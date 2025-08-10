Sara Marín: "No os imagináis lo que agradece la gente un vídeo que les ayuda"

¿Quién es Sara cuando no hay bata, ni café, ni stories grabando? Muchas veces le dicen a mis amigas desde que tengo redes: «¿Y cómo es Sara?», y pensamos… pues ‘La Sara’, como la ves, como tú y como yo. Soy igual de ‘loquita’ y torbellino que en las redes, con mi niña interior, curiosa e imaginativa desde pequeña. Lo vivo todo con pasión. Me considero una chica natural, campechana, sensible y muy de mi tierra, murcianica. Aunque no todo es bueno, porque también soy muy despistada (Ríe). Mis amigos y mis padres no saben con qué cosa nueva puedo aparecer ese día. A mi padre muchas veces le gasto la broma de llamarlo y decirle: «¡Ya la he liao!». Y por otro lado, esa sensibilidad tiene su parte negativa: a veces me juega malas pasadas porque le doy muchas vueltas a las cosas, soy demasiado autoexigente. Pero ante todo tengo muy presente que hay que ser humilde y, como dice mi madre, «meterse la mano en el corazón antes de actuar».

Trabajas en la puerta de Urgencias y, a la vez, eres una de las médicas más virales en redes. ¿Cómo compaginas la presión del hospital con la exposición digital? ¿Qué te está enseñando ver la salud desde dentro… y desde fuera?

Estoy intentando compaginarlo. Por un lado, me está ayudando a mejorar mucho como persona y como médica. A veces en el hospital, con la velocidad y el ajetreo, nos deshumanizamos, pero las redes me recuerdan lo importante que es que los pacientes se sientan comprendidos y escuchados. No os imagináis lo que agradece la gente un vídeo que les ayuda o un consejico. Eso hace que quiera mejorar cada día, tanto en redes como en el hospital. Por otro lado, es difícil compaginarlo todo. Creo que debería dar más importancia a la prevención. Ojalá tuviéramos un rato en el trabajo solo para eso. Porque siendo médicos —más aún en familia— deberíamos poner más foco en prevenir que en curar. Y esa parte está muy abandonada.

En menos de un año has superado los 700.000 seguidores. ¿En qué momento sentiste que esto se te había ido de las manos (para bien)?

Cuando veo que las personas confían en mí. Siento que tengo una gran responsabilidad en mis manos. Me parece tan bonito y especial poder ayudar así, que a la vez me da vértigo pensar que algún día pueda cometer un error y defraudar a quienes me apoyan.

¿Has recibido ‘hate’ por cómo comunicas o cómo te muestras en redes siendo médica? ¿Algún comentario que te haya marcado especialmente?

Sí, por ser demasiado cercana o ‘basta’. Soy muy espontánea y sé que eso puede generar opiniones divididas, especialmente en el mundo de la medicina. Pero eso representa menos del 1 % frente al cariño brutal que recibo, que me arropa y me reafirma. Muchos médicos aún ven raro explicar salud en redes, pero la sociedad ha cambiado, e Instagram también es un lugar para divulgar.

¿Hay tan buen rollo entre los creadores de contenido sanitarios como parece en redes… o hay piques y competencia detrás de cámara?

He encontrado mucho apoyo… y también muchas críticas. Las mayores críticas, como pasa en otros sectores, vienen de personas que se dedican a lo mismo que tú. Y creo que, como sanitarios, deberíamos juzgar menos y unir más fuerzas para hacer el bien común.

¿Qué tres hábitos mejorarían nuestra salud este verano (sin dejar de disfrutarlo)?

Parece tontería y no le damos importancia pero, de las personas que estáis leyendo esto: ¿cuántos os lleváis el agua al trabajo o de los que os la lleváis, cuántos termináis con la botella? Luego te sale el pipí muy oscuro, tus riñones ‘sobretrabajan’, te duele la cabeza o estás cansado y dices: ¿qué me pasa? Pues que no bebes agua, Mari Pepi. Por otro lado, la alimentación, que es tu gasolina junto con el descanso. Son de las primeras preguntas que hace un médico para determinar tu salud: ¿cómo duermes y cómo comes?

¿Los murcianos somos saludables… o tenemos aún muchas asignaturas pendientes?

Los murcianos tenemos una cosa muy importante que es la alimentación. Tenemos un producto de mucha calidad y eso nos ayuda a mantenernos jóvenes y sanos. Tenemos la suerte de estar rodeados de playa y montaña, lo que hace que socialicemos y estemos en contacto con la naturaleza, que aquí nos encanta a todos. A veces se nos olvida, pero estar en el presente y ser consciente de ello nos ayuda a estar mejor física y mentalmente. Tenemos un eje llamado intestino-cerebro-microbiota (nuestro pueblecito de bacterias buenas del intestino) que hace que todos nuestros hábitos influyan en el resto del cuerpo.

Un plato murciano que recomendarías… y otro que ‘recetarías’ solo con moderación.

Como más ‘saludable’ te recomendaría la ensalada murciana y el zarangollo, pero como plato favorito que no conozco persona que venga y no le guste te diría nuestras marineras. Da igual en forma: de marineros o bicicletas. Me encantan en todas sus formas y aunque tienen omega 3, la mayonesa y el exceso de sal no son para todos los días, solo para casi todos (Ríe).

¿Un rincón de la Región de Murcia donde desconectas y cargas pilas?

Aunque podría decirte mil restaurantes cuquis de Murcia o sitios pijitos que me encantan, no cambiaría por nada mi casa de campo en Benablón (Caravaca). Desde pequeña me gustaba coger mi merienda y hacer picnics, ir a las fiestas del pueblo y estar con toda mi familia comiendo carne a la brasa con huevos rotos, en una mesa larga con muchas risas y sin necesidad de muchos lujos.

¿Te has sentido alguna vez infravalorada por ser joven y mujer, tanto en redes como en el hospital?

Sí, y más de una vez. A veces se confunde juventud con falta de experiencia, o ser mujer con tener menos autoridad. Y encima, si eres cercana, ya parece que no eres ‘profesional’. Pero cada vez me reafirmo más en que el trabajo habla por uno mismo.

¿Un par de cuentas que te inspiren?

Alicia González, psicóloga, y Marian Rojas Estapé. Conectan con las emociones y hacen que te sientas comprendido. Me inspiran muchísimo.

¿Un sueño que te gustaría cumplir gracias a tu comunidad?

Romper el estereotipo del médico frío. Usar la cercanía, la ciencia y la creatividad para que la gente se sienta escuchada, comprendida y entienda su cuerpo. Eso previene enfermedades, y para mí, ese es el camino.

¿Y si mañana se apagan todas las redes… qué harías con tu vida?

Seguiría siendo médica, sin duda. Montaría un proyecto con consultas, charlas y talleres. Y, por supuesto, seguiría tomando café con mis murcianicos.