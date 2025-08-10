Óbito
Muere el escritor y actor gallego Manuel Lourenzo, premio nacional de literatura dramática 1997
El dramaturgo ha fallecido en A Coruña a los 82 año
EP
El dramaturgo y actor lucense Manuel Lourenzo ha fallecido este domingo en A Coruña a los 82 años.
"Sentimos profundamente el fallecimiento de Manuel Lourenzo, pilar y referente de la cultura gallega contemporánea, que recibió el premio de honor de la Academia en 2021. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros", ha compartido a través de la red social 'X' la Academia Galega do Audiovisual.
También ha compartido sus condolencias la Diputación de Lugo, lo ha hecho a través de su perfil en esta misma red social, en una publicación en la que ha enviado "todo su ánimo" a familiares y amigos de Lourenzo.
Por su parte, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha calificado el fallecimiento de Lourenzo como "una gran pérdida para el teatro y la cultura gallega".
Nacido en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, Manuel Lourenzo era "uno de los grandes referentes" de las artes escénicas por su "amplia producción como dramaturgo, por su reconocido trabajo en la dirección e interpretación y por ser impulsor de grandes iniciativas culturales a favor del teatro", tal y como explica la Asociación de Actores e Actrices de Galicia.
Manuel Lourenzo participó también en películas como Entre Bateas (2001) y en series televisivas como Mareas vivas (1998) o Fariña (2018), donde interpretó al narcotraficante Vicente Otero Pérez, conocido como Terito.
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- Muere una vecina de Jumilla aplastada por una máquina en una finca agrícola
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Estos son los nuevos nombres de calles de Murcia
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Andrés Martínez Rodríguez: “De veraneo nos llevábamos el frigorífico, los colchones, las jarapas… era como una mudanza”
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún