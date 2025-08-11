Gregorio Moya: "He sido siempre un jornalero, estoy habituado a la lucha diaria, pero cantar es una pasión que llevo dentro"

Lo primero de todo, muchísimas felicidades por la consecución de la Lámpara.

Muchas gracias, muchas gracias, muy feliz por ello.

¿Qué es lo primero que pasó por su cabeza cuando escuchó su nombre como ganador de la Lámpara Minera?

No te lo crees. Estás en un sueño, no te crees que te hayan dado el galardón. Es una mezcla entre alegría, incredulidad, ya sabes, por los nervios, los días anteriores... Estás como en una nube.

¿Cuál considera la mejor etapa de su carrera musical?

Creo que ahora me encuentro en un buen momento. Hace unos años grabamos un disco que funcionó bastante bien, y ahora estoy en mi mejor época en cuanto a seguridad en el escenario y a llevar las cosas con más cabeza.

¿Hubo algún momento en su trayectoria en el que dudó si seguir o no, y qué le impulsó a continuar?

No, no. Ten en cuenta que yo he sido siempre un jornalero, un trabajador que lo ha ido compaginando, de hecho, sigo en mi trabajo, en un almacén de sal, al que tendré que ir mañana. Estoy habituado a la lucha diaria, en la que muchas veces te llevas decepciones, pero cantar es una pasión que llevo dentro.

Uno de estos lo puedo imaginar, ya lo ha dicho en varias ocasiones, pero... ¿Quiénes han sido sus mayores referentes o maestros en el cante?

Pues hay muchísimos. Lo comentaba ayer, los grandes maestros son muchos, desde los que tienen un nombre en la historia como los que aun no. Chacón, José Menese, Lebrijano. Pero sí es cierto que tengo una conexión especial con Enrique Morente, me siento muy conectado a él.

Si pudiera actuar con tres intérpretes flamencos, vivos o muertos, ¿cuáles serían?

Seguramente con Fosforito en sus buenos tiempos, pedazo de maestro. También he sido de José Menese, por ejemplo, y Camarón, por supuesto. Aun así, te he dicho tres, pero podría haberte dicho otros, que hay muchos.

¿Qué cree que aporta su estilo o su voz de especial a este repertorio tan exigente como son los cantes de levante?

Bueno, pues no sabría qué decirte. Al final soy un cantaor manchego, tengo mi deje, por decirlo de alguna manera. Tengo un deje algo particular, me han dicho, que mi timbre es muy particular.

¿Qué mensaje le daría a un joven cantaor que sueñe con participar en este festival?

Que hay que estar siempre en la pelea. A los concursos hay que ir con la mentalidad de hacerlo lo mejor posible. Si no te dan un premio, no es perder. Se tienen que dar muchas circunstancias, que tengas una buena noche, y no desanimarse. Yo fui finalista también en 2024 y me fui sin ningún premio, y aquí estoy hoy.

¿Cómo piensa que este reconocimiento puede influir en su carrera a partir de ahora?

Pues La Unión tiene una repercusión grandísima, es un trampolín para los cantaores que están en mi escalón. Esperamos un año lleno de eventos. Te da unas opciones enormes de poder labrarte un camino, así que intentaré aprovecharlo hasta que el año que viene nombren a una nueva Lámpara. Lo que brinda La Unión, al fin y al cabo, es una grandísima oportunidad.

¿Es supersticioso? ¿Algún ritual que le sirva para antes de entrar a cantar?

Intento centrarme. Precisamente por mi afinidad con Enrique me miran mucho con lupa, aunque no sé cantar de otra forma, en el fondo es lo que me sale natural. Me dicen: «Tienes que quitarte las malas costumbres», pero yo me centro e intento pensar en mi familia, y pensar también que puede no gustarle a todo el mundo.

¿Hubo algo concreto, alguna actuación de un cantaor concreto en su infancia que le hiciese decir: «Yo quiero esto, yo quiero flamenco»?

Simplemente la afición. En mi casa se escuchaba el cante, yo recuerdo de pequeño de escuchar casetes con mi padre y sus amigos. Si sabía dónde estaban las cintas, en el cajón o en la guantera del coche, las cogía y me las llevaba para escucharlas, lo que era raro para mi edad porque un niño prefería estar jugando al fútbol o a otras cosas. Así surgió, de una manera peculiar, diría yo.