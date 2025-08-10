Gloria Gaynor: "‘I will survive’ representa para mí una herramienta con la que cumplir la misión que Dios me ha dado"

Gloria Gaynor es la reina de la música disco, la cantante que hizo bailar a los jóvenes en los 70 al son de Never can say goodbye, con el que llegó al número uno en las listas globales y le brindó una carrera. Luego vendría I will survive, su mayor éxito; el clásico, compuesto en 1978, acumula más de 800 millones de reproducciones en Spotify, y convirtió la música disco en un género masivo. Es un himno mundial, enarbolado en multitud de ocasiones ante la adversidad, como motor de resistencia, terapia de superación, icono feminista, banda sonora del colectivo LGTBI, versionado infinitamente en todos los estilos posibles y adaptado a múltiples idiomas. También está I am what I am (de la comedia musical de Broadway La cage aux folles en versión dance). Los interpretará en el Sal de Música Fest junto a alguna de las canciones de su último álbum, Testimony ganador en 2020 del Grammy al Mejor Álbum de Raíces Gospel.

Tras un documental sobre su vida -se pasó por Movistar-, Gloria Fowles –tal es su verdadero nombre- se permitió compartir los secretos de su mundo más íntimo a través de un biopic protagonizado por Joaquina Kalukango (ganadora del premio Tony a la Mejor actriz protagonista de Musical en 2022 por Paradise square), que ella misma produjo: Gloria Gaynor: I will survive (2023).

Gaynor sobrevivió durante décadas. En Happy tears, el nuevo EP que trae bajo el brazo, han colaborado compositores de primer nivel, responsables de temas recientes para artistas como Taylor Swift, Maroon 5, Meghan Trainor, John Legend, Dolly Parton, Kelly Clarkson o Blake Shelton. Fida known es una continuación del mensaje de empoderamiento que Gaynor supo transmitir al mundo con el atemporal I will survive, retomando para ello la narrativa de fortaleza, resiliencia y superación. A los 81 años continúa girando por todo el mundo, repartiendo alegría y felicidad.

I will survive se ha convertido en un himno global de empoderamiento. ¿Pudo prever el impacto masivo que tendría? ¿Hay alguna historia personal tras su creación o interpretación que le gustaría compartir?

Estaba recién operada de la columna a raíz de un accidente, me había caído de espaldas sobre un monitor en el escenario. Me incorporé de un salto, terminé mi concierto, luego salí a desayunar con mi grupo y me fui a la cama. Desperté paralizada de cintura para abajo. Me operaron y estuve 3 meses en el hospital. Mí compañía discográfica declaró que no iban a renovar mi contrato. Recé mucho, y recibí una llamada de la discográfica para decirme que me renovaban el contrato; además, un presidente nuevo de su filial en Inglaterra quería que yo grabara una canción, Substitute, que había sido un éxito en Inglaterra y querían repetirlo en EE UU cantándola yo. Una vez en el estudio con los productores, pregunté cuál sería la cara ‘B’ del disco. No estaban seguros. Les dije que a mí me gustan las canciones con mensaje, con buenas letras, buenas melodías, motivadoras e inspiradoras. Dijeron que yo era la persona que habían estado buscando para grabar una canción escrita hacía dos años... Esa canción era I will survive. Cuando la escuché supe que era un hit; se lo dije a la discográfica, pero no me hicieron caso e insistieron en que fuera la cara ‘B’. Mi management y yo decidimos llevarla a Studio 54, una discoteca muy popular en New York. Al hastiado público neoyorquino le encantó inmediatamente. Supimos que teníamos razón, y le di al DJ la caja de CDs para que los distribuyera entre sus amigos DJs por todo Nueva York. Empezaron a ponerla. La respuesta del público no dejó lugar a dudas; I will survive era un hit. Cuando las emisoras empezaron a llamar a la discográfica informando de las muchas peticiones que estaban teniendo, la discográfica no tuvo más elección que reeditar el disco con I will survive como cara ‘A’, y el resto es historia.

