Un viaje en el tiempo con parada en la edad de oro del circo

A San Javier llega un homenaje a los últimos circos clásicos de los años 20, a principios del siglo XX. Dirigida por el reconocido director de circo Adrian Schvarzstein, Ambulant, la compañía La FAM combinará esta noche sobre el escenario del Auditorio Parque Almansa la música en directo con una espectacular puesta en escena.

Ambulant, obra que se presenta dentro del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de la localidad marmenorense, pone el foco en la cotidianidad de una compañía de circo ambulante de principios del siglo pasado «dentro de una propuesta poética que versa alrededor de la idea del viaje a ninguna parte con la ingenuidad de una escena que muestra lo que hay detrás del telón».

El contexto es sencillo: un pequeño y pintoresco circo acaba de llegar a la ciudad después de recorrer centenares de kilómetros con sus carros cargados de maletas y baúles. Sus miembros buscan el lugar idóneo en el que instalarse. Nadie sabe de dónde vienen, pero cuentan que entre sus miembros están algunos de los más virtuosos artistas del espectáculo.

Así, artistas y músicos montan y preparan en directo toda la escenografía para la función. El circo se convierte en una gran familia en la que conviven juntos, comen juntos, duermen juntos… se enamoran, discuten, bailan, juegan, se pelean… …juntos. Todo juntos.

No es mala la idea de, aprovechando que los más pequeños están aún de vacaciones y siendo domingo, de disfrutar en familia de este espectáculo circense -que tiene una duración que ronda los 75 minutos- en el que su decena de artistas despliegan una variedad de disciplinas: desde la báscula coreana pasando por el mano a mano, malabares, diábolo, barra fija, rueda cyr, suspensión capilar, banquinas acrobáticas o clown.

El elenco de actores lleva unos tres años girando con esta obra bajo la dirección de Schvarzstein y la crítica ha reconocido el trabajo que hay detrás de esta original representación: recibió el premio al mejor espectáculo familiar en la Muestra de Teatro de Alcoy (2022), el premio al Mejor Espectáculo de Circo en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas (2023), el Premio al Mejor Espectáculo de Circo en el festival internacional Fetén (2024) y, más recientemente, fue finalista en la categoría de ‘Mejor labor de producción’ de los Premios Max , los galardones más importantes de las artes escénicas en España.

Respecto al director, Schvarzstein es una mezcla de varias nacionalidades cuya formación tuvo lugar en toda Europa. Pasa su vida acumulando experiencias ávidamente; entre otras cosas es comediante, actor y director de circo y teatro de calle. También actúa y canta en óperas y compañías de música barroca, sin embargo hay una faceta en la que destaca especialmente: mezclando todas esas disciplinas en un mismo espectáculo.

Después de unas temporadas con el circo belga Ronaldo, Adrian creó el Circo Klezmer que ha realizado giras durante 12 años. Espectáculos de Teatro de calle como The Greenman, The bed, Dans y su última producción Arrived. También creó Kamchatka, un grupo de teatro que basa sus creaciones en el tema de los emigrantes. Y todo con el objetivo de hacer del espectador un participante muy activo. Sorpresa, caos e inocencia provocativa, son solo algunos de los ingredientes que Adrian Schvarzstein ha usado para triunfar en teatros y festivales de todo el mundo, desde Irlanda hasta Camerún.