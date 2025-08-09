El Teatro Romano de Cartagena no se va de puente: de rutas guiadas a visitas temáticas

El Teatro Romano de Cartagena no descansará durante el puente de agosto: el histórico enclave ofrecerá los próximos días un buen número de rutas y visitas tematizadas. Cada día, una historia. Y es que se podrán realizar rutas guiada, actividades familiares o visitas nocturnas a la luz de la luna o teatralizadas. El Museo del Teatro Romano ofrece así un horario de apertura de martes a sábado de 10.00 a20.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas. Habrá una apertura especial el próximo lunes: se abrirá de 10.00 a 20.00 horas, y el viernes 15 de agosto también de 10.00 a 20.00 horas.

Al margen de las rutas, visitas guiadas y exposiciones en homenaje a la obra y figura del Leonardo da Vinci que se presentaron hace unos días, los jueves a las 10.30 horas se podrá realizar la ruta guiada a Ciudadanos de un imperio. Se trata de una ruta que permite conocer cómo vivían los ciudadanos de la legendaria Carthago Nova visitando el Museo y Teatro Romano, el Museo del Foro donde se encuentras los grandes edificios públicos como las termas, templos y la curia y la Casa de la Fortuna, una domus completa con pinturas y mosaicos. De esta manera el público se adentrará en los años de esplendor de la ciudad, así como las costumbres que tenían sus habitantes con un recorrido que va desde el Museo del Teatro Romano y que pasa por el Museo del Foro Romano Molinete y Casa de la Fortuna. Por la tarde a las 18.00 horas vecinos y visitantes podrán disfrutar también de la actividad familiar Theatrum: pasa una tarde de teatro. Los participantes podrán conocer la sociedad romana a través del teatro, su religión y política, cómo eran los grandes edificios de espectáculos en el Imperio Romano; los tipos de obras que se representaban o las personas que actuaban en ellas. Se realizará jueves y sábados en el Museo del Teatro Romano.

Los domingos a las 10.30 horas tendrá lugar la visita guiada Del teatro a la Domus del Pórtico, que comenzará en el Museo del Teatro Romano y al salir del monumento se continuará hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico. Respecto a las visitas nocturnas, tendrán lugar todos los sábados a partir de las nueve de la noche. En Teatro bajo la luz de la luna el visitante realizará una visita nocturna a la también más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova. El viaje permite vivir en primera persona, en un ambiente relajado y con exclusividad, un recorrido que comienza en el Museo del Teatro Romano de la mano de un guía, con un reducido grupo de personas, descubriendo las claves de la civilización romana, para desembocar en la joya arqueológica del Teatro Romano bajo la luz de la luna.

Además en el Museo del Teatro Romano se podrá disfrutar de las exposiciones temporales Ars longa de F. J. Sánchez Montalbán (fotografía en blanco y negro) y de Mediterráneas, la muestra de Ester Blanco donde reúne «20 joyas únicas inspiradas en el mundo clásico, donde la Arqueología y el Mar Mediterráneo han sido el hilo conductor de las formas y materiales empleados por la artista».