Mazarrón bailará al ritmo de Boney M y su mítico ‘Rasputin’

El mítico grupo de música dance Boney M hará una parada en la Región de Murcia este mes. Lo hará a orillas del mar, concretamente en Mazarrón el próximo 23 de agosto, dentro del ciclo ‘Mares de papel’. La creación perfecta del astuto productor alemán Frank Farian en 1974 y su inesperado éxito de Baby do you wanna bump obligó a juntar a cuatro artistas de las Antillas para dar la cara en los directos: eran Bobby Farrell, Marcia Barrett, Maizie Williams y Liz Mitchell.

Una formación que los convertiría en grupo de culto de la disco music y el más legendario de la cultura dance gracias a éxitos como Rasputin, Ma baker, Daddy cool, Rivers of Babylon, Sunny o Gotta go home. En 1986 se separaron como banda y el 30 de diciembre de 2010 fallecía su carismático líder, Bobby Farrell, en un hotel de San Petersburgo (Rusia) tras un concierto.

Después de este trágico suceso -tenía 61 años-, sus compañeras de los últimos años decidieron seguir defendiendo su legado sobre los escenarios, una vez seleccionado un nuevo compañero para la formación y guardando siempre un gran respeto y cariño hacia Bobby. La nueva formación de Boney M, todos de nacionalidad holandesa, tiene la gran facultad de conseguir, en sus actuaciones, plasmar todo el sonido y el feeling que transmiten sus discos.

En plena efusión del tecno, Boney M. en cada actuación ha hecho a lo largo de estas décadas recordar que son piedra de toque ineludible de la música dance con su propuesta transgresora de todas las fronteras, «siendo una locura en cada una de sus actuaciones».

Con el valor añadido de conectar y transmitir al público todo lo que conlleva un show en directo, consiguen transmitir toda la fuerza de un gran directo, que pocas veces unos artistas consiguen plasmar y transformar en un gran espectáculo.

De esta forma, los que decidan asistir a la localidad costera al concierto, que se celebrará a partir de las 22.00 horas en el Complejo Deportivo, podrán disfrutar de un espectáculo que, sin ocultar sus diferencias con el que ofrecían en su momento Farrell y compañía, estará a la altura de la historia de un grupo que no es solo de culto dentro de la disco music, sino también de la cultura dance europea. Después de su actuación habrá una ‘DJ Session’ con Joaquín Guillén para cerrar la noche en Mazarrón.