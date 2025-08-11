El impoluto blancor del folio espera paciente las veladuras del relato de cualquier vida, como una nube blanca que se va disipando en el vuelo de la memoria, buscando esa serie de flashes, esos destellos que al azar se almacenan en la memoria, que nos recuerdan unas músicas o unas películas de una década.

José MaríaPárraga

Patricio Peñalver

Es imposible decir las palabras pintura, dibujo… o arte, pensar en el significado y el sentido de estos términos, en Murcia, y que no nos venga a la memoria, como si su presencia fuera una constante, y aún estuviese entre nosotros, la figura de José María Párraga. Decía de él su amigo Pedro Soler que era tan diverso –y simultáneamente tan disperso– que resultaba complejo definirlo como pintor. Un enigma. Y es que las incursiones de Párraga en tantos y tantos géneros y procedimientos plásticos fueron constantes: pintura –mural o de superficie más reducida (José María gustaba pintar sobre tabla o papel; de actividad desbordante no era artista que, precisamente, recurriese al soporte del caballete)–, cerámica, pirograbado, dibujo, ilustración, diseño de carteles, collage… Nada escapó a su mirada, a su interés, a su manipulación, a su curiosidad de artista. Evocar la figura de Párraga es rememorar un tiempo en el que era difícil no reconocerlo, a través de su obra, en cualquier rincón de la ciudad… En los muros de las calles, con esos personajes, casi mágicos, que parecían deseosos de saltar de las paredes y pasear a nuestro lado; en las recepciones y entradas de bastantes edificios de viviendas, privados o públicos, siempre aportando, con sus coloridas y ondulantes grafías, escenas cargadas de luz y vitalidad; en silenciosos accesos y naves de iglesia; en bulliciosos salones y comedores de centros sociales; iluminando de alegría colegios e institutos; y como símbolo reconocible de innumerables establecimientos comerciales. Sí, Párraga ha sido, de alguna forma, la imagen de una Murcia que ha perdurado en nuestro recuerdo.

En este entrañable y ¿modesto? dibujo de una Panadería, que bien pudiera representar la de su barrio de Santa Eulalia, la panadera pesa en la balanza del mostrador uno de los panes que ha tomado de la repisa que está colocada a su espalda. Un esquemático, sugerente y poético dibujo, con tintes casi oníricos y surrealistas, que parece formar parte de los temas habituales pintados, o dibujados, por Párraga entre los años sesenta y setenta. Escenas que recogen situaciones intimistas, próximas, con toda seguridad vividas y conocidas por el pintor. Personajes en diferentes manifestaciones: durmiendo la siesta, bebiendo en la taberna, niños jugando, acróbatas de feria, viejos absortos en la espera, bailarinas, la mujer que vende pescado o siega en la era… y arlequines, un tema predilecto del pintor en dibujos, pinturas, murales o pirograbados. La figura humana –siempre desbordante de ternura y calidez– será protagonista principal en la trayectoria artística del pintor, que nunca se sintió –aunque podamos encontrar algunas referencias a esta temática en el desarrollo de su obra– especialmente atraído por el bodegón, la naturaleza muerta o el paisaje –salvo en el caso de recurrir, como motivo principal de la obra, a ese sol o esas lunas que parecen gozar de alma y humanidad propia–.

Muchos de los cuadros son por lo general, como ocurre en este caso, obras sin datar, aunque vayan firmadas. Muchas de ellas son obras realizadas a rotulador o bolígrafo. Quizá conviene aquí señalar que José María siempre fue consciente de lo efímero, de la corta duración, que este procedimiento artístico ocasionaría en lo que la permanencia futura de estos trabajos supondría –la exposición a la luz diluye paulatinamente la tinta recogida en el papel–, aunque nunca pareció importarle demasiado; dibujar era para él una pulsión irrefrenable. Párraga se ha considerado siempre, a sí mismo, sobre todo dibujante –también lo definió así José Ballester: «dibujante»– la línea, el dibujo, ha sido una constante en su trabajo como soporte de la obra.

Pero hay un valor en la persona, en la personalidad, de José María Párraga, que trasciende su legado artístico, que no quisiera olvidar y me gustaría señalar, su empatía, su disposición a ser generoso en todo momento, y poner sus conocimientos y sus contactos al servicio de otros artistas. José María Párraga jamás emitió opinión alguna que pudiera perjudicar o poner en entredicho el trabajo de un colega. Destaquemos, por tanto, su labor, su papel de nexo entre pintores y artistas de distintas generaciones. Artistas a los que siempre apoyó y alentó. Su amistad.