Balance
La lectura en la biblioteca de Puerto Lumbreras tiene tirón
El número de préstamos de libros crece durante el primer semestre del año, con más de 5.600 visitantes hasta junio y un total de 3.161 socios
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro, realizó recientemente el balance semestral de préstamos de la biblioteca municipal, espacio que sigue posicionándose como «un popular espacio de nuestro municipio del que nuestros vecinos disfrutan, a diario, tanto del amplio catálogo de volúmenes de lectura como lugar de estudio», declaró Navarro.
La edil de Cultura detalló que «el número de préstamos sigue creciendo y, durante el primer semestre del año, se han realizado 1.251 préstamos: 536 volúmenes de libros de adultos y 338 volúmenes de libros infantiles».
«Se trata de unas cifras muy buenas, crecen en relación al primer semestre del año pasado y resaltan la gran afluencia de gente con la que cuenta nuestra biblioteca municipal, que se sitúa en 5.681 visitantes en lo que va de año y un total de 3.161 socios a fecha 30 de junio», indicó.
La edil recordó que «la biblioteca municipal de Puerto Lumbreras cuenta con 15.595 volúmenes de géneros como novela, cuentos, teatro, poesía, ensayo o cómics y versados sobre multitud de materias: filosofía, psicología, historia, ciencia, literatura o ficción».
Por último, Navarro resaltó «la gran labor que realizan nuestras bibliotecarias, Ana e Isa, para promover entre nuestros vecinos y vecinas los beneficios de la lectura como forma de ocio y tiempo libre y que incluye multitud de servicios tales como cuentacuentos, recitales, concursos, asesoramiento de lecturas o el club de lectura».
