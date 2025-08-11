María Pilar Ruiz, el arte de unir pintura y comida

Dice la canción que la vida te da sorpresas. Y aunque a María Pilar Ruiz López, historiadora del arte de la Universidad de Murcia no se la dio tan grande como a Pedro Barrio, sí que le cambió la visión del mundo cuando, tras haberse dedicado durante muchos años a su carrera –la primera– trabajando como nutricionista en un hospital psiquiátrico, decidió estudiar historia del arte y unir, por consejo de su directora de tesis, la profesora de la UMU Concepción de la Peña Velasco, sus dos pasiones, nutrición y arte, en una tesis doctoral.

Experta en nutrición y formada en el mundo del arte, los conocimientos y la experiencia de Pilar eran un filón para explorar un campo novedoso: las representaciones pictóricas de la comida, que finalmente acotó en las representaciones pictóricas en el ámbito de la dieta mediterránea en los siglos XVII y XVIII.

Antes, Pilar Ruiz había hecho su trabajo de fin de grado sobre la cultura del chocolate. También estudió cómo se había representado a la mujer en el ámbito de la cultura doméstica. Un ámbito de estudio que la investigadora ha difundido impartiendo charlas por toda España y en diversos centros educativos de Colombia.

Para realizar su estudio ha utilizado los tratados médicos desde la Edad Media, una época en la que la dieta y la medicina estaban muy unidas, lo que evidencia la estrecha relación existente entre nutrición y arte. Según Ruiz López, son unos momentos históricos en los que nace la pintura de género, y por supuesto, el bodegón, en el que se apoya en buena medida su estudio.

Asegura Ruiz López que la figura representada en estas obras de arte es sin duda la mujer, que era quien se encargaba de la cocina y quien organizaba todo lo referente a la alimentación. Las representaciones pictóricas ponen de relieve un estilo de vida que incluye las comidas familiares, realizadas siempre con una distendida sobremesa que contrasta sobremanera, asegura, con el estilo de vida actual, que a menudo incluye las actuales comidas, a menudo solitarias y realizadas con prisa.

Si la cocina era una forma de mostrar el estatus social, el chocolate constituía el manjar más selecto. Informa María Pilar que el chocolate llegó a alcanzar tal popularidad que las esposas de los nobles lo bebían varias veces al día, incluso solicitaron poder consumirlo en las iglesias, durante los oficios, algo a lo que se negaron los obispos.

Según la investigadora, en España, hay menos representaciones femeninas en los bodegones que en el resto de Europa «sin duda por la influencia de la religión», pero los cuadros que nos han llegado suponen un cúmulo de hallazgos para saber cosas de las costumbres culinarias, por ejemplo, que las mujeres llevaban a los niños a las casas en las que servían, o la disposición de las cocinas de aquellos tiempos. O la situación de los fogones, que obligaba a las mujeres a cocinar casi acostadas en el suelo hasta ir ganando en altura para facilitar el trabajo de las sacrificadas cocineras, o la introducción de la cocina al rescoldo, con las ascuas metidas en braseros, que explican la importancia del fuego lento en los pucheros.