Muchos colectivos han adoptado la canción, desde la comunidad LGBTQ+ hasta personas que han superado adversidades. ¿Qué significa para usted I will survive? ¿Por qué cree que sigue tocando una fibra tan profunda en el público?

Representa para mí una herramienta con la que cumplir la misión que Dios me ha dado: motivar, inspirar, animar y empoderar a la gente para superar las dificultades de la vida.

¿Cómo ha evolucionado su relación con I will survive a lo largo de los años? ¿Sigue sintiendo la misma emoción al interpretarla? ¿Por qué le cambió la letra?

Para mí ha evolucionado de herramienta que di a herramienta que comparto, ya que me ha inspirado, animado y empoderado para superar algunos de los momentos difíciles de mi vida. Hice una versión maratoniana de la canción la primera vez que la canté después de mi divorcio. Cambié la letra con la esperanza de que la gente reconociera la fuente de mi fuerza para sobrevivir, para animarles a recurrir a la única fuente que es inagotable.

Se han cumplido 50 años del lanzamiento de Never can say goodbye. ¿Cree que esa canción no ha sido reconocida lo suficiente?

Un artista siempre quiere que su música reciba el mayor reconocimiento positivo posible, y nunca piensa que eso haya sucedido.

Usted fue una figura prominente en la era de la música disco. ¿Cómo recuerda esa época? ¿Qué fue lo más emocionante y quizás lo más desafiante de ser una artista en ese género, a menudo criticado por «superficial» o «solo para bailar»? ¿Qué respondería a esas críticas? ¿Qué cree que representaba realmente la música disco para la gente? ¿Qué recuerdos tiene de la Disco Demolition Night?

El aspecto más emocionante de ser una artista de la música disco era ser fundamental para poner a disposición de la gente música que les hacía felices, les ayudaba a liberar las tensiones del día y les unía. Lo más desafiante fue conseguir que la gente reconociera que la retórica contra el género venía de personas que ni la grababan ni la interpretaban, sino que la consideraban una amenaza contra la popularidad del género musical escogido por ellos.

Lo que recuerdo de la Disco Demolition Night es preguntarme cómo la gente que participó no se paró a pensar o no se dio cuenta de que no habrían tenido discos para quemar si no les hubiera gustado el género lo suficiente como para haberse gastado en él su dinero duramente ganado .

¿Cómo ve la influencia de la música disco en la actualidad? ¿Cree que el legado sigue vivo?

Veo su influencia en los ritmos de mucha música actual. Como suelo decir, la música disco sigue viva, habita en los corazones y mentes de amantes de la música de todo el mundo. Simplemente ha cambiado de nombre para proteger a los inocentes... o a los no tan inocentes.

A lo largo de su extensa carrera, la industria musical ha experimentado muchos cambios. ¿Cuál cree que ha sido el más significativo?

Que a menudo los músicos no solo están en diferentes estudios, sino en diferentes ciudades o estados grabando por separado diferentes elementos de la música. Esto priva a la música y a los oyentes de la creatividad espontánea que solo puede ocurrir entre músicos grabando juntos en vivo e inspirándose mutuamente.

En Fida known, de su último EP, habla de mirar atrás y reconocer los errores. Cuando usted lo hace, ¿ve sus tropiezos como algo de lo que arrepentirse o como lecciones? ¿Se siente viviendo como en la canción I am what I am’»?

Los veo como elementos de crecimiento y lecciones aprendidas. Siento que he vivido siempre como en la canción I am what I am. A veces el crecimiento cambia lo que eso significa, porque te transforma en una persona más experimentada y sabia.

En 2024 se estrenó I will survive: The Gloria Gaynor story. ¿Por qué se ha decidido a contar su historia?

Contar esa historia fue catártico y sanador. Me permitió usar mi dolor y abatimiento para ayudar a otros a lidiar con los suyos, de una manera ojalá menos dolorosa y más rápida.

¿Qué le gustaría decirles a sus fans españoles?

Que solo Dios podría darme fuerzas para no desmoronarme, y que os quiero y espero volver a veros pronto.