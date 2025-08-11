María Sánchez-Saorín: "La calidad poética de la obra de Ángela Figuera es indiscutible"

María Sánchez-Saorín, graduada en Lengua y literatura por la UMU, no es desconocida para quienes siguen de cerca la cultura de la Región. Tras haber ganado el Premio de Poesía Joven ‘Tino Barriuso’ por su obra Herederas, la joven poeta ricoteña prepara un documental sobre la figura de la bilbaína Ángela Figuera Aymerich que busca devolverle su lugar en la memoria colectiva desde un lenguaje cinematográfico. El 1 de septiembre comenzará una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Verkami para financiar este proyecto.

¿Quién es Ángela Figuera y qué la hizo conectar tan profundamente con la obra de Ángela Figuera?

La conocí por casualidad. Un amigo me prestó sus obras completas y me impactó su calidad y su crudeza. Me sorprendió que no se hablara de ella en los ámbitos académicos ni literarios. La calidad poética de la obra de Ángela Figuera es indiscutible, el lirismo, la delicadeza con la que expresa ciertos temas, pero al mismo tiempo la crudeza que no oculta en ningún momento. Su poesía no es para nada naíf, ni es preciosista, sino todo lo contrario.

Tras haber ganado el Premio de Poesía Joven ‘Tino Barriuso’ con Herederas vino el ensayo Flor, no: Florezco, poniendo el foco en su producción metapoética. ¿Qué la llevó a enfocarse en este aspecto concreto de su escritura?

Yo siempre he sido muy friki de la poesía que habla sobre la propia creación poética. También está el hecho de que nunca había leído metapoesía escrita por mujeres y ahí me di cuenta de que había ciertas diferencias importantes entre la escrita por hombres y la escrita por mujeres.

Por ejemplo, Gabriel Celaya trata el tema de ser poeta equiparándolo a la labor del obrero. Sin embargo, en la metapoesía escrita por Ángela y por otras mujeres, esa comparación entre la poesía y los oficios existe, pero tal vez no con la labor del obrero, sino con la labor de cuidar a un hijo, de concebir, de parir, de coser, de cocinar, y esas cosas son muy curiosas a la hora de analizarla y abordarla desde una perspectiva de género.

En septiembre empiezan con el crowdfunding para este documental, ¿qué ofrece el lenguaje audiovisual que no le da la escritura para abordar la figura de Ángela Figuera?

El público; por suerte o por desgracia, el cine tiene más público que la literatura. Yo soy amante del cine y las letras, pero la literatura es un arte muchísimo más barato. Un documental requiere un respaldo económico y yo ese respaldo no lo tengo, por eso hacemos el crowdfunding. Fernando Camacho, que también es poeta, estaba interesado en producir y se sumó a la aventura conmigo creando la productora The Films You Need. Con su ayuda, y con la de la gente que aporte su granito de arena, que ojalá que sea mucha, iremos hacia adelante.

¿Qué enfoque tienen pensado para el documental?

Queremos que tenga un tono cinematográfico y fotográfico muy intimista, poético y visual, no una biografía convencional. Queremos contar la historia de Ángela a través de quienes la han estudiado y defienden su legado, como Luis García Montero o Elena Medel.

¿Qué retos se están encontrando?

El reto principal es hacer esto por primera vez, porque ni Fernando Camacho ni yo hemos hecho absolutamente nada parecido, aunque tenemos la confianza en que va a salir bien. Contamos con amigos como Mario Suárez, por nombrar alguno, que también es de aquí de Murcia, y que obtuvo una beca Warner para estudiar en la Ecam, y va a ser uno de los cámaras del documental. Así que por ese lado estoy tranquila.

En su periplo por España durante la Guerra Civil, Ángela Figuera vivió en lugares como Soria, Madrid, y finalizó su etapa como maestra en Murcia. ¿Se plasmará este recorrido vital en el documental?

Grabaremos una parte en Murcia, pero aún no voy a adelantar qué. Efectivamente, Ángela pasó por aquí. Lo grabaremos entre Bilbao, su ciudad de nacimiento, Madrid, Soria, donde ella veraneaba y que no era simplemente un lugar de veraneo, al que le dedicó su segundo poemario, Soria pura. Pasaremos también por Granada, no porque esté ligado a su historia, pero hay gente allí que nos interesa.

¿Cree que su poesía sigue vigentes a día de hoy?

Por su puesto, los poemas de Ángela hablaban del hambre, de la desigualdad o la guerra con ironía y lucidez. También denunciaba la situación de la mujer obrera.

¿Qué le diría a la gente para que se anime a participar en el mecenazgo del documental?

A nivel práctico, hay varias recompensas: desde aparecer en los créditos hasta asistir a rodajes o escuchar grabaciones exclusivas de poetas recitando a Ángela. Fuera de las recompensas materiales está el gusto por el cine, de sentirse partícipe del proceso, saber que gracias a tu aportación, sea la que sea, pues todas son valiosas, hemos podido hacer posible esto.

¿Qué poema recomendaría para empezar a conocer a Ángela Figuera?

‘Oh, no. Yo no pretendo pedir explicaciones. Pero hay cielos tan puros. Existe la belleza’. Viene a decir de todo; a pesar de toda la realidad que nos insensibiliza y de lo que vemos en televisión, sabemos que la belleza no solo existe, sino que es posible. Creo que es muy bonito y es muy ‘figueriano’ partir de una defensa de la belleza para reclamar la justicia, que creo que para ella y también para mí están bastante ligadas.