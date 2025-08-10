Broche de oro al Cante de las Minas

Lo bonito de un sendero no es el final del mismo, sino el propio camino. Cuando uno llega a su destino, y vuelve al hogar, rara vez se acuerda de dónde acabó, pero sí se acuerda del propio sendero. De sus pendientes empinadas, del riachuelo que discurría con calma entre las rocas, o de la tormenta que no pudieron evitar en la bajada por la falda de una montaña. Otro de los detalles que siempre suele uno recordar es la compañía: si nos reímos o nos hicimos daño, si acabaron comidos por los mosquitos, o si besaron el suelo tras haberse perdido y pudieron encontrarse.

El bonito sendero del Festival Internacional del Cante de las Minas cerró el telón la pasada noche con su gran final, llegando al final de una ruta que nos dejaba con los premios Filón (de instrumento flamenco), Desplante (baile) y la afamada Lámpara Minera (cante flamenco) cubiertos, con artistas jóvenes y virtuosos. Sin embargo, para sorpresa del público, el premio Bordón (otorgado a la guitarra flamenca) quedó desierto, recibiendo el barcelonés Toni Abellán el segundo premio.

La final comenzaba con José Carlos Hanza al piano. El joven almeriense interpretaría una taranta en primer lugar, que comenzó misteriosa, aunque decidida. Tal y como una taranta debe sonar. Sus toques por el registro agudo revolvían el corazón, sacando el lado más brillante del piano. En contraste, reiteraba algunas de sus ideas por los graves, que aprovechaba para imitar el bordón de una guitarra, e imbuir al público de la sonoridad y los acordes de la taranta. Un final grande y lucido nos acercaba a su segunda interpretación, una soleá y bulería, en la que Hanza se paseaba a placer por la cadencia. Lleno de expresividad, hacía temblar el piano, y con una sinuosa entrada en la bulería, callaba al Mercado con un final igual de directo que su inicio.

La contrincante de Hanza por el Filón fue la flautista Ostalinda Suárez. La extremeña asombró nuevamente a la Catedral del Cante con una taranta cartagenera y su particular “flautasía”, aunque no fue suficiente para llevarse el Filón, que acabó en las manos de José Carlos Hanza, mientras que ella conseguiría el segundo premio.

El Desplante lo disputarían la bailaora Salomé Ramírez y José Viñas. El turno le fue en primer lugar a Viñas, que comenzó con un taranto. En su ejecución pudimos ver una importancia equitativa entre el braceo y los movimientos troncales y el zapateado. Este último, variable según la sección del taranto, parecía que doblase el rasgueo de la guitarra en prácticamente todo momento, mostrando una enorme coordinación con el guitarrista. Su segundo baile fue una soleá, de estilo similar, aunque de gran carácter.

Por su parte, Salomé (paisana de Viñas, uno de La Línea, y la otra, de Jerez) también interpretaría los mismos palos. La diferencia, aunque no fue abismal, residió en la pulcritud de los movimientos de la bailaora, que unido a su imponente estilo y a su altivo carácter, dominó las tablas de la Catedral, alzándose finalmente con el Desplante, y relegando a Viñas al segundo puesto.

Debo mencionar, aunque no consiguiera el Bordón Minero, la gran actuación de Toni Abellán. El guitarrista catalán inundaba la estancia con una delicada entrada en la taranta, casi pinzando las cuerdas del instrumento, con suma expresividad. Se recreaba en un juego de 2 voces, con base en los agudos y melodía en los graves, y resolvía falsamente en una cadencia que rompía hasta su verdadero final. Su bulería posterior, si bien no estuvo al alcance de la taranta en cuanto a expresividad, sí que lo hizo en cuanto a calidad técnica, despidiéndose con un bonito final. Al jurado, sin embargo, no le sirvió esto más que para otorgarle la segunda plaza, dejando la primera vacía (no había otro finalista de guitarra), y, por ende, el Bordón Minero quedaría desierto.

Llegamos entonces a la mayor de las disputas. Los senderos de varios cantaores se cruzaban en un fatídico encuentro del que solo uno podía salir victorioso. Si bien cuatro eran los finalistas, solo tres de ellos optaban a la Lámpara Minera: Isco Heredia, Gregorio Moya y José Antonio “El Perrito” Romero. José del Calli no lo haría por no reunir los palos necesarios al cante. Este último iría por levantica y tientos, con un cierto aire romántico. Una vez desarrollada su performance, para sorpresa de todos, incluido la del propio artista, una espontánea entró en el escenario por el lateral del mismo, y comenzó a bailar, a lo que el cantaor le siguió, diciendo ya acabada la intrusión entre risas: “El flamenco conlleva estas sorpresas, os juro que no estaba preparado, me ha sorprendido hasta a mí”.

La Lámpara estaba, por tanto, entre Isco Heredia, Gregorio Moya, y “El Perrito”. Heredia interpretaría con maestría una taranta, una minera y una granaína y media. A pesar de una buena taranta y una genial granaína y media, destacó notablemente en la minera, clavando los tercios grandes (4º verso de la copla, que se canta ascendentemente) en ambas coplas, de igual modo que el quejío final.

Le seguiría Gregorio Moya, que comenzaría con una cohibida minera, que mejoraría en la segunda copla. Una buena consecución de la cartagenera, especialmente en lo relacionado con la melodía y su desarrollo, incluso con un ámbito vocal no más allá de una quinta de amplitud (notas por arriba y por debajo que alcanza), le daban un gran impulso, que tomaría con gusto para cerrar su espacio con una mariana y una malagueña de final discreto pero elegante.

El último contendiente a la lámpara, José Antonio Romero “El Perrito”, echaría sus cantes por mineras, cartageneras y malagueñas, aunque la solemnidad y solidez de sus cantes no fueron suficiente para el criterio del jurado, que acabaría por darle el máximo galardón del festival a Gregorio Moya, nuevo ganador de la Lámpara Minera este 2025.

Una vez más, queda clausurada hasta nuevo aviso la Catedral del Cante, pero queda escrita en la historia una nueva página del libro del flamenco. Unas noches inolvidables, que han vuelto a avivar la llama de lo jondo, y el espíritu del minero, que, cansado, cantaba para olvidar y para dejar de sufrir. Un sufrimiento que, a través de la voz, se ha convertido en nuestro disfrute, y así seguirá siendo. Larga vida a La Unión, y larga vida al Cante de las Minas.