A la tercera va la vencida

Expectación, ansia, misterio. Es completamente normal que estas emociones nos invadan en este momento. No es para menos, pues la noche anterior llegó la que sería la última semifinal del concurso del Cante de las Minas de esta edición de 2025. Una edición cargada de sorpresas, especialmente por el talento joven, que pudimos también observar en la gala de la noche anterior.

El primero en pisar el escenario del Antiguo Mercado Público fue el onubense Manuel Moreno. Este jovencísimo pianista interpretaría una taranta y una farruca, ambas composiciones propias. Debo decir que no podría haber imaginado una forma mejor de comenzar la noche. Un inicio misterioso, superexpresivo, con predominancia en los graves, llenó la estancia. Cada una de las secciones desprendía puro virtuosismo. Esto venía perfectamente acompañado de su expresividad corporal, acertada en todo momento con aquello que quería transmitir. En toda la algarabía de la taranta, se pudo permitir la introducción de alguna sección algo más “clásica” o estructurada fuera de la cadencia, que, contrario a perjudicar su ejecución, la enriqueció enormemente.

Es de obligado cumplimiento destacar que, en la completitud de su interpretación, también utilizó algunos recursos de interpretación de piano preparado (esto es, por ejemplo, pinzar la cuerda con la mano o evitar el toque del martillo contra la cuerda del piano, para que se escuche un sonido hueco, vacío), lo que aportó ese toque diferenciador a su performance. La taranta se iba sinuosa, dejando paso a una farruca. Casi como si se tratase de una orquesta, el piano compaginaba su labor con dos cantaores, una batería, un bajo, y unas palmas. Manuel no parecía el solista, un concursante, sino el director, ya experimentado, de una banda de jazz-flamenco que iba a La Unión a dar uno de sus conciertos. Surcando estilos como el rock, el pop, el jazz y otros, la farruca acabó con un final sutil en los agudos, seguido de una sonada ovación del público.

A la guitarra, se jugaban el pase a la final dos grandes artistas: Toni Abellán y Jesús Carbonell. El primero se mostró a la Catedral del Cante por taranta y fandangos de Huelva. Contrasta mucho su técnica con su modo de expresión. Mientras esta primera se encontraba bastante depurada, esta última se dejaba sentir de un modo más cohibido. La guitarra quería contar una historia, de alegrías e infortunios, lo que guio hacia un final tranquilo, resignado. Los fandangos, por su parte, fueron interpretados con enorme gusto y criterio. De Jesús Carbonell se pueden decir muchas y pocas cosas al mismo tiempo. Este interpretó una taranta y unas alegrías, ambas con gran destreza y acierto. En las manos del navarro la guitarra no tocaba, sino que hasta podría decir alguno de los asistentes de haberla oído cantar. Una ejecución perfecta en todos los sentidos, que planteaba a Carbonell como serio candidato al Bordón, aunque de igual modo podemos hablar de Abellán.

Respecto al baile, lucharon sobre las tablas por su pase a la final la almeriense Jenifer Ruiz y la gaditana Salomé Ramírez. Jenifer salió a las tablas lenta pero altiva, con una mirada penetrante hasta los huesos, marcando el tempo de su primer taranto con un marcado golpe de tacón. Sus movimientos eran elegantes y sobrios, sin ornamento excesivo, con expresividad en las secciones lentas y gracia en las escobillas y secciones de rápido zapateado, al igual que en su soleá. Por su parte, la gaditana Salomé Ramírez dejaría también atónito al Mercado con su taranto, totalmente lanzada, y metiendo un presto zapateado casi nada más entrar a las tablas. Un estilo absolutamente embriagador, gobernado por el taconeo y el vuelo del vestido como recursos más usados. Si tuviera que definir a la artista, lo haría con una sola palabra: desvergonzada. Un ímpetu, un espíritu indomable, que primero clavaba su cuerpo al suelo en un desplante grande, para acabar abandonando el escenario entre aplausos. No me meteré a hacer juicios de valor, aunque creo que ya he dicho suficiente con lo anterior. Le animo pues, a que saque sus propias conclusiones.

Al cante llegaron para brillar varios artistas de gran talla, como Bernardo Miranda, José de Calli, Belén Vega y José Antonio “El Perrito”. De todos ellos, destacaré a dos de ellos. En primer lugar, a Belén Vega, por la encomiable labor expresiva de su cante, tanto por taranta como por seguiriya. La taranta llegaba con consternación a los oídos de los asistentes, a través de la voz soplada y quebrada simultáneamente de la artista jiennense. La seguiriya lo haría de forma similar, aunque destacando más el dolor del cante. Toda la solemnidad y tristeza del mundo no podrían igualar el lamento gritado de Vega, que abandonaría el escenario tras una salida grande con el público nuevamente de pie, vitoreándola.

“El Perrito” no se quedaría atrás. Construyó su narrativa a través de malagueñas, mineras, cartageneras y alegrías, pasando de la tristeza a la felicidad con pureza y honestidad. De este artista, más que galardonado en otros festivales y concursos (como el de Lo Ferro en su edición de 2024, ganando el molino), sí se esperaba más que de otros, siendo honestos. De familia flamenca, la tradición del cante y el flamenco se remonta hasta el siglo XVIII, a su tatarabuela María “La Sillera”, que ya cantaba. Su abuelo fue el archiconocido “Perro de Paterna”, y su padre, hijo del Perro, el “Cachorro de Paterna”. A pesar de la presión, el gaditano dominó con sobradez la Catedral del Cante, con unas malagueñas de voz rota, unas mineras con excelentes melismas (y donde destacó su perfecta ejecución de los tercios grandes), una correcta cartagenera, y unas alegrías que le consolidaron como el principal candidato a la Lámpara Minera.

Ya solo queda esperar a esta noche. ¿Qué nos deparará la gran final del Cante de las Minas? Solo quedan unas pocas horas, y los finalistas ya están preparándose, por lo que, me pregunto, ¿no tendremos nosotros que hacer lo mismo? La noche de las estrellas se acerca, y debemos tener el telescopio apuntando hacia ellas, y que no se nos escape esa especial lluvia, que aspira a llenar las constelaciones de lo jondo hasta no dejar un claro en el cielo de la noche flamenca.