Museo de los Caballos del Vino, se ha construido una escalinata a modo de graderío, que permitirá la celebración de actos culturales y sociales. El espacio se ha dotado de cámaras de videovigilancia para garantizar su conservación y prevenir actos vandálicos.
Se trata de una actuación plenamente integrada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, ya que contribuye a mejorar la conectividad entre calles del centro histórico, amplía la zona peatonal y proporciona un nuevo pulmón verde en pleno casco antiguo.
El proyecto contempla una segunda fase, que se ejecutará en breve periodo de tiempo. Esta consistirá en el acondicionamiento de una plaza anexa al callejón de Frías, con zona de juegos infantiles, y la rehabilitación de la fachada trasera del edificio municipal de la calle Vidrieras.
También se llevará a cabo la ejecución de un mural artístico en una de las fachadas colindantes a la nueva zona verde. Varias de estas actuaciones responden a propuestas y aportaciones de los propios vecinos, incorporadas al diseño final del proyecto.
Movilidad sostenible
Asimismo se creará un eje peatonal y de movilidad no motorizada que atraviesa en diagonal la zona de intervención, y que conecta el encuentro de las calles Atienza, Nueva y Zamora.
Además del acceso por este eje peatonal, se puede acceder a la zona de intervención por la calle Nueva y por el callejón de Frías. En el primer caso, se ha querido establecer uno con el Museo de los Caballos del Vino, para lo cual se dispone una escalera/grada que permita su utilización no solo como acceso, sino también para pequeñas charlas y actos organizados desde el Museo.
Reforma de los caminos del agua y de la fauna expulsada
Entre los proyectos acometidos también destaca la recuperación del uso de las infraestructuras de agua asociadas al paso de un brazal de la Acequia de Mairena por el interior de esta manzana. Esta intervención permite tanto mitigar los efectos del calor en verano sobre el eje de movilidad principal, como mejorar el carácter ambiental y estancial de dicho eje. Para ello, se han estudiado los distintos trazados históricos del brazal de la acequia en este lugar, lo cual ha permitido tanto recuperar algunos fragmentos como rediseñar otros para ampliar el alcance del paso del agua sobre la zona de intervención.
Todas estas intervenciones se han realizado con técnicas y materiales propios del lugar, por lo que se mantendrá el uso de tablachos y otros sistemas de gestión manual del agua para el riego de los huertos. Hacia el lado norte (solana) del eje propuesto, se han creado de diferentes huertos y zonas verdes regadas ‘a manta’ desde el brazal de la Acequia de Mairena. Los huertos se han estructurado por especies: albaricoqueros, naranjos, limoneros, cerezos, manzanos, nísperos y granados. Hacia el lado sur (umbría), crea un colchón de vegetación, arbolado ornamental y arbustivas rastreras que proteja visualmente el eje peatonal de las fachadas de las viviendas de ese lado. En esta zona se ha dispuesto la plantación de una serie de chopos ubicados en el humeral, que recogerá los excesos de aguas pluviales.
La zona central de la intervención está protagonizada por una zona de estancia en torno al paso final del brazal de la Acequia de Mairena. Este espacio queda protegido del sol por las sombras de las higueras y disfrutará del olor de los cítricos. Cuenta con bancos de madera reciclados de antiguas vigas, y en su parte inferior de una zona pavimentada con piedra de canteras de la comarca. Así, la recuperación de los huertos urbanos supone una oportunidad para la introducción de flora y fauna expulsada de los cascos históricos a través del tiempo. Para favorecer este aspecto, se han instalado nueve cajas-nido para avifauna autóctona y un hotel de insectos.